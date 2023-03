Großer Jubel: Empfang für Oberstdorfs WM-Helden

Katharina Althaus beim Empfang in Oberstdorf © Dominik Berchtold

Oberstdorf – Neun Sportlerinnen und Sportler – 13 WM-Medaillen! Fans jubelten den Top-Athleten auf der Bühne in der Oberstdorfer Skisprungarena zu.

Mit neun Sportlerinnen und Sportlern und insgesamt 13 Medaillen waren Athleten vom Skiclub Oberstdorf in Planica so erfolgreich wie nie. Aufgrund dieser großartigen Bilanz entschied sich der Verein spontan einen Empfang für „seine WM-Helden“ auszurichten. „Es war für uns die erfolgreichste Ski-WM aller Zeiten“, zog der stellvertretende Vorsitzende des Skiclubs Oberstdorf, Cornel Becherer, stolz Bilanz.



Katharina Althaus ist erfolgreichste WM-Athletin aller Zeiten

Dreifach-Gold und Bronze hatte es für Katharina Althaus geregnet, die damit die erfolgreichste WM-Athletin aller Zeiten wurde.

Dabei waren auch die Lang­läuferinnen Coletta Rydzek und Sofie Krehl sowie Skispringer Philipp Raimund, die zwar ohne Medaillen nach Hause gekommen waren, aber ihre Teams unentwegt angefeuert und somit großartig unterstützt hatten. Johanna Holzmann schließlich hatte bei der WM der Skicrosser den 14. Platz erreicht.



Im Gespräch mit Moderator Jens Zimmermann plauderten die erfolgreichen Sportler über ihre ganz persönlichen Eindrücke von Planica. Nachdem durch die Goldmedaille von Überfliegerin Katharina Althaus bereits am zweiten Tag der WM der Knoten geplatzt war, lief es wie am Schnürchen. Von ansteckender Fröhlichkeit waren die Freudentänzchen der deutschen Skispringerinnen im Auslauf.



Ein bisschen Glück

Von Julian Schmid hatte sicher niemand erwartet, dass er bei seiner ersten WM gleich dreimal Silber holen würde. „Angesichts der guten Ergebnisse im Vorfeld sei er zwar relativ entspannt in die WM hineingestartet: „Aber am Ende brauchst du am Tag X auch ein bisschen Glück und einen sehr guten Sprung“. Karl Geiger zeigte sich unglaublich froh, dass es auf der Normalschanze für Bronze gereicht hatte. „Es ist halt blöd, wenn man als Dritter nach dem ersten Durchgang startet und unten steht die 2, dann ist es in Summe meistens die 4“, rechnete er vor. „Des hot guat dong“, erinnerte er sich an den erfolgreichen Zweikampf mit dem Österreicher Stefan Kraft um Bronze.



Jetzt kommen die Flieger-Frauen

Laura Gimmler hat sich vor allem nach dem Auf und Ab und enttäuschender Disqualifikation in den letzten Wochen extrem über Silber in der Staffel gefreut. Als Startläuferin sei ihr ein Stein vom Herzen gefallen, als Schlussläuferin Victoria Carl auf den Silberplatz gelaufen war. „Das ist eine Krönung für alles“, meinte die 29-Jährige.



Für alle Athleten ist die Saison noch nicht ganz zu Ende. Katharina Althaus freut sich auf die Premiere der Frauen im Skifliegen. „Willingen ist schon megageil gewesen, vor allem wegen der vielen Zuschauer, aber wenn es noch 50 Meter weitergehen kann, bin ich dabei“, versicherte sie. Tipps habe sie sich inzwischen ausreichend von den Männern holen können.



„Wir freuen uns schon jetzt auf viele weitere Sportler und Sportlerinnen, die in die Fußstapfen unserer WM-Helden treten“, so Skiclub-Vize Cornel Becherer.