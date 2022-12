Wer unbeschwert Silvester feiern will, sollte auf den richtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern achten

Teilen

Die Polizei warnt: Raketen und Böller bergen auch Gefahren. © Symbolfoto: PantherMedia/derek@hatfielddesign.com

Allgäu – Damit die Silvesterfeier unfallfrei abläuft, bittet die Polizei um die Beachtung einiger Regeln im Umgang mit Feuerwerkkörpern.

„Im Zusammenhang mit dem falschen Umgang mit Feuerwerkskörpern kommt es leider immer wieder zu Unfällen mit hohen Sachschäden, aber auch zu schweren Verletzungen. Bei Verstößen gegen die geltenden Regeln des Sprengstoffgesetzes, insbesondere durch nicht zugelassenes oder selbst hergestelltes Feuerwerk, sind Bußgelder bis zu 50.000 Euro oder sogar Freiheitsstrafen möglich“, warnt die Polizei. Daher bittet sie, folgende Punkte zu beachten:

Gefahren durch illegale Böller

Die Polizei warnt eindringlich vor nicht zugelassenem Feuerwerk. Dessen Zündzeiten oder auch die Wucht der Detonation seien unberechenbar. Die Folge könnten schwere Gesichts- oder Augenverletzungen sein. Verbrennungen an Händen und Unterarmen würden oft zu lebenslangen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Geprüftes und sicheres Feuerwerk erkennt man an einer Registriernummer und einem CE-Zeichen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Herstellung eines selbst gebastelten Feuerwerkes.

Benutzung von Schreckschusswaffen

Der Umgang mit Schreckschusswaffen ist in der Öffentlichkeit, also auch an Silvester, reglementiert. So stelle das Führen einer solchen Schusswaffe im Freien ohne den sogenannten „Kleinen Waffenschein“ eine Straftat, das Schießen damit zusätzlich eine Ordnungswidrigkeit dar. Man sollte die Waffe auf keinen Fall in alkoholisiertem Zustand verwenden.

Brandgefahren

Feuerwerke führten zu einer erheblichen Brandgefahr. Man sollte kein Feuerwerk in der Nähe von anderen Personen anzünden oder keine Raketen auf andere Menschen richten. Es sei ratsam, beim Abbrennen Abstand von Gebäuden und Bäumen zu halten.

Kauf und Abbrennen: Wann und wo erlaubt?

Die Polizei betont: Feuerwerk könne zwar ab dem 28.12.2019 erworben werden, das Abbrennen sei allerdings nur am 31.12.2019 und am Neujahrstag erlaubt. In manchen Gemeinden gibt es Bereiche, in denen die Benutzung von Feuerwerk gänzlich untersagt ist. Dazu gehört das Umfeld von Krankenhäusern, Altenheimen und Kirchen.