Große Beteiligung bei der LBV-Aktion »Stunde der Wintervögel«

Teilen

Der Feldsperling belegt heuer Platz 3 © Maria Bauer/LBV

Oberallgäu – Seit vier Jahren fliegt der Spatz in Bayern auf den ersten Platz bei der „Stunde der Wintervögel“, obwohl er europaweit im Bestand abnimmt.

Seit vier Jahren fliegt der Haussperling in Bayern auf den ersten Platz bei der „Stunde der Wintervögel“ von Landesbund für Vogelschutz LBV und Naturschutzbund Deutschland NABU, obwohl er europaweit im Bestand abnimmt. Auf den Spitzenreiter Spatz folgen Kohlmeise (2.) und Feldsperling (3.). Insgesamt haben die über 34300 bayerischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus mehr als 24.100 Gärten knapp 802.400 Vögel während des verlängerten Dreikönigswochenendes gezählt und dem LBV gemeldet.

Dies ist die zweitbeste Teilnahme in der 17-jährigen Geschichte der Mitmachaktion nach der Rekordbeteiligung von 40.400 Teilnehmern während des Corona-Lockdowns im vergangenen Jahr.

33 Vögel pro Garten

Die Beteiligung in diesem Jahr zeigt, dass das große Interesse an der Natur vor der Haustür immer noch besteht. „Die zahlreichen Meldungen geben uns einen guten Überblick über die typische Vogelwelt in einem bayerischen Garten im Winter. Je mehr Leute bei der Zählaktion mitmachen, desto besser werden unsere Daten“, sagt Dr. Angelika Nelson, LBV-Biologin.

Im Schnitt wurden dieses Jahr 33 Vögel pro Garten gemeldet. Die Teilnehmer der Mitmachaktion sahen damit rund zehn Vögel weniger als noch vor zehn Jahren in ihren Gärten. „Der kontinuierliche Rückgang der Anzahl von Vögeln ist auch durch wissenschaftliche Studien und Monitoring-Programme belegt. Dass die bürgerwissenschaftlichen Daten diesen unerfreulichen Abwärtstrend widerspiegeln, zeigt den Wert unserer Mitmach-Aktionen“, so Angelika Nelson.



Spatzen meiden München

Den Spitzenplatz bei der „Stunde der Wintervögel“ belegt zum vierten Mal in Folge der Haussperling. In jedem zweiten Garten wurden durchschnittlich fünf Spatzen gezählt. Dass es dem Spatz in Bayern gut geht, kann man daraus jedoch nicht schließen. „Vor allem in großen Städten sucht der gesellige kleine Vogel oft vergeblich nach geeigneten Brutplätzen in großer Zahl, ausreichend Nahrung und Versteckmöglichkeiten, wie Büschen oder Hecken“, erklärt die LBV-Biologin.

So hat München mit durchschnittlich nicht einmal einem Spatz pro Zählort die niedrigste Haussperlings-Dichte im bundesweiten Vergleich. Bayernweit am wohlsten fühlt sich der kleine gesellige Vogel in den drei Landkreisen Kitzingen, Schweinfurt und Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim.



Amsel und Kohlmeise

Das Endergebnis der Mitmachaktion zeigt auch, dass unsere häufigsten Wintervögel die Amsel und die Kohlmeise sind. Sie wurden in 9 von 10 Gärten beobachtet. „Der Bestand der Amseln scheint sich seit dem Einbruch im Jahr 2018, der wohl auf Todesfälle durch das Usutu-Virus zurückgeht, weiterhin zu erholen“, freut sich Angelika Nelson. Neben der Kohlmeise wurde auch ihre kleinere Verwandte, die Blaumeise, im Vergleich zum Vorjahr wieder in ihrer üblichen Anzahl aus den Gärten gemeldet.

Der Bestandseinbruch aus 2021 kann verschiedene Ursachen gehabt haben: „Das Bakterium Suttonella ornithocola löste im Frühling 2020 in weiten Teilen Deutschlands eine Epidemie bei kleinen Meisenarten aus und führte zu teils starken Abnahmen in manchen Populationen. Diese sind aber scheinbar wieder erfolgreich ausgeglichen“, so Angelika Nelson.

Bundspecht-Population gewachsen

Überraschend viele Meldungen sind heuer vom Buntspecht eingegangen. Dies kann an dem reichlichen Angebot an den Futterhäuschen im Siedlungsraum liegen oder an einem Nahrungsmangel im Wald. „Wenn die Vögel sehr erfolgreich brüten, kann es sein, dass die gewachsene Population im Winter im Wald nicht genug Nahrung findet und deshalb in unsere Gärten ausweicht. Auch eine Zuwanderung aus anderen, vor allem nördlichen Regionen oder das Ausbleiben dieser Einflüge kann die jährlichen Schwankungen erklären“, meint die Biologin.



Wie sieht also der typische Vogelgarten Bayerns im Winter aus? Amsel, Kohlmeise und Blaumeise trifft man in mehr als dreiviertel der Gärten an. In der Hälfte der Gärten fliegen Haus- und Feldsperling, wie auch Rotkehlchen, Buchfink, Elster und heuer auch wieder der Buntspecht an die Futterstellen. Auch Kleiber und Grünfink sind häufig anzutreffen, obwohl letzterer Vogel seit Jahren im Bestand zurückgeht.

Gesamtergebnis Bayern:

Auf das Spitzentrio aus Haussperling, Kohlmeise und Feldsperling folgen Amsel (4.) und Blaumeise (5.). „Seit acht Jahren sind dies die häufigsten Vogelarten in Bayerns Gärten“, sagt Angelika Nelson. Der Buchfink landet auf Rang 6 und hält damit im Vergleich zum Vorjahr seine Platzierung. Die Plätze 7 und 8 belegen Grünfink und Elster. Buntspecht und Rabenkrähe schließen die bayernweite Top Ten ab. Dieses Jahr gab es keine Einflüge nordischer Wintergäste. So wurden Erlenzeisige (13.), Wacholderdrosseln (22.) und Bergfinken (25.) deutlich weniger häufig gemeldet als in den Jahren zuvor.