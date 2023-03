Große Spende durch leere Flachen: Wasserwacht Immenstadt erhält 2500 Euro

Atakan Tufan (ganz links), Marktleiter des V-Markt Immenstadt, und Mitarbeiter Michele Rigione (2. v.l.) übergebn eine Spende von 2500 Euro an Michael Wiedmann und Jaqueline Steiger von der Wasserwacht Immenstadt. © Lena Fuhrmann

Immenstadt – V-Marktkunden spendeten durch ihr Leergut 2500 Euro an die Wasserwacht Immenstadt. Die Aktion hat bei V-Markt Tradition. Jedes Jahr wird eine andere Organisation begünstigt.

Jüngst konnten Atakan Tufan, Marktleiter des V-Markt Immenstadt und Mitarbeiter Michele Rigione (2. v.l.) eine Spende von 2500 Euro an Michael Wiedmann und Jaqueline Steiger von der Wasserwacht Immenstadt übergeben.

„Ich hätte nicht gedacht, dass so viel zusammenkommt“, freute sich 1. Vorsitzender Wiedmann. Die gesamte Summe wurde aus Wertbons der Leergutrückgabe gesammelt. Neben dem Leergutautomaten im V-Markt hängt eine Box, in der man seinen Leergutbon hineinwerfen kann, um zu spenden.

Große Spendenbereitschaft der V-Markt-Kunden

„Mein Dank an die V-Marktkunden für ihre Spendenbereitschaft“, sagte Marktleiter Tufan.

Das Geld will die Wasserwacht Immenstadt für die Ausrüstung der rund 30 aktiven Mitglieder nutzen. „Eine komplette Neuausstattung mit Einsatzkleidung und Schutzausrüstung für eine Person würde bestimmt etwa 1000 Euro kosten“, schätzt Wiedmann, „ein Neoprenanzug kostet zum Beispiel 300 Euro, eine Prallschutzweste 250 Euro.“ Die Fahrzeuge werden durch das Land Bayern finanziert.

Die Wasserwacht Immenstadt ist im Sommer am kleinen und großen Alpsee im Dienst, außerdem übernimmt sie die Aufsicht bei Schwimmveranstaltungen oder dem Triathlon. Auch wenn Notrufe über die 112 hereinkommen, ist sie im Einsatz. All dies machen die ehrenamtlichen Wasserretter in ihrer Freizeit. Michael und Jaqueline sind bereits seit der Grundschulzeit bei der BRK Wasserwacht Immenstadt aktiv.