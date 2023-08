Immenstadt: Spektakuläre Aktion für mehr Klimaschutz  

Sturz in die Katastrophe

Von Josef Gutsmiedl

Immenstadt – Mit einer spektakulären Aktion machten Jugendliche von Fridays for Future Sonthofen auf den sich rapide verschärfenden Klimawandel aufmerksam: Symbolisch sägten sie an einen armdicken Ast einer Fichte bis dieser brach – der Ast auf dem sie saßen...

Gut gesichert saßen Anna-Lena und Marie auf einem Ast der alten Fischte und begannen zu sägen. Eine vergleichbare Sicherung gebe es beim Klimawandel allerdings nicht. Im Gegenteil: Gerade heuer zeigten sich die Folgen der Klimakatastrophe überaus deutlich durch Hitzewellen und Dürre, Starkregen und Überschwemmungen Anna-Lena und Marie skizzierten die Entwicklung mit dramatischen Schlaglichtern auf die aktuelle Politik und deren lange Reihe von Versäumnissen.

„Dabei ist das erst der Anfang!“, meinen sie. „Wenn wir jetzt entschlossen handeln, können wir das Schlimmste noch verhindern und eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen ermöglichen“, appelliert die 13-jährige Marie. Mit der Aktion in Immenstadt wollten die Klimaaktivistinnen zugleich auf die nächste Aktion aufmerksam machen, die am Freitag, 15. September, ab 16.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Sonthofen stattfinden wird.