Hochwassergefahr: Stadt Sonthofen will Bachläufe im Auge behalten

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Überflutungsgefahr: Bei Starkregen stoßen die Bachläufe bei Berghofen schnell an ihre Grenzen. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Die Stadt Sonthofen lässt untersuchen, wie gefährlich die Bäche bei Berghofen werden könnten, wenn es stark regnet.

Die örtlichen wolkenbruchartigen Niederschläge im Oberallgäu im Juli vergangenen Jahres haben gezeigt, wie schnell vermeintlich harmlose Bachläufe zu reißenden Wildbächen werden können. Die Stadt Sonthofen war dabei zwar nicht massiv betroffen, will aber dennoch die möglichen Gefährdungsbereiche, etwa bei Berghofen, im Auge behalten.



Bei Berghofen wurde im Auftrag des Wasserwirtschaftsamtes Kempten durch das Ingenieurbüro Kokai aus Weilheim die Gefährdungsbereiche durch Wildbäche betrachtet. Mit dem Alberbach, dem Steinbach und dem Rotbach wird im Falle von massiven Regenfällen sogenanntes „abfließendes Hangwasser“ aus einem großen Einzugsgebiet direkt auf Berghofen zugeleitet.

Hochwassergefährdung durch „harmlose“ Bäche

Wie in einem Kessel läuft das Oberflächenwasser aufgrund der Geländestruktur nordöstlich der Stadt zwischen den Ortsteilen Winkel und Staig Richtung Berghofen zur Starzlach und Ostrach hin. An mehreren Stellen kommt es in Senken zu Einstauungen.

Aufgrund der Berechnungen des Ingenieurbüros ist mit gewaltigen Wassermengen zu rechnen, auch wenn die kleinen Bäche sonst harmlos erscheinen und keine „ausgewachsenen“ Wildbäche darstellen. Niederschläge, wie sie ein 100-jähriges Hochwasserereignis zugrunde legt, führen beim Alberbach zu 12,1 Kubikmeter pro Sekunde, 3,1 beim Steinbach und beim Rotbach 13,2 Kubikmeter. An manchen Stellen könne es zu Ausuferungen kommen; beim Rotbach ist der Durchlass nicht leistungsfähig genug.

Hochwasser-Präventionsmaßnamen

„Die Auswertung der Berechnungen kann die Grundlage bilden für zukünftige Planungen in diesem Raum“, betont Max Weiß vom Ingenieurbüro Kokai vor dem Bau-und Umweltausschuss des Stadtrates. Mit relativ wenig Aufwand sei an entscheidenden Punkten eine Prävention möglich und sinnvoll, um Gefährdungen von Gebäuden zu verhindern.

Konkrete Punkte und entsprechende Maßnahmen könnten allerdings noch nicht bezeichnet werden, ergänzt Weiß und verweist auf weitere Untersuchungen. Momentan habe man eine Aufnahme der Ist-Situation erstellt. Dennoch rät er, den Abfluss aus dem großen Einzugsgebiet möglichst frühzeitig in Griff zu bekommen.



Folgen für die Stadtplanung

„Faktisch wurde der Raum als Überschwemmungsgebiet erkannt“, stellt Christoph Stöberl vom Baureferat fest. Und diese Tatsache habe auch Folgen für die Stadtplanung „aber zunächst noch keine rechtlichen Konsequenzen beim Baurecht“.



Zuständig für die drei Bäche im Untersuchungsgebiet ist die Stadt Sonthofen. Das Wasserwirtschaftsamt „kümmert“ sich um „echte Wildbäche“, während die Kommunen bei „Gewässern 3. Ordnung“ zuständig sind – also bei kleineren Gewässern und den „wild abfließenden Oberflächenwässern“. Im Zuge der kommunalen Hoheit, so Stöberl, müsste die Stadt das Wasserwirtschaftsamt beauftragen, erforderliche Schutzmaßnahmen zu entwickeln und durchzuführen.