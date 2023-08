Ein Abbruch scheint die einzige Möglichkeit zu sein

Hofgarten-Stadthalle: Keine Sanierung, kein Neubau – Immenstadt sucht Alternativen

Von: Josef Gutsmiedl

Abgerissen wird wohl bald die Hofgarten-Stadthalle in Immenstadt. © Josef Gutsmiedl

Immenstadt – Einen Schritt weiter beim Thema „Zukunft Hofgarten-Stadthalle“ scheint Immenstadt gekommen zu sein. In einer Bürgerversammlung stellte das Architekturbüro Fischer & Gibbesch die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie vor – mit dem ernüchternden Fazit: Egal, welche der vier untersuchten Varianten man letztendlich wählt, es wird teuer für die Stadt. Jetzt scheint es auf eine „fünfte Lösung“ hinauszulaufen. Die Zeichen stehen auf Abriss und Suche nach einer dauerhaften Not- und Nachfolgelösung.

Bürgermeister Nico Sentner fasste die Präsentation der Architekten mit wenigen Worten zusammen: „Eine enorme Kostenbelastung für die Stadt.“ Die marode Stadthalle beschäftigt Stadtrat und Verwaltung schon seit Jahren. Zuletzt war „der Hofgarten“ nicht mehr für eine Nutzung freigeben. Zu Brandschutzmankos kam schließlich noch Asbest im Lüftungssystem. „Wir brauchen nicht um den heißen Brei herumschwätzen“, so Sentner. Man habe alles versucht.

Thomas Bloch und Michael Gibbesch vom Architekturbüro Fischer & Gibbesch erläuterten die Studie vor rund 100 Bürgerinnen und Bürgern. Das Büro hat insgesamt vier Varianten untersucht: jeweils große und kleine Lösungsansätze für einen kompletten Neubau nach Abriss des alten Gebäudes oder eine Sanierung des Bestandes. Die kleinen Varianten gehen von einer Belegung mit insgesamt bis zu 450 Besuchern aus, die großen von 600 Plätzen – jeweils mit kleinem und größerem Saalzuschnitt, also flexibel nutzbar. Auch ein Gastronomie- oder Cateringkonzept sollte Platz finden.

Hofgarten-Stadthalle in Immenstadt: „Es kommen enorme Kosten auf die Kommune zu“

Neben der reinen Machbarkeit betrachteten die Experten bei Fischer & Gibbesch auch die Kosten der vier Ausführungen für einen zukünftigen „neuen“ Hofgarten. Ein „großer“ Neubau würde den Untersuchungen zufolge knapp 30 Millionen Euro kosten, die kleinere Variante immerhin noch 25 Millionen.



Rechne man die möglichen Fördermittel ein, so Gibbesch, komme auf die Stadt ein Eigenanteil von 27 oder 25 Millionen Euro zu. Viel besser sehe es auch bei den Sanierungsvarianten nicht aus: 27 Millionen Euro für kleine Lösung, mehr als 29 Millionen für die große. Eine „Minimalvariante“, ergänzte der Architekt, schlage mit Kosten von 12,5 Millionen Euro zu Buche. Für die Kommune schätzt er den Eigenanteil hier auf gut 11 Millionen Euro.



Die Frage, ob man aus der Investition in eine neue – oder sanierte – Stadthalle auch Gewinn ziehen könne, sehen die Architekten wenig euphorisch. Eine Unterdeckung der laufenden Kosten von rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr bleibe immer – unabhängig vom Engagement bei der Vermarktung der Halle.



„Es kommen enorme Kosten auf die Kommune zu“, folgert Bürgermeister Sentner aus der Darstellung; egal welche Lösung man nun ansteuere. Entscheiden müsse letztlich der Stadtrat und der wisse: eine erhebliche Unterdeckung lässt sich nicht vermeiden. Der aktuelle Leerstand kostet die Stadt der Verwaltung zufolge ohnehin 50 000 Euro pro Jahr. „Die Kosten sind nicht darstellbar“, unterstreicht Sentner und lenkt den Blick auf viele andere Pflichtaufgaben der Stadt. Ein Abbruch wird rund 2 Millionen Euro kosten.

Ein Abbruch scheint die einzige Möglichkeit zu sein

Unterm Strich bleibe nur der Weg des Abbruchs und alle Förderprogramme für eine andere Lösung auszuschöpfen. Die Stadt sei zudem auf der Suche nach einer Alternative zu Neubau oder Sanierung und stünde in Gesprächen mit der Kirche als Träger der Realschule Maria Stern. Dabei werde angestrebt, die dortige Halle an drei Tagen der Woche anzumieten für Veranstaltungen.



In der Diskussion zeigte sich, dass der Hofgarten für viele Jahrzehnte eine feste Größe im Kulturgeschehen der Stadt war. Nicht zuletzt das Programm der Kulturgemeinschaft Oberallgäu KGO war auf den Standort Hofgarten für die zahlreichen Theater- und Konzertaufführungen angewiesen, wie der KGO-Geschäftsführer Hartmut Happel erläutert. „Das tut weh. Der Förderkreis hat viel Initiative und auch Geld reingesteckt.“



Abriss hin oder her – eines werde die Stadt keinesfalls tun, deutete der Bürgermeister an: Den Platz hergeben. Das Hofgarten-Areal bleibe im Eigentum der Stadt. Man werde keine „Luftschlösser“ bauen, aber sich alle Möglichkeiten einer zukünftigen Nutzung offen halten. „Ziel ist es, was Gutes zu schaffen mit Aufenthaltsqualität.“ Das sieht auch Volker



Schmitt so, der in der Versammlung die in seinen Augen einzige Option empfahl: „Es bleibt nichts anderes übrig: Abbruch und dann weiter sehen. Alles andere ist zur Zeit nicht entscheidend.“ „Manchmal tut die Wahl auch weh“, ergänzte Bürgermeister Sentner in seinem Schlusswort. „Aber alles andere wird zum Höllenritt.“

Vorankommen will die Stadt auch bei der Bauhofinsel. Der Bürgermeister denkt an ein Wohnbauprojekt; die Nachfrage sei hier anhaltend hoch. Um die wichtigen Stellplätze in der Stadt nicht zu verlieren, komme wohl nur eine Parkhaus-Lösung in Frage, so die Einschätzung der Architekten. Mit der Zukunft des Hofgartens sollte man die Pläne für die Entwicklung der Bauhofinsel aber nicht verknüpfen.