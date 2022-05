Outdoor-Festival am Großen Alpsee: Vier Themen und ein großes Finale

Wasser oder Berge? Die vier Themenwochen im Juni zeigen die Vielfalt des Outdoor-Sports auf. © Albec / Alpsee Immenstadt Tourismus GmbH

Immenstadt – Das Outdoorfestival Allgäu 2022 steht schon am Start.

Mit vier spannenden Themenwochen im Juni und einem Abschlusswochenende vom 24. bis 26. Juni bietet es in diesem Jahr erneut ein vielseitiges Draußen-Programm rund um den Großen Alpsee in Immenstadt.

Die Allgäuer Landschaft per Rad erkunden, die Kraft des Windes und der Wellen beim Segeln spüren, die Vogelperspektive auf einem Berggipfel einnehmen und das innere Gleichgewicht beim Sonnengruß finden – all das und noch viel mehr ist beim Outdoorfestival Allgäu vom 1. bis 26. Juni rund um Immenstadt-Bühl geboten.



In vier aufeinander folgenden Themenwochen dreht sich alles um das Rad, das Wasser, das Wandern und die Balance. Jeder, der die Natur liebt, kommt hier auf seine Kosten und findet das passende Touren- und Kursangebot. Auch für Kinder und Familien kommt das Entdecken nicht zu kurz, beispielsweise bei einer Piratenfahrt, einer rätselhaften Schnitzeljagd oder bei einer besonderen Fährtenleser-Wanderung im Wald.



Vier Themen und ein Finale

Höhepunkt des Festivals ist das Abschlusswochenende vom 24. bis 26. Juni. In einer gemütlichen Atmosphäre spielen am Freitag- und Samstagabend die Musikkapelle Bühl sowie die Band „Hanglage“ auf der Seebühne am Großen Alpsee. Außerdem wartet das ganze Wochenende ein buntes Rahmenprogramm mit CleanUp Day, Generalprobe des Allgäu Triathlons, Auftritten auf der Seebühne von Jumping Allgäu und den Zirkuskünstlern Monika und Niko, Hula Hoop Kurse und Yoga Kurse, Slackline-Workshops und vieles mehr. Eine kleine Foodmeile, ein Getränkeverkauf und Anbieterstände runden das Wochenende am Großen Alpsee ab. Der Eintritt ist das ganze Wochenende frei!





Festival-Programm am Abschlusswochenende Freitag, 24. Juni: ab 18 Uhr

Die Vierhofer und traditionelles Strandkonzert mit der Musikkapelle Bühl



Samstag, 25. Juni: ab 10 Uhr

Verschiedene Kurs- und Tourenangebote

Packkraft Testfahrten, Slackline-Workshop, Allgäu Triathlon Generalprobe

Auftritt von Jumping Allgäu und den Zirkusartisten Monika und Niko

Sommerabendkonzert mit der Band Hanglage



Sonntag, 26. Juni: ab 10 Uhr

CleanUp Day rund um Immenstadt und im Naturpark Nagelfluhkette (Ausgabe der Beutel und Zangen ab 8 Uhr)

Verschiedene Kurs- und Tourenangebote

Packkraft Testfahrten, Slackline-Workshop



Öffnungszeiten der Foodtrucks und Getränkestände:

Freitag von 18 bis 22 Uhr

Samstag von 10 bis 22 Uhr

und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.outdoorfestival-allgaeu.de