Im Allgäu lebende Franzosen haben einen gewählten Vertreter

Von: Lajos Fischer

Frédéric Zucco ist gewählter Ansprechpartner für Französinnen und Franzosen in unserer Region. © privat

Allgäu – Der Augsburger Frédéric Zucco, offizieller Vertreter der in unserer Region lebenden Franzosen, erklärt, wie die deutsch-französische Freundschaft in der Praxis gelebt wird.

Um Französinnen und Franzosen im Ausland zu vertreten, wurden 2021 weltweit 442 „conseillers et conseillères des Français et Françaises de l’étranger » (‚Vertreter der Franzosen und Französinnen im Ausland‘) gewählt, 17 von ihnen für Deutschland. Wahlberechtigt waren alle volljährigen französischen Staatsbürger, die sich bei ihrem jeweiligen Konsulat angemeldet haben.

Unter den sechs für den süddeutschen Raum Gewählten kandidierten zwei auf der Liste der französischen Grünen: Audrey Leclerc aus Baden-Baden und Frédéric Zucco aus Augsburg. Er ist der zuständige Ansprechpartner für alle Französinnen und Franzosen im Regierungsbezirk Schwaben.

Zuständig für Bildung, Soziales und Kultur

„Zu unseren Aufgaben gehört, die Angelegenheit unserer Mitbürger bei den Behörden vorzutragen und die verschiedenen Initiativen zu unterstützen, die von ihnen ausgehen“, erklärt er. Sie seien für Bildung (französische und deutsch-französische Kitas und Schulen, für muttersprachliche Angebote für französische Kinder), für Soziales (Hilfe für Franzosen und Französinnen in Not) und für Kultur (Unterstützung der kulturellen Aktivitäten der hiesigen französischen Vereine) zuständig.

„Außerdem bin ich beratendes Mitglied in mehreren Kommissionen in München und Paris und pflege die Beziehung zu den Vertretern der Kommunen, vor allem in Schwaben“, sagt der Franzose.



Vielseitiges ehrenamtliches Engagement

Frédéric Zucco lebt seit 35 Jahren in Augsburg, die Liebe habe ihn damals aus Paris nach Deutschland geführt. Er sei nach kurzer Zeit ehrenamtlich aktiv geworden: in der Politik, im sozialen und kulturellen Leben. „Ich bin bald der deutschen Partei der Grünen beigetreten, habe mich für interkulturelle Angelegenheiten eingesetzt (Integrationsbeirat der Stadt Augsburg, Asylgruppen und -organisationen), und war 1993 einer der Mitbegründer des örtlichen französischen Vereins (AFF, association des familles francophones), dessen Vorsitzender ich zurzeit bin“, erzählt er.



Das Objekt des Monats vom September 2022 im Deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven stammt von Zucco: Ein Plakat von einer Pariser Markthalle erinnert ihn an seine Eltern, italienische Einwanderer in Frankreich, die in Armut lebten und dort wegen den günstigen Preisen regelmäßig eingekauft haben.



60. Jahrestag des Vertrags der deutsch-französischen Freundschaft

Anlässlich des aktuellen Jubiläums richtet Frédéric Zucco folgende Worte an die Kreisbote-Leser im Oberallgäu: „Der 60. Jahrestag des Elysée-Vertrages, den wir lieber Vertrag der deutsch-französischen Freundschaft nennen, ist für uns nicht nur ein Ereignis um ein Papier, sondern etwas, was wir intensiv erleben und fördern. Wir leben und lieben diese Freundschaft, wir engagieren uns für die Integration der hier lebenden Franzosen und Französinnen und dies kann, wie in jedem Kulturkreis, nur gelingen, wenn jeder die Möglichkeit hat, die eigene Kultur auszuleben.“

„Was bedeutet dieses Datum für uns heute? Durch den mutigen Einsatz zweier alten Männer (De Gaulle und Adenauer) vor 60 Jahren sind Freundschaften statt Feindschaften entstanden. Heutzutage erleben wir diese in vielen Formen: im Austausch junger Leute, die im anderen Land einen sozialen Dienst machen; in der großen Bereitschaft, im anderen Land zu studieren, ein Praktikum zu absolvieren oder eine Stelle zu besetzen; in der Gestaltung von deutsch-französischen Veranstaltungen; im Erleben der anderen Kultur; in der Bereicherung durch eine zusätzliche Sprache, Kultur.“

Erstaunlich leichte Integration

„Es ist immer erstaunlich, wie gerne Franzosen und Französinnen hier, auch im Allgäu, aufgenommen werden, daher fällt die Freundschaft und die Integration viel leichter.“

Wer Kontakt zu Frédéric Zucco aufnehmen möchte, kann ihn unter der E-Mail-Adresse frederic.zucco@ecologistes-cfe-sud.de erreichen.