Gymnasium Sonthofen: Schülerinnen und Schüler der Oberstufe überqueren die Alpen

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit ihren Sportlehrern © Gymnasium Sonthofen

Sonthofen – Ende Juli radelten sechs Schülerinnen und Schüler des P-Seminars „Alpencross“ des Gymnasium Sonthofens unter Begleitung ihrer Sportlehrkräfte über die Alpen zum Gardasee.

An einem sonnigen Mittwochmorgen Ende Juli brachen sechs Schülerinnen und Schüler des P-Seminars „Alpencross“ des Gymnasium Sonthofens unter Begleitung ihrer Sportlehrkräfte Steffi Hinder, Holger Buckenlei, Tessa Woetzl und Susanne Hanne in Richtung des Gardasees auf. Mit den Mountainbikes meisterten sie unter anderem anspruchsvolle Pässe, Trails und Anstiege in luftiger Höhe.

Höhepunkt des achttägigen Abenteuers war, nach Meinung der Schülerinnen und Schüler, Bormio 3000. Dort erwartete die Sonthofer Schüler auf 3000 Metern Höhe eine einmalige Aussicht mit wunderschönen Bergseen und einer Menge Flow Trails. Abgesehen von zwei Platten, kleineren Stürzen und abgebrochenen Bremshebeln blieben die Alpenüberquerer von größeren Pannen verschont.

Mit fast durchgehend schönem Wetter kamen sie zwar erschöpft, aber dennoch überglücklich nach acht Tagen am Gardasee an. Gekrönt wurde dies mit einem Sprint in den See und einem Gruppenfoto, auf dem nur strahlende Gesichter zu sehen sind.

9500 Höhenmeter auf 350 Kilometern

Insgesamt meisterten die Schüler ca. 9500 Höhenmeter und absolvierten eine Strecke von 350 Kilometern. Zur Entspannung verbrachten sie einen sonnigen Tag am Gardasee, um nach den Strapazen der Tage zuvor wieder Energie zu tanken. Die Jugendlichen können stolz auf sich sein. Sie bewiesen unglaublichen Teamgeist, Durchhaltevermögen und unterstützten sich während schwierigen Passagen gegenseitig. Die aufwändige Organisation und Mühe, die in das Projekt gesteckt wurde, zahlte sich schlussendlich aus. Die Alpenüberquerung werden alle Beteiligten so schnell bestimmt nicht vergessen.