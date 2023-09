Immenstadt: Anpacken für den Schutzwald

Förster Florian Schwarz (links) gibt Tipps: FÖJ‘ler Roman Bindl (rechts) bereitet das Pflanzloch vor. © Anna Mareike Rathje

Immenstadt – Der steile Aufstieg über einen schmalen Steig hat es in sich. Schmierig und nass fordert er die höchste Aufmerksamkeit der 18 jungen Männer und Frauen zwischen 17 und 25 Jahren. Bei wechselhaftem und äußerst ungemütlichem Wetter erreichen die FÖJ‘ler (Absolventen des Freiwilligen ökologischen Jahrs) verschwitzt nach einer knappen Stunde die Pflanzfläche, auf der sie heute arbeiten wollen. Anpacken fürs Klima.

Der Borkenkäfer hat hier in den vergangenen Jahren ganze Arbeit geleistet und erhebliche Schäden im Schutzwald angerichtet. Das größte Problem dabei: Der Schutzwald am Immenstädter Horn hat als Objektschutz oberhalb der Wohnbebauung und der Bundesstraße B308 eine herausragende Bedeutung.

„Nur ein stufiger Bergmischwald aus Fichte, Weißtanne und Buche schütztdie Anwohner vor Steinschlag, Lawinen, Rutschungen, Hochwasser und Bodenerosion“, erklärt Förster Florian Schwarz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kempten.

Immenstadt: Junge Männer und Frauen setzen sich für den Schutz des Bergwaldes ein

Mit je einer Wiedehopf-Haue ausgestattet, pflanzen die jungen Männer und Frauen des FÖJ e.V.und Bildungsreferentin Dagmar Hopf an diesem Tag insgesamt 200 Bäumchen in die verunkrautete Pflanzfläche. Entlang des Waldrands werden auch Kirschen und Vogelbeeren gepflanzt. „Damit die Lebensräume für Vögel und Insekten ökologisch aufgewertet werden“, erklärt Schwarz. Am Abend sind alle müde und zufrieden.

Sie haben selbst erlebt, welche Auswirkungen der Klimawandel für den Bergwald am Immenstädter Horn hat und hatten die Chance, mit eigenen Händen etwas dagegen zu tun. Roman Bindl, FÖJler am AELF Kempten: „es war toll zu sehen, wie sich alle trotz des schlechten Wetters ins Zeug gelegt haben um gute Arbeit zu leisten. Es geht um viel. Ich denke wir sehen den Wald künftig mit anderen, kritischeren Augen.“