Immenstadt: Berufsfachschule für Pflege verabschiedet Absolventen

Große Flexibilität: Die Abschlussklasse der generalistischen Pflegeausbildung der Berufsfachschule für Pflege in Immenstadt. © privat

Immenstadt – Mit einem Pflege-Abschluss in der Tasche in die Sommerferien: Die Berufsfachschule für Pflege in Immenstadt verabschiedet Pflege-Absolventinnen und Absolventen aus acht Nationen.

21 Schülerinnen und Schüler aus insgesamt acht Nationen wurden bei der Abschlussfeier der Berufsfachschule für Pflege gefeiert. Zwei Schülerinnen der Abschlussklasse schlossen die generalistische Pflegeausbildung sogar mit einem Notendurchschnitt von eins in allen Fächern ab.

Mit der Ausbildung werden die Schülerinnen und Schüler zur Pflege von Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen (im Krankenhaus, im Pflegeheim, der ambulanten Pflege sowie der Kinderkrankenpflege und der Psychiatrie) befähigt. Nach dem Abschluss der generalistischen Ausbildung ist ein Wechsel innerhalb der pflegerischen Versorgungsbereiche jederzeit möglich.

Immenstadt: Den Absolventen der Berufsfachschule für Pflege stehen viele Wege offen

Die dreijährige Ausbildung findet im Wechsel zwischen Theorie- und Praxisphasen statt. Im Unterricht lernen die Schülerinnen und Schüler, den individuellen Pflegebedarf zu bestimmen und Menschen aller Altersgruppen umfassend zu pflegen, zu betreuen und zu begleiten. So können sie später den Pflegeprozess eigenverantwortlich gestalten und steuern. Außerdem sind sie in der Lage, die Qualität der Pflege zu analysieren, zu evaluieren, zu sichern und weiterzuentwickeln.

In den praktischen Phasen lernen sie die Bereiche der Pflege, zum Beispiel das Krankenhaus, die stationäre Langzeitpflegeeinrichtung, die ambulante Pflege, die Psychiatrie, die Pädiatrie und andere Bereiche kennen. Nach Abschluss der Ausbildung stehen den Absolventinnen und Absolventen zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten offen – bis hin zum Studium.