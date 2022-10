Hinterstein feiert Instandsetzung des 120 Jahre alten Kirchturms

Das Gerüst kündigt weiterhin von den abgeschlossenen Bauarbeiten am Kirchturm der Pfarrkirche St. Antonius. © Josef Gutsmiedl

Bad Hindelang/Hinterstein – Zu übersehen war die Sanierung des Kirchturms der Pfarrkirche St. Antonius in Hinterstein nicht: Ein Jahr lang war der 36 Meter hohe Turm für die Bauarbeiten eingerüstet.

Mitten im Ort und direkt an der Dorfstraße bestens sichtbar von allen Himmelsrichtungen. Keine Dekoration, aber unabdingbar für sicheres Arbeiten. Jetzt konnte das Ende des ersten Bauabschnitts gefeiert werden.



„Irgendwann häuften sich die Fragen, wie lange es denn noch dauern werde“, erinnert sich Kirchenpfleger Otto Wechs. Die Sanierung war zwar abgeschlossen – nur das Gerüst blieb am Turm – quasi bis zum Kirchweihsonntag, an dem ein Dankgottesdienst gefeiert wurde. Für Wechs der Wermutstropfen der Geschichte, hatte er doch bis zuletzt versucht, die Firma zum Abbau zu bewegen und das Gerüst loszuwerden. Beim Dankgottesdienst anlässlich des Abschlusses des ersten Bauabschnittes jedenfalls war sein Ärger vergessen und er hatte sich mit der „Verzierung“ abgefunden. Das Gerüst kündet weiterhin von der Sanierung. Generell verliefen die Arbeiten sehr gut, wie Wechs feststellt. „Allesamt Top-Firmen.“



Die Anfänge der Sanierung

Zurück zu den Anfängen der Sanierung: Kirchenpfleger Wechs hatte im Jahr 2016 eine undichte Stelle im Querdach zwischen dem Turm und dem Kirchenschiff entdeckt. Sein Vorschlag: Die marode Stelle ersetzen, neu eindecken. Doch dann kam es „dicker“. Der Deckeneinsturz in der Pfarrkirche in Vorderburg führte zu einer generellen Überprüfung zahlreicher Kirchengebäude.



„Die umfassende Begutachtung der Kirche und eine anschließende Bauwerksprüfung ergaben, dass ausbrechende Mörtelfugen und weitere Schadstellen am Kirchturm dringend behoben werden mussten“, berichtet Otto Wechs. Daraufhin wurde die Sanierung in zwei Bauabschnitte aufgeteilt: Zuerst war der Turm an der Reihe, dann soll im kommenden Jahr das Kirchenschiff drankommen, wo vor allem das geschindelte Dach neu gedeckt werden muss. Die Deckenkonstruktion dagegen erwies sich als „tauglich“. Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren.



Glockenspende des Prinzregent Luitpold

Die Arbeiten am Turm unter der „Regie“ der „Konstruktionsgruppe Bauen AG“ in Kempten begannen im Frühjahr 2021. „Am aufwendigsten war der Neuaufbau der Natursteinkonstruktion des Turmes, der im Jahr 1901 erbaut wurden. „Damals wurden die mächtigen Natursteinblöcke aus einer nahen Bergflanke gewonnen“, weiß Kirchenpfleger Wechs. Im Sommer wurde das Gestein aus dem Berg gesprengt und behauen, im Winter mit Hörnerschlitten zur Baustelle gebracht.



Auch die Turmspitze, seit jeher mit Kupferblech gedeckt, musste erneuert werden. Die Unterkonstruktion wurde ersetzt, neue – noch glänzende – Kupferblechplatten aufgebracht. Vor allem die Ausführung der Übergänge verlangt viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Im Turm hängen vier Glocken – eine alte aus der Bauzeit des Turmes, also 1901, und drei neue. Eine der Glocken hatte damals Prinzregent Luitpold gespendet, andere mehrere Bürger aus dem Ostrachtal. Drei der Glocken musste die Pfarrei im Zweiten Weltkrieg „abliefern“. Sie wurden nach dem Krieg ersetzt durch neue, ebenfalls gespendete Glocken.



Dankgottesdienst bei bestem Herbstwetter

Unterm Strich kamen bei der „kleinen Baumaßnahme“ im ersten Bauabschnitt Gesamtkosten von rund 300 000 Euro zusammen. Den Löwenanteil davon trägt das Bistum Augsburg mit 235 000 Euro. Die Marktgemeinde Bad Hindelang brachte 25 000 Euro ein, der Landkreis Oberallgäu 1 000, die Sparkasse Allgäu 3 000 und der Bezirk Schwaben gut 2 000 Euro; der Eigenanteil der Pfarrei Hinterstein wird rund 35 000 Euro betragen. Beim Dankgottesdienst – bei bestem Herbstwetter abgehalten vor der Kirche – würdigte Wechs die hervorragende Arbeit aller beteiligten Firmen.



Damit auch der zweite Bauabschnitt im kommenden Jahr durchgeführt werden kann, hoffen Pfarrer Martin Finkel und Otto Wechs erneut auf großzügige Unterstützung durch öffentliche Stellen und private Gönner. Für den Kirchenpfleger gilt der Grundsatz: „Was unsere Vorfahren unter sehr schwierigen Voraussetzungen geschaffen haben, sollten wir als deren Nachkommen zumindest erhalten.“