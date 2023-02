Sofortmaßnahme: Aus der Brachfläche soll ein Ort mit Aufenthaltsqualität werden

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Grüne Insel: Die Brachfläche am Leprosenweg soll im Zuge des Masterplans Innenstadt mehr Aufenthaltsqualität bekommen. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Sonthofen diskutierte über die Übergangsnutzung einer wertvollen Brachfläche im Innenstadtbereich.

Sonthofen – Vor wenigen Wochen beschloss der Sonthofer Stadtrat den „Masterplan Innenstadt“. Und schon kurz darauf befasste sich der Bau- und Umweltausschuss mit einer ersten Sofortmaßnahme, wie sie das Konzept vorsieht: Die Übergangsnutzung einer Brachfläche – nur einen Katzensprung vom Fußgängerbereich der Innenstadt entfernt. Die Zeit drängt, will sich die Stadt eine üppige Förderung nicht entgehen lassen.

Konkret geht es um ein Hinterliegergrundstück, eine Baubrache am Leprosenweg zwischen der Bahnhof- und Hirschstraße, die seit dem Abbruch eines Gebäudes mit Sträuchern, Gebüsch und kleineren Bäumen bewachsen ist. Vorstellbar sei hier eine Art „Westentaschenpark“, andere nennen es „Pop-Up-Park“, was hier Platz finden könnte. Mithin eine befristete Nutzung als kleine Grünanlage mit Aufenthaltsqualität, wie es etwa der Masterplan Innenstadt als Sofortmaßnahme vorsieht.

Verwahrloster Eindruck

Auch wenn das Grundstück derzeit einen verwahrlosten Eindruck mache, sei eine zeitweilige Nutzung bis zu einer späteren Bebauung durchaus wünschenswert, so die Stimmung im Ausschuss.



Über die Form der Nutzung gehen die Meinungen allerdings auseinander. Michael Borth (Grüne) sieht ökologische Aspekte und will das Gelände „möglichst so erhalten“ und nur wenig Mobiliar einbringen, etwa Spielgeräte und Sitzbänke. Auch Hajo Nast-Kolb (Freie Wähler) hält „so einfach wie möglich, so sinnvoll wie nötig“ für zielführend.

„Sahnestück mitten in der Stadt“

Andere können sich auf dem Grundstück durchaus einen kleinen Park vorstellen, der gerade über die Mittagszeit bei schönem Wetter regen Zulauf finden werde. Nicht zuletzt, weil er unmittelbar an die Fußgängerzone angrenze. Auch deshalb wäre eine „offene Struktur“ sinnvoll, meint Henning Werth (Grüne).

Vor zu viel Engagement warnt aber Engelbert Bechteler (CSU). Am Beispiel Tannachwäldchen habe man vor einigen Jahren gesehen, wie schwierig es werden könne, wenn man später eine andere Nutzung des Grundstücks ins Auge fasse. „Schließlich ist es ein Sahnestück mitten in der Stadt!“ Auch Christian Lanbacher rät, an die städtebauliche Entwicklung zu denken, gerade bei einer absehbaren Nutzungsdauer.



Fördermöglichkeiten nutzen

Wohin die Reise geht, soll jetzt die Verwaltung abstecken und bei Bedarf ein Planungsbüro beauftragen. Bürgermeister Christian Wilhelm drückt aufs Tempo: Die Fördermöglichkeit endet Ende Juni. Eine Verlängerung gibt es nicht. „Wir müssen sehen, was wir noch erreichen können.“

Die Kostenschätzung für Planung und Umsetzung geht von rund 50 000 Euro aus, die bereits im Haushalt 2022 bewilligt waren. Eine Förderung von 90 Prozent ist möglich. Eine Rückzahlung bei vorzeitiger Umnutzung innerhalb des Masterplans wird nicht fällig. Falls es mit der Sonderförderung im Zuge des Masterplans nicht mehr klappt, kann die Stadt mit einem Zuschuss von 60 Prozent aus der Städtebauförderung rechnen.