Die Feuerwehr Bolsterlang feiert Jubiläum

Großes Fest für Jung und Alt

Bolsterlang – In Bolsterlang gibt es in diesem Jahr mehrere Gründe, ordentlich zu feiern. Neben dem Trachtenverein, der dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert (erstes Wochenende im August), ist die Feuerwehr schon doppelt so alt.

Hierzu bietet die Feuerwehr Bolsterlang am Pfingstwochenende am 27. und 28. Mai ein großes Fest für Jung und Alt. Das Rahmenprogramm beginnt am Festtag, am Samstag, 27. Mai, um 14 Uhr mit einem Festgottesdienst an der Bolsterlanger Kapelle, anschließend folgt ein Festumzug zum Veranstaltungsgelände am Kitzebichl.

Höhepunkt sind die Schauübungen der mittlerweile antiken Feuerwehrspritze, dem Tragkraftspritzenanhänger und des modernen Löschfahrzeuges. Abends sorgen die Wildbachmusikanten für Stimmung im Festzelt, bevor es am nächsten Tag, am Sonntag, 28. Mai, mit dem Feuerwehr-Dorffest weitergeht. Auch hier wird ein attraktives Programm geboten: Frühschoppen mit den Feuerwehr-Musikanten, am Nachmittag spielt das Rotspitz Trio und die Kinder können mit dem Feuerwehr-Auto fahren oder sich in der Hüpfburg austoben.

Gut gerüstet

Abends sorgt das SBS-Quintett für Stimmung. „Zu den Feierlichkeiten anlässlich unseres 150-jährigen Jubiläums heißen wir alle herzlich willkommen. Durch die Hilfe aller Feuerwehrmitglieder – egal ob jung oder alt – sowie den vielen Unterstützern aus Bolsterlang und Umgebung, sind wir beim Fest, aber auch im Einsatzfall gut gerüstet“, so Kommandant Dominik Haslach. Weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite der Feuerwehr oder auf dem Facebook- und Instagram-Kanal.