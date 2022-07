Naturparkschüler lernen auf einer Alpe das Käsen kennen

Wieviel Liter Milch stecken in einem Kilo Käse? Das und vieles mehr lernten die Kinder auf der Sennalpe Hochried bei Immenstadt. © Anja Worschech

Immenstadt – „Der Käse schmeckt ja viel besser, wie der in Plastik!“ ruft ein Zweitklässler der Königsegg-Grundschule, als er im Rahmen des Naturparkschulunterrichts ein Stück des Bergkäses auf der Sennalpe Hochried probiert.

In der Sennküche haben die Naturparkschüler von Helmut Zweng erfahren, wie Käse hergestellt wird.

Pro Tag produziert der Senner zwei Laib, das entspricht 240 Laib Bergkäse pro Alpsaison, errechneten die Kinder. Eindrücklich zeigt Zweng, wie aufgrund des zugefügten Labs die Milch gerinnt und schließlich als Käsebruch in die runden Formen gepresst wird. Was übrig bleibt, ist die Molke.



Bei einem Rundgang durch den Stall sahen die Kinder die Schweine, die diese Reste unter Schmatzen verwerten. Auch die Milchgeberinnen, die 30 Kühe der Familie Zweng, ruhten sich gerade im Stall aus. Besonders beeindruckte die Kinder die 32 Jahre alte Kaltblüter-Stute Petra, die ihren Kopf aus der Stalltüre streckte.



Milchkühe haben einen enormen Umsatz

Gemeinsam mit Sohn Christoph Zweng überlegten die Kinder anschließend, wie viel Gras eine Kuh pro Tag als Futter braucht. Dafür steckten sie 100 Quadratmeter auf der Bergwiese hinter der Hütte ab. Zusätzlich benötigt eine Kuh pro Tag 100 Liter Wasser, erklärte Christoph Zweng. Dafür gebe sie pro Tag etwa 20 Liter Milch, woraus wiederum etwa zwei Kilo Bergkäse entstehen. Aus dem Rahm der Milch wird Butter gemacht. Wie das funktioniert, durften die Kinder mit Älplerin Eva Zweng ausprobieren. Dabei verwandelten sie unter kräftigem Schütteln den Rahm in Butter.



Wenn man lange genug schüttelt, gibt‘s Butter. © Anja Worschech

Beeindruckende Zusammenhänge, die den Kindern, Lehrern und Elternbegleitern der Königsegg-Grundschule deutlich machten, wie viel Erfahrung und zeitlicher Aufwand hinter hochwertigen, regionalen Produkten wie Käse und Butter stecken. Zudem tragen die Älpler mit ihrer Arbeit zur Landschaftspflege bei. Denn auf den extensiv genutzten Bergwiesen finden sich noch viele unterschiedliche Pflanzen und eine hohe Insektenvielfalt.



Sogar Insekten helfen mit

Zusammen mit Monika Schirutschke vom Landesbund für Vogelschutz untersuchten die Kinder bei der dritten Station, welche Sechsbeiner sie dort entdeckten und warum für den Menschen die Tiere aufgrund ihrer Bestäubungsleistung unersetzlich sind.

Der Alperlebnistag ist Teil des Naturparkschulunterrichts, den die Königsegg-Grundschule in Kooperation mit dem Naturpark Nagelfluhkette gestaltet. Auch die Blaichacher Naturparkschüler bekamen von Familie Möslang auf der Sennalpe Derb Einblicke in die Alpwirtschaft. Die Oberstaufner Grundschüler besuchen für ihren Naturparkschulunterricht in Kürze Familie Gmeiner von der Waltners Alpe.