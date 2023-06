Jahresversammlung des Heimatvereins Immenstadt blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Neue Perspektive: Die Burgruine Laubenbergerstein wird von der Stadt Immenstadt übernommen. © Claudia Sauter

Immenstadt – Bei der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Immenstadt gab der Vorsitzende Richard Schindele in seinem Rechenschaftsbericht anhand einer PowerPoint-Präsentation einen Überblick über die Arbeit im Museum Hofmühle und über die Vereinsaktivitäten.

Die vier Sonderausstellungen „Sensation UDO und die Grabungen in der Hammerschmiede“, die Kunstausstellung „Die Südliche“, die Ausstellung „Auf und davon! Vom Allgäu in die weite Welt“ mit der Vorstellung der neu erworbenen Skizzen- und Gemäldesammlung des Bühler Künstlers Johann Georg Grimm und die Präsentation von “Peter & Regina Steiners Welt der Briefmarkenkunst“ seien gut besucht und sehr positiv aufgenommen worden.



Am Malwettbewerb zur letztgenannten Ausstellung hätten sich 190 Kinder und Jugendliche beteiligt. Darüber hinaus besuchten Schulklassen und Kindergartengruppen regelmäßig das Museum.



Dauerausstellung und Museo-App

In der Dauerausstellung sei die Werkschau des in Altach geborenen Malers und Münchner Akademieprofessors Andreas Müller in einem eigenen Raum neu eingerichtet worden. Auch wurden acht Gemälde des Immenstädter Künstlers Ludwig Glötzle neu in die Ausstellung integriert und der Bereich über die Firma Kunert aktualisiert.



Die neue Museo-App habe bei den Besuchern großen Anklang gefunden und verstärkt auch jüngere Besucher ins Museum Hofmühle gelockt. An der Burgruine Laubenbergerstein, seit 1977 Eigentum des Vereins, seien immer wieder Erhaltungsarbeiten durchgeführt worden. Entsprechend dem einstimmigen Beschluss in der letztjährigen Jahreshauptversammlung werde die Burgruine an die Stadt Immenstadt übergeben.



Attraktiver Blickpunkt am nördlichen Ortseingang

Immenstadts Erster Bürgermeister Nico Sentner lobte das große Engagement der Vorstandschaft und zeigte sich zuversichtlich, dass die Übergabe der Burgruine Laubenbergerstein an die Stadt in absehbarer Zeit erfolgen wird, die ein attraktiver Blickpunkt am nördlichen Ortseingang sei.



Die Mitarbeiter des Immenstädter Bauhofs seien in der Lage, das Mauerwerk der Burgruine dauerhaft zu sichern. Auch bei Werbemaßnahmen für das Museum und bei einer verbesserten Wegbeschilderung zur Hofmühle werde die Stadt den Heimatverein unterstützen. Darüber hinaus beabsichtige die Berufsschule Immenstadt in einem längerfristigen Schulprojekt als Witterungsschutz ein Dach für den Rundturm der Burgruine zu bauen.



Aktivitäten der Volkstanzgruppe

Über die regen Aktivitäten der Volkstanzgruppe, die sich einmal im Monat im Gemeindesaal der Evangelischen Kirche zum Tanzen und Singen trifft, berichtete deren Leiterin Rita Bernstein.