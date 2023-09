Immenstadt: Erfolgreicher Jahrgang der Holztechniker-Schule

Ein besonderes „Gesellenstück“: Die Holzbautechniker haben sich ein kleines Denkmal gesetzt und ein aus Eichenbalken selbst gefertigtes Gipfelkreuz am Brentenjoch bei Pfronten aufgestellt. © privat

Immenstadt – 21 Männer und zwei Frauen haben die Technikerschule Schwerpunkt Holzbau am Beruflichen Schulzentrum Immenstadt erfolgreich besucht und erhielten vor Kurzem ihre Abschlusszeugnisse

Das Einzugsgebiet der Teilnehmer erstreckte sich über große Teile Schwabens. Als Voraussetzung brachten sie eine abgeschlossene Berufsausbildung im Fachbereich Holz und eine mindestens einjährige berufliche Erfahrung mit. Zwei Schüler sind sogar aus anderen Bundesländern extra nach Immenstadt gezogen, um die Schule besuchen zu können.

An der Technikerschule setzten sie sich die Studierenden dann zum Beispiel mit Themen der Baustatik, Bauphysik, Brand- und Schallschutz, Energietechnik, Baukonstruktion und Eingabeplanung in Theorie und Praxis auseinander. „Sie haben zur rechten Zeit auf das richtige Pferde gesetzt“, sagte Schulleiter Peter Eisenlauer

Trumpfkarte Holzbautechnik: Die Absolventinnen und Absolventen des Jahrganges, mit (vorne in der Mitte) der besten Teilnehmerin, Lena Beierlein aus Kaufering. © privat

Bei der Abschlussprüfung waren die Holztechnik-Studierenden an vier Prüfungstagen in allen Themen gefordert und mussten ihr Können beweisen. Alle Teilnehmer waren schließlich auch erfolgreich und dürfen sich fortan staatlich geprüfte Holztechniker nennen. Den besten Abschluss mit einem Notendurchschnitt von 1,3 erreichte Lena Beierlein aus Kaufering.

Fünf weitere Teilnehmer bekamen ein Zeugnis mit der Note 1 vor dem Komma. Zusätzlich legten acht Teilnehmer auch noch die Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Schwaben als Zimmerer ab. Im Rahmen einer kleinen Feier in der Schlitte Hitte in Ofterschwang stellte Schulleiter Peter Eisenlauer die große Bedeutung des Bauens mit Holz hervor. denn der Holzbau biete für viele Probleme der Zukunft „wirklich gute Lösungen“.

Holztechniker-Schule in Immenstadt: Die Teilnehmer setzen sich ein Denkmal

Bauen mit natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen sei keine Randerscheinung mehr, betonte Eisenlauer, sondern mehr denn je gefragt. Inzwischen sei auch der mehrgeschossige Holzbau eine Alternative zu den herkömmlichen Bauweisen und erfordere gut ausgebildete Techniker. Die Einsatzfelder für die neuen Holztechniker sind vielschichtig.

Sie können wichtige Aufgaben in der Planung, Arbeitsvorbereitung und auch in der Ausführung übernehmen und bringen ihre berufliche Erfahrung und das neue Wissen als Techniker mit in den Beruf ein. Die hochmotivierten Teilnehmer haben sich dann auch noch ein kleines Denkmal gesetzt. Von Hand haben sie ein aus Eichenbalken selbst gefertigtes Gipfelkreuz um Brentenjoch bei Pfronten transportiert und aufgestellt.