Chöre für „Sonthofen singt“ gesucht

Der Unterstufenchor des Gymnasiums beim Chorfestival 2017. © Stadt Sonthofen, Sonja Karnath

Sonthofen – Das diesjährige Chorfestival in Sonthofen organisiert das Kultur-Team in der Stadtverwaltung. Es werden noch Chöre gesucht, die auftreten möchten.

Am Samstag, 22. Juli, wird in der Sonthofer Innenstadt wieder das Sonthofer Chorfestival stattfinden. In den vergangenen Jahren lag die Organisation in Händen von Kulturbeiratsmitglied Bernd Neve, der mit seinem großen Engagement aus der Veranstaltung stets ein großes Fest für die Chormusik gemacht hat.

Ab diesem Jahr liegt die Verantwortung wieder beim Team Kultur der Stadtverwaltung. Damit „Sont­hofen singt“ wieder die gewohnte Bandbreite an Chormusik zeigen kann, sind die Chöre aus Sonthofen und Umgebung aufgerufen, sich bis zum 15. Juni unter kultur@sonthofen.de anzumelden.

Je mehr Vielfalt, desto besser!

Ob Klassik, Jazz oder Pop, ob Kammerchor, Schul- oder Kinderchor, je mehr Vielfalt, desto besser! Das Team Kultur freut sich auf zahlreiche Anmeldungen und ein klangvolles Chorfestival.