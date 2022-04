Immense Wasserverluste: Blaichach sucht nach Leckstellen im Leitungsnetz

Von: Josef Gutsmiedl

In der Nacht zu Freitag wird die Wasserversorgung in Urfeld unterbrochen. (Symbolbild) © Roland Weihrauch

Blaichach – Die Gemeinde registriert erhebliche Trinkwasserverluste. Mit speziellen Messgeräten wollen die Experten die Leckstellen im Netz ausfindig machen.

Die Gemeinde Blaichach befasst sich schon längere Zeit mit der kommunalen Wasserversorgung. Im Zuge von Straßenbauarbeiten in den vergangenen Jahren wurden bereits Teile von Wasserleitungen im öffentlichen Bereich erneuert. Dennoch, so die Absicht der Gemeinde, sollen die festgestellten erheblichen Wasserverluste gestoppt werden.

Mit Unterstützung des Ingenieurbüros RBSwave will Blaichach jetzt den zum Teil eklatanten Verlusten bei der Trinkwasserversorgung auf die Schliche kommen. Im Bereich von Ettensberg etwa gehen die Fachleute von bis zu acht Prozent Verlustmenge aus, bei einer Leitungslänge von rund neun Kilometern.

Trinkwasserverluste durch Leckstellen

RBSwave bietet für den Blick ins Detail ein System für jeden Wasserversorger an: LeakControl erfasst mithilfe modernster Ultraschalltechnik den Durchfluss in der Leitung. Durch die Überwachung des Durchflusses an hydraulisch relevanten Punkten im Netz, kann eine Leckage erkannt, und einer so genannten „Virtuellen Zone“ zugewiesen werden.

Dadurch reduzieren sich der Bereich einer möglichen Leckage im Netz und der Aufwand zur Ortung wesentlich. „Verluste nach unten sind oft schwierig zu entdecken“, berichtet Maurice Matthé von RBSwave, der die Kommune seit längerem bei der Optimierung der Wasserversorgung begleitet. Verluste „nach oben“ dagegen zeigten sich meist an der Oberfläche durch nässende Stellen.



Rohrbrüche kommen ans Tageslicht

Diese Erfahrung bestätigt auch Martin Wilhelm von den Blaichacher Wasserwerken. „Viele Rohrbrüche kommen nicht ans Tageslicht.“ Oftmals leckten die Hausanschlüsse. Die dort häufig verlegten Kunststoffrohrleitungen seien in die Jahre gekommen und für die Wasserwerkler schlecht abzuhören. Sein Appell: Auch Hausanschlüsse regelmäßig auf Verluste prüfen und gegebenenfalls sanieren.



Das Konzept zur Optimierung der Blaichacher Wasserversorgung – entwickelt von RBSwave – sieht als weiteren Schritt die gezielte Suche nach Leckstellen vor. An 13 ausgesuchten Stellen im Leitungsnetz werden spezielle Messgeräte eingebaut über die konkrete Durchflussdaten gewonnen werden. So ließen sich defekte Stellen sehr genau eingrenzen und im Anschluss auch sanieren. Knapp 100 000 Euro werde die Gerätebeschaffung kosten, erklärt Bürgermeister Christof Endreß.