Immenstadt: Wieder ein Senior bei Geldwechseltrick bestohlen

300 Euro erbeutete der Betrüger. © Valery Vvoennyy / Panther Media

Immenstadt – Zum zweiten Mal ist im Immenstädter Zentrum ein Senior bei einem Geldwechseltrick bestohlen worden.

Am Nachmittag des gestrigen Donnerstag gegen 16:40 Uhr wurde ein 71-jähriger Immenstädter von einem unbekannten Mann im Bereich des Marienplatzes angesprochen und gebeten, ihm Geld zu wechseln. Der Senior bemerkte im Anschluss, dass ihm aus seinem Geldbeutel 300 Euro fehlten. Der Unbekannte ca. 35 Jahre alte Mann verschwand im Anschluss. Bereits vor einer Woche wurde eine Seniorin auf gleiche Weise im Bereich des St.-Nikolaus-Platz angesprochen und ebenfalls um 300 Euro bestohlen. Hier war die Täterbeschreibung ähnlich.

Miese Masche

Die Täter gehen hierbei so vor, dass sie bevorzugt ältere Menschen in sehr höflicher und korrekter Weise ansprechen und beten, ihnen Geld zu wechseln. Dabei werden durch geschickte Gesprächsführung und Täuschungshandlungen die Geschädigten verunsichert und zugleich verwirrt, sodass diesen am Ende des Wechsels Geld fehlt oder die Täter bedienen sich selbst in den Geldbörsen der Geschädigten und entwenden das Bargeld.

