Sennereigenossenschaft Diepolz spendet für das Kinderhospiz

Teilen

Bei der Spendenscheckübergabe (von links) :Luisa Miorin vom Kinderhospiz, Vorstandsvorsitzender Hubert Ritter, Uschi Mohr, Kaufmännischer Leiter Bernd Mack und Käsemeister Matthias Baßler. © Brigitte Waltl-Jensen/ Kinderhospiz

Diepolz – Eine Spende von 3 000 Euro überreichten Uschi Mohr, Vorstandsvorsitzender Hubert Ritter, Käsemeister Matthias Baßler und Kaufmännischer Leiter Bernd Mack von der Sennereigenossenschaft Diepolz an das Kinderhospiz St. Nikolaus.

Im Jubiläumsjahr 2021 zum 125-jährigen Bestehen der Bergkäserei fanden viele Aktionen und Sonderverkäufe für Kunden statt, die immer mit einer kleinen Spende für das Kinderhospiz St. Nikolaus verbunden waren. Coronabedingt fand die Spendenübergabe erst in diesem Jahr statt.

Die vielen kreativen Unternehmungen schufen eine große Spendensumme, die von der Genossenschaft noch großzügig aufgerundet wurde. „Gemeinsam feiern war in Zeiten von Corona schwierig“, so die ehemalige Geschäftsführerin Uschi Mohr. „Wir wollten einfach an alle, die mit uns verbunden sind, Danke sagen und dabei auch etwas Gutes tun.

Das Kinderhospiz unterstützen wir immer wieder und freuen uns, dafür nun unseren Beitrag zu leisten.“ Danke sagte auch mit Freude das Kinderhospiz, das durch Luisa Miorin und Brigitte Waltl-Jensen vertreten war. Die beiden erzählten ein wenig über die Arbeit im Kinderhospiz und über die schwierigen Situationen, in denen sich die Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind befinden.

Das stationäre Kinderhospiz und auch der ambulante Kinderhospizdienst im Allgäu begleiten die betroffenen Familien schon ab der Diagnosestellung. Für Kinderhospize besteht in Deutschland keine kostendeckende Finanzierung, daher ist das Haus dauerhaft auf Spenden angewiesen.