Hindelanger Skitourenläufer räumen bei Deutscher Skitourenmeisterschaft ab

Teilen

Nach seinem Titel 2022 gelang es Marc Dürr beim schwersten deutschen Skitourenrennen, dem Traditionswettkampf „Jennerstier“ in Berchtesgaden, den deutschen Meistertitel zu verteidigen. © Markus Lindl

Oberallgäu – In Summe gingen bei den Deutschen Skitourenmeisterschaften drei Deutsche Meistertitel, sechs Deutsche Vizemeistertitel und ein dritter Platz an Hindelanger Skimo-Athleten.

Nach seinem Titel 2022 gelang es Marc Dürr, beim schwersten deutschen Skitourenrennen, dem Traditionswettkampf „Jennerstier“ in Berchtesgaden, den deutschen Meistertitel im Individual (Bergauf und Bergab mit rund einer Stunde Gesamtlaufzeit) in der Herrenklasse zu verteidigen. Raphael Hatt vom SV Hindelang wurde beim „Jennerstier“ deutscher Vizemeister in der Jugendklasse.

Eine Woche zuvor gewann David Jost den Deutschen Meistertitel der Juniorenklasse im Vertikal (Bergauflauf) am Mittag in Immenstadt. Marc Dürr (Herren allgemein) holte sich hier, genau wie Raphael Hatt (Jugend) und Franz Hölzl (Junioren) vom SV Hindelang den Deutschen Vizemeistertitel in der jeweiligen Altersklasse. Simon Hatt sicherte sich den 3ten Platz.

Junge Sportler profitieren von den erfahrenen Athleten

Gerade die jungen Hindelanger profitieren von den erfahrenen Athleten. So gibt Marc Dürr gerne Techniktipps oder leitet auch das ein oder andere Training an. Der Grundstein für die Skitourenrennläufer wurde unter anderem beim Ski- und Langlauftraining des SV Hindelang gelegt.

Mit Spannung warten die Athleten auf die nächsten Wettkämpfe. Hier stehen für die beiden Profis Marc Dürr und David Jost Weltcupeinsätze in den jeweiligen Altersklassen auf dem Plan, Franz Hölzl und Raphael Hatt suchen Spass und die Herausforderung bei regionalen und nationalen Wettkämpfen.