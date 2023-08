Immenstadt: Staatliche Realschule für Knaben verabschiedet vier Mädchen und 49 Buben

Die Schulbesten des Jahrganges: Johannes Spörl (von links), Joshua Kujat, Johannes Freyberg, Julian Prinz, Luca Tennigkeit, Miray Dagfous und Yannick Siegel. © Ornella Frei

Immenstadt – Vier Schülerinnen und 49 Schüler der Staatlichen Realschule für Knaben in Immenstadt konnten vor Kurzem ihr Zeugnis für ihren erfolgreichen Realschulabschluss entgegennehmen. Schulleiterin Petra Westhäuser begrüßte die Absolventeninnen und Absolventen zu diesem besonderen Tag. 16 der Absolventinnen und Absolventen bekamen ein zusätzliches Zertifikat des Kultusministeriums über die bestandene fünfte und freiwillige Abschlussprüfung im Fach IT. Diese Möglichkeit der Zusatzqualifikation konnte mit diesem Jahrgang erstmalig an der Staatlichen Realschule angeboten werden.

Eine weitere Besonderheit an diesem Abschlussjahrgang der Knabenrealschule sind vier Mädchen, die sich ab der siebten Jahrgangsstufe durch die Anforderungen der Realschule gearbeitet haben. Alle vier würden die Entscheidung für die Knabenrealschule auf jeden Fall und ohne Zögern wieder treffen.

Ihr steht nun am Bahnhof und könnt mit eurem Ticket Realschulabschluss viele Züge in die Berufswelt nehmen,“ sagte die Schulleiterin in ihrer Abschlussrede. Sie wies auf Gepäck hin, das für des weiteren Lebensfahrt vorteilhaft wäre: die Motivation, sich für neue Lernprozesse zu öffnen sowie Interesse und die Neugier für Unbekanntes. Die Fähigkeit zu sachlicher Kritik und Mut, diese auch zu äußern sollten die jungen Menschen ebenso auf ihrer Fahrt begleiten.



Die Jahrgangsbesten der Staatlichen Knabenrealschule Immenstadt 2023

Der Zweite Bürgermeister der Stadt Immenstadt, Siegfried Zengerle, erinnerte sich an seine Entlassfeier an der Staatlichen Knabenrealschule Immenstadt vor 45 Jahren. Er versicherte, dass die Realschule mit der Stadt verbunden bleiben werde, auch wenn die Trägerschaft der Schule an den Landkreis gehen werde.

Die Schulbesten Johannes Freyberg, Klasse 10c (Note 1,55), Johannes Spörl, Klasse 10a (Note 1,64) und Joshua Kujat, Klasse 10b (Note 1,67), erhielten vom Landkreis und der Stadt eine finanzielle Ehrung. Vier weitere Schülerinnen und Schüler mit einem Notendurchschnitt unter 2,00 wurden vom Elternbeirat mit einem Geldgeschenk belohnt.