Immenstadt-Bühl: Alte Schule erhält Fördermittel

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Die „Genossenschaft zum Erhalt der Alten Schule“ in Immenstadt Bühl ist mit der Zusage einer Förderung in Höhe von 126.000 Euro durch den Stadtrat Ende Juni wieder einen Schritt weiter. (Symbolbild) © Panthermedia/Yuri Arcurs

Immenstadt – Wieder einen Schritt weiter ist die „Genossenschaft zum Erhalt der Alten Schule“ in Immenstadt Bühl. Der Stadtrat hat Ende Juni die Zusage für eine Förderung durch die Stadt Immenstadt in Höhe von 126.000 Euro gegeben. Damit wird auch die Förderung der Regierung von Schwaben in Höhe von 190.000 Euro „scharf“ und bewilligungsfähig.

Die Förderung fließt im Rahmen der Städtebauförderung und soll die Kosten der Sanierung der Gebäudehülle decken. Insgesamt sind rund 316000 Euro veranschlagt. In einem Schreiben an seine Stadtratskollegen macht Markus Fetzer (Freie Wähler) ausdrücklich darauf aufmerksam, dass es sich nicht um eine klassische Finanzierungslücke handle. Vielmehr sei die finanzielle Beteiligung der Stadt Voraussetzung, dass eine Förderung von 1,5 Millionen Euro über das Amt für Denkmalschutz überhaupt getätigt werden könne. So seien nun einmal die Förderrichtlinien. Und: Ein Teil dieser Mit-Förderung lande ohnehin wieder bei der Stadt, da lokale Handwerksbetriebe bei der anstehenden Sanierung tätig sein werden.

Angesicht der Vorarbeit der Genossenschaft und der „neuen Sachlage“ appellierte Markus Fetzer an alle Kollegen im Gremium, die seinerzeit für den Abriss des denkmalgeschützten Gebäudes plädiert hätten, „über ihren Schatten zu springen und mutig... nach vorne zu denken und zu handeln“.



Weiteren Diskussionsbedarf erkannte keine der Fraktionen und CSU-Stadtrat Thomas Wurmbäck forderte zur Abstimmung auf. Der Beschluss für die städtische Förderung fiel dann auch mit deutlicher Mehrheit.