Berufliche Verbindungen zwischen Immenstadt und Paris

Françoise Gribonval von Robakowski: Höhen und Tiefen eines Lebens zwischen zwei Kulturen

Von: Lajos Fischer

Ein Herz für die deutsch-französische Freundschaft: Françoise Gribonval von Robakowski schafft interkulturelle Brücken. © Lajos Fischer

Immenstadt – Die Immenstädterin Françoise Gribonval von Robakowski engagiert sich seit Jahrzehnten für die deutsch-französische Freundschaft, trotz persönlicher Rückschläge.

Was macht man mit einem Kind, das sich in der Schule konsequent weigert, die von ihrem alleinerziehenden Vater ausgewählte Fremdsprache zu lernen? Wie kann derjenige argumentieren, wenn es zu allem Übel um die Sprache der früheren Besatzer geht, deren Grausamkeiten er selbst, Jahrgang 1931, hat erleben müssen? Die junge Françoise, Anfang der 1980er in Saint Denis, einem Pariser Vorort aufgewachsen, erreichten weder die Argumente noch die Drohungen ihres Vaters. „Ich wollte lieber die Klasse wiederholen als nachgeben“, erinnert sich die heute 58-jährige Immenstädterin Gribonval von Robakowski.

Zerschlagen wurde der Knoten mit der effektivsten „Waffe“, die der vor 60 Jahren unterschriebene deutsch-französische Freundschaftsvertrag je zur Verfügung hatte: Françoise durfte an einem internationalen Schüleraustausch teilnehmen. Sie verbrachte einige Tage in einer Gastfamilie in Köln und fühlte sich dort völlig unerwartet wohl: „Brotzeit am Abend – ich fand es sehr praktisch. Schule nur bis 13 Uhr? – Wunderbar“, erinnert sich die Immenstädterin. „Ich war verwundert, dass die Leute bei Rot an der Ampel stehen geblieben sind.“ Wieder zu Hause, sei sie gleich zu ihrer Lehrerin gegangen, mit der Bitte, ihr für die Sommerferien Übungen zu geben, damit sie den Stoff des aus Trotz verpassten Jahres nachholen könne.

Neue Perspektiven entstehen im Allgäu

Da sie für ihr geplantes Studium an einer Hochschule für Touristik zwei Fremdsprachen gebraucht habe und beim Abitur ihr Deutsch weniger gut gewesen sei als ihr Englisch, habe sie sich als Au-pair in Deutschland beworben. So landete die junge Französin im Januar 1984 auf dem Risthof in Ratholz. „Du lernst vier Jahre lang Deutsch, kommst her und verstehst niemanden, weil sie alle Dialekt sprechen“, erinnert sich die 58-Jährige. Ein Wörterbuch zur Hilfe zu holen sei zwecklos gewesen. „Man lernt aber schnell mit den Kindern zusammen.“ Sie sei wie die eigene Tochter behandelt worden, sie habe gelernt, Traktor zu fahren, Honig zu machen und Heu zu räumen.

Nach neun Monaten kehrte sie, wie geplant, nach Paris zurück und begann ihr Studium. Aber dort war sie nicht lange zu halten. In ihrer Freizeit arbeitete sie auf dem Fischmarkt, um in jeden Ferien eine Zugfahrkarte nach Deutschland kaufen zu können. Der Grund: Bei einem Faschingsball im Hofgarten in Immenstadt hatte sie ihren späteren Mann kennengelernt. Geheiratet haben sie 1992, stolz zeigt sie heute das Foto von der Hochzeitstorte („une pìèce montée“), an der ihr Vater vier ganze Tage arbeitete: „Ein richtiges Kunstwerk.“



Berufliche Verbindungen zwischen Immenstadt und Paris

Ihre erste richtige berufliche Heimat fand sie bei der Firma Kunert. Anfangs hat sie den ganzen Tag Strümpfe für den arabischen Markt umverpackt. Als man auf ihre Sprachkenntnisse aufmerksam wurde, durfte sie ins Büro wechseln. Sie war in der Exportabteilung für die französischsprachigen Länder Belgien, Luxemburg und Frankreich zuständig. „Das war der beste Job in meinem Leben“, blickt Gribonval von Robakowski zurück.

Sie schwärmt von den vielen Dienstreisen und erzählt von ihrer Aufregung, als sie das erste Mal die neue Kollektion in die Zentrale von Yves Saint Laurent nach Paris bringen durfte. „Im Innendienst hatte ich eine Chefin, eine Frau, von der ich viel gelernt habe“, erzählt sie. „Aber auch sie hat von mir, der ‚französischen Revolutionärin‘, in einer Hinsicht profitiert: Wie man sich als Frau in einer von Männern dominierten Welt behaupten kann.“ Nach zehn Jahren und einer Schwangerschaft war Schluss: Es sei mit ihren Aufgaben nicht vereinbar gewesen, dass sie halbtags arbeiten wollte, berichtet die Immenstädterin.



Sprachunterricht und Schüleraustausch

Es folgten viele verschiedene Tätigkeiten, die eins verband: das Ziel, zwischen der deutschen und französischen Sprache und Kultur Brücken zu schlagen. Gribonval von Robakowski unterrichtete 25 Jahre lang Französisch an der Volkshochschule; sie brachte Bürokräften der Firma Bosch den kaufmännischen Wortschatz ihrer Muttersprache bei. An der Berufsschule, die im Bereich Gastronomie einen Austausch mit einer Hotelschule in Arcachon pflegt, bereitete sie die Schüler auf ihren Auslandsaufenthalt vor. „Ich war immer voller Energie dabei, stand nie vorne, sondern war zwischen den Reihen präsent“, erinnert sie sich.

Im Bergbauernmuseum Diepholz hat sie zunächst Führungen in Französisch gegeben. „Es hat sich in der ganzen Region herumgesprochen, dass es diese Möglichkeit gibt. So habe ich die ganzen Partnerstädte im Allgäu kennengelernt“, erzählt sie. Später hat sie auch deutschsprachige Führungen übernommen und dann war sie zehn Jahre lang in der pädagogischen Abteilung tätig. „Zeitweise lief alles gleichzeitig: In der Früh war ich im Museum, zu Mittag in der Berufsschule und am Abend in der VHS. Die Tage waren sehr abwechslungsreich“, berichtet die Immenstädterin.



Interkulturelles Engagement in Ehrenamt

Dann kamen die ersten Ehrenämter dazu. 2007 gründete sie mit ihrer Freundin Stefanie den franko-deutschen Verein „Croissant und Brezel“. „In der Region leben viele Französinnen und Franzosen und es gibt viele Deutsche, die gerne nach Frankreich reisen. Wir verwendeten immer beide Sprachen und hatten bei jedem Treffen ein aktuelles Schwerpunktthema, wie beispielsweise die unterschiedlichen Wahlsysteme oder die vielfältigen Traditionen. Wir haben viel voneinander gelernt“, erzählt sie. Der Verein hatte im Jugendhaus ein Büro als Anlaufstelle.

In der Zeit zwischen 2008 und 2015 kümmerte sie sich im Rahmen eines Minijobs vor allem um den Schüleraustausch mit Lillebonne. Den Höhepunkt ihrer Tätigkeit im Rahmen der Städtepartnerschaften erlebte sie 2010. „Der Partnerschaftsverein kam in Zusammenhang mit den Jubiläen 650 Jahre Stadterhebung, 50 Jahre Partnerschaft mit Lillebonne und 25 Jahre mit Wellington auf mich zu“, erzählt sie. „Die Idee war, dass diesmal Jugendliche etwas für ihre Stadt vorbereiten, nicht Erwachsene.“

Interaktives Theaterstück in drei Sprachen

Entstanden ist dabei ein Theaterstück in drei Sprachen mit dem Titel „Méli Mélo“ (‚Mischmasch‘). Als der damalige Bürgermeister Armin Schaupp ihr nach einem 20-minütigen Gespräch seine Unterstützung zusicherte, sei sie vor Freude tanzend über die Straßen von Immenstadt nach Hause gelaufen. Es folgte ein Jahr intensive Arbeit: das Stück schreiben, Kostüme entwerfen, Proben an mehreren Schulen organisieren. Schließlich haben 140 Kinder und Jugendliche mitgemacht.

„Wir haben alle Schulen aus Immenstadt im Boot gehabt und enorme Hilfe von den Geschäften und Firmen erhalten“, sagt Gribonval von Robakowski. Es kam zu insgesamt sechs Vorstellungen im Schloss. Bei manchen Delegationsmitgliedern aus den Partnerstädten seien Freudentränen geflossen, man habe die Aufführung „frisch, jung und lebendig“ gefunden. Es sei beim Publikum besonders gut angekommen, dass die jungen Menschen die Zuschauer in die Handlung mit einbezogen hätten.



Wenn gesundheitliche Probleme einen Strich durch die Rechnung machen

Vor etwa fünf Jahren brach alles, was sie aufgebaut hatte, in kürzester Zeit zusammen. Der Grund war eine Krankheit, die in unserer Gesellschaft noch immer tabuisiert wird: Sie bekam Depressionen. Françoise Gribonval von Robakowski spricht vom „Leben im schwarzen Loch“ und dankt den Menschen, die auch in dieser Zeit zu ihr gehalten haben, und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des BKH Kempten, der Hochgrat Klinik Oberstaufen und der Diakonie Immenstadt für ihre kompetente, menschliche Hilfe.

„Depressionen sind überwindbar! Man kann die Leiter wieder hochgehen, wenn auch nicht so hoch wie früher“, betont sie. Man brauche viel Zeit, um den neuen Weg zu akzeptieren. Man könne neu starten, wenn man mit sich im Klaren sei.

Ein Neuanfang ist immer möglich

Bei ihrem persönlichen Neuanfang hat sie darauf zurückgegriffen, was sie am besten kann: ihre Muttersprache und den Umgang mit jungen Menschen. Die verstärkte Nutzung von digitalen Plattformen seit der Pandemie kam ihr auch entgegen. Sie gibt Französischunterricht online, teilweise aber wieder auch in Präsenz, Kindern aus unterschiedlichen Gegenden und aus verschiedenen Kulturen. Dass ihre Art, das Lernen durch kleine Geschichten über das Land, die Menschen und ihre Traditionen lebendiger zu gestalten, gut ankomme, merke sie daran, dass sie von den Kindern und Eltern weiterempfohlen werde. Sie sei dabei, einige der Geschichten auf einem Youtube-Kanal zu veröffentlichen.



Am Ende des Gesprächs mit dem Kreisboten sagt sie: „Ich bleibe immer mit Frankreich verbunden und möchte weiterhin mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Das Soziale steht für mich im Vordergrund: Niemand darf ausgeschlossen werden. Wenn meine Schülerinnen und Schüler zufrieden sind, habe ich meinen Job richtig gemacht. Ich will sie immer glücklich sehen.“