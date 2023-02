Das Team „Akte X“ vom Gymnasium Oberstdorf gewinnt beim Planspiel Börse

Große Freude bei der Spielgruppe „Akte X“ (von links): Schulleiterin Sonja Keiper, Carolina Keller, Nuria Santos und Christian Böck, Marktbereichsleiter Sonthofen bei der Sparkasse Allgäu. © Peter Richter, Sparkasse Allgäu

Oberstdorf – Die Endergebnisse beim Planspiel Börse liegen vor - den Sieg in der Nachhaltigkeitswertung erzielte das Team „Akte X“ vom Gymnasium Oberstdorf mit einem Ertrag von 6.238,02 Euro, der ausschließlich mit Wertpapieren von nachhaltig agierenden Unternehmen erreicht wurde.

Den Sieg in der Gesamtwertung der Sparkasse Allgäu sicherte sich ein Team vom Gymnasium Hohenschwangau. Die Spielgruppe „YanniksGroßeJungs“ steigerte das fiktive Startkapital von 50.000 Euro auf 65.405,96 Euro.

40 Jahre Planspiel Börse

Ende Januar endete die insgesamt 40. Spielrunde beim Planspiel Börse, bei dem sich die Teilnehmenden über 17 Wochen lang in klassischen und nachhaltigen Anlagestrategien üben und dabei grundlegendes Börsenwissen gewinnen konnten.

Unter dem Eindruck der Energiekrise, des Krieges gegen die Ukraine und steigender Inflation setzten die Teilnehmenden in diesem turbulenten Börsenjahr vor allem auf die US-Riesen Amazon, Tesla sowie Apple und investierten branchenübergreifend auch in Adidas und Microsoft. Die Teilnehmenden schlossen dieses Jahr insgesamt rund 1,2 Millionen virtuelle Aufträge mit einem Gesamtumsatz von fast 4 Milliarden Euro ab. Insgesamt konnten zwei Drittel der Spielgruppen das fiktive Startkapital von 50.000 Euro steigern und somit einen Gewinn erzielen.

Nachhaltigkeitswertung

Im Bereich Nachhaltigkeit hatte in der Schlusswertung die Gruppe „Akte X“ vom Gymnasium Oberstdorf das beste Ergebnis mit einem Ertrag von 6.238,02 Euro. Die beiden Schülerinnen Carolina Keller und Nuria Santos erzielten ihren Ertrag vor allem mit Wertpapieren von Kupferproduzent Aurubis und dem Software-Anbieter Teamviewer. Zweiter wurde die Spielgruppe „20er Hebel“ vom Carl von Linde - Gymnasium Kempten (3.932,45 Euro) vor „S-S-S“ von der Mittelschule Pfronten. Die Pfrontener Schule erzielten bei ihrer ersten Teilnahme am Börsenspiel somit gleich ein beachtenswertes Ergebnis.

Peter Richter, Spielleiter bei der Sparkasse Allgäu, ist mit der Resonanz des Planspiels sehr zufrieden: „Wir freuen uns über den Erfolg der diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Planspiel Börse. Als Sparkasse ist es uns ein zentrales Anliegen, die finanzielle Bildung junger Erwachsener in unserem Geschäftsgebiet zu fördern, damit diese den verantwortungsvollen Umgang mit Geldanlagen üben und lernen können, um in Zukunft eigene Finanzentscheidungen fundiert treffen können.“

Ein Drittel der Teilnehmer aus dem südlichen Oberallgäu

Die meisten Teilnehmenden stellte mit Abstand das Gymnasium Hohenschwangau mit 154 Schüler:innen in 54 Spielgruppen, gefolgt vom Gymnasium Marktoberdorf (74 Teilnehmende in 26 Teams). Insgesamt waren bei der Sparkasse Allgäu fast 1.000 Teilnehmende in 333 Schülergruppen beteiligt, davon stammte knapp ein Drittel aus dem südlichen Oberallgäu.