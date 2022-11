IG Metall Allgäu: Streik bei Bosch, Voit und Liebherr

Streik bei Bosch in Blaichach: IG Metall Allgäu fordert 8 Prozent mehr Lohn © Josef Gutsmiedl

Auch im Oberallgäu legen die Beschäftigten in den Betrieben der Metall– und Elektroindustrie die Arbeit nieder. Die IG Metall fordert 8 Prozent mehr Lohn.

Heute werden bei so genannten Frühschlussaktionen die Beschäftigen von Bosch Blaichach, Liebherr Verzahntechnik Kempten und Voith Sonthofen vorzeitig ihre Arbeit beenden.

Außerdem wird heute bei Deckel Maho in Pfronten, Otto Christ in Memmingen und Liebherr Aerospace in Lindenberg gestreikt.

IG Metall: Streiks im Allgäu

Bereits gestern beteiligten sich etwa 1100 Menschen am Warnstreik bei Fendt in Marktoberdorf. Ein Teil der Streikenden formierte sich als Demonstrationszug vom Werkstor zum Marktplatz. In seiner Rede dort forderte Dietmar Jansen, der erste Bevollmächtigte der IG Metall Allgäu ein Ende der Blockadehaltung der Arbeitgeber: „Die Allgäuer Betriebe haben trotz Coronajahren oftmals viel Geld verdient—jetzt ist es an der Zeit, dass sie diese Gewinne nutzen um ihre Beschäftigten deutlich zu entlasten!“

Den Auftakt im Allgäu machten am Mittwoch die Beschäftigten bei GROB in Mindelheim. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter folgten dem Aufruf der IG Metall sich an einer Kundgebung vor dem Werksgelände zu beteiligen.

Wolfgang Reischl, Leiter der Vertrauensleute bei GROB kommentierte die Aktion begeistert: „Eine großartige Stimmung bei den Streikenden und ein klares Signal an die Geschäftsführung, dass die Leute bereit sind—auch für eine längere Auseinandersetzung!“