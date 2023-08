Kommunale Verdienstmedaille für Barbara Holzmann

Teilen

Glückwünsche an Barbara Holzmann: Stefanie Krüger (Geschäftsführendes Präsidialmitglied im bayerischen Bezirkstag, links im Bild) und Barbara Schretter (Regierungspräsidentin in Schwaben, rechts) gehörten zu den ersten Gratulanten. © privat

Immenstadt – In einem Festakt wurde Barbara Holzmann aus Immenstadt von Joachim Herrmann die kommunale Verdienstmedaille in Silber für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung verliehen.

In seiner Laudatio schilderte der bayerische Innenminister die vielseitigen Tätigkeiten der 64-Jährigen: Sie engagiert sich seit fast 30 Jahren als Bezirksrätin in Schwaben. Aktuell ist sie stellvertretende Bezirkstagspräsidentin und Vizepräsidentin des bayerischen Bezirketages. Die Grüne Politikerin kann auf eine 20-jährige aktive Mitarbeit im Fachausschuss Psychiatrie im bayerischen Bezirkstag zurückblicken. In Immenstadt ist sie Stadträtin und Kulturreferentin.



Holzmann habe sich dafür eingesetzt, dass bei den psychiatrischen Hilfen ambulant vor stationär bleibe, betonte Hermann. Die Hilfen sollten zum Menschen kommen oder für sie erreichbar sein. Diese Haltung habe die Bezirksrätin nicht nur politisch vertreten, sondern auch beruflich beim Aufbau eines Sozialpsychiatrischen Zentrums und ehrenamtlich als Gründungsmitglied und langjährige Vorsitzende des Psychosozialen Hilfsvereins für das südliche Oberallgäu.



Immer mit Augenmaß

Franz Löffler, Präsident des Bezirkstags, würdigte in einem Brief die Verdienste der Immenstädterin: „Im Fokus Deiner politischen Arbeit stand immer das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger, allen voran das der Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf sowie mit psychischen Erkrankungen.“ Er bezeichnete sie als profunde Kennerin der psychiatrischen Szene. „Du hast nicht nur zahlreiche Impulse und Themen gesetzt, sondern hast Dich immer auch für zukunftsgerichtete Initiativen eingesetzt und damit die Versorgung psychisch kranker Menschen in Bayern maßgeblich mitgestaltet“, drückte er seine hohe Wertschätzung aus. Löffler betonte, dass Holzmann in ihrer politischen Arbeit immer mit Augenmaß und nie ideologisch agiere.