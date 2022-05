Mit der App in die Hofmühle

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Einen völlig neuen Blick in die Themenbereiche des Museums Hofmühle vermittelt die neue MuseoApp Immenstadt.Foto: © Josef Gutsmiedl

Immenstadt – Das Museum Hofmühle „kann“ jetzt auch digital. Nach fast zweijähriger intensive Arbeit kann das Immenstädter Museum seine Besucher auf einen App-gestützten Rundgang schicken.

Die App – die „MuseoApp Immenstadt“ – ermöglicht neben dem digitalisierten Museumsbesuch einen Rundgang durch die Immenstädter Altstadt und das Allgäuer Bergbauernmuseum in Diepolz.



Moderne Technik ermöglicht einen tiefen Blick in längst vergangene Epochen. Geradezu eintauchen in eine versunkene Welt kann man zum Beispiel beim Blick in den Knäuelsaal der früheren Bindfadenfabrik.

In einer nachgestellten Szene erklärt ein Schauspieler in der Rolle eines damaligen Mitarbeiters in dieser tatsächlich im Museum vorhandenen Kulisse, wie das Zusammenspiel von zahllosen Fäden und Rollen einst funktionierte. So, als wäre er in Wirklichkeit mitten in der Szenerie zugegen. Fast möchte man – das Tablet mit der aktivierten App in der Hand – dazu treten und noch näher dran sein...

Schritt in die Moderne

Von einem „Wahnsinnsschritt in die Moderne“ spricht Richard Schindele vom Museum Hofmühle. „Ein strenges Jahr“, ergänzt er seinen Rückblick. „Aber es hat viel Spaß gemacht.“ Ganz neue Erkenntnisse über das Museum habe er mit dem Museumsteam gewonnen.

Die Corona-Monate ohne Besucher im vergangenen Jahr wurden für das Projekt MuseoApp Immenstadt dazu genutzt, das Museum Hofmühle, das sich als Museum für Technik, Kunst und Kultur versteht, in die Digitalisierung zu führen. Aus einem staatlichen Fördertopf „Neustart Kultur“ gab es dafür 300 000 Euro bei einer Eigenbeteiligung von zehn Prozent.

Der Stadtrat befürwortete das ehrgeizige Vorhaben, Immenstadt bewarb sich und war schnell „im Rennen“. Bürgermeister Nico Sentner erinnert sich: „Jetzt mussten wir auch liefern.“ Sprich: Mit den Museumsmannschaften der Hofmühle und des Bergbauernmuseum und nicht zuletzt Tourismus Immenstadt galt es zu klären, wohin die Reise mit der MuseoApp schließlich gehen sollte.



Multimediales Drehbuch für die App

Mit Franz Walter holte man sich einen Berater und Experten aus dem Bereich Video und Fotografie ins Boot, der das „Drehbuch“ für die Immenstädter Museums-App, die es als Rohsoftware schon gab, schrieb und die Szenen mit viel Fingerspitzengefühl koordinierte. Aus Filmsequenzen mit Schauspielern der Jugendtheaters Martinszell und den thematischen „Ecken“ der Hofmühle entstanden unter Walters Regie faszinierende „Augmented Reality“.



Mehr als 100 Episoden und historische „Stories“ wurden entwickelt und umgesetzt. Sie sind sind per App verfügbar und begleiten den Besucher durch einen völlig neue, belebte Museumswelt. Und: Das komplette „Programm“ wird beim Start der MuseoApp auf das Tablet oder Smartphone geladen. So gibt es keine unerwünschten Verzögerungen und Aussetzer, falls WLan und Internet mal „schwächeln“.



Die MuseoApp erlaubt eine neue Art der Barrierefreiheit: Wer die steilen und engen Treppen in der Hofmühle nicht nutzen kann (oder will), kann sich den Museumsbesuch auch bequem auf einem Stuhl im Museumsfoyer gönnen. Oder zu Hause „reinschauen“ in die Hofmühle, das Bergbauernmuseum und die Altstadt.



Tablets zum Ausleihen

Leih-Tablets stellen das Museum Hofmühle und die Tourist-Info gegen eine Gebühr zur Verfügung; die Museo App Immenstadt kann gratis heruntergeladen werden. Geöffnet ist das Museum Hofmühle (An der Aach 14) in Immenstadt ganzjährig von Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr.