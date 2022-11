Große Pläne: Immenstadt will mehr für Radler tun

Von: Lutz Bäucker

Bauamtsleiter Christoph Wipper (rechts) erläuterte Lutz Bäucker vom ADFC die Situation am Brennpunkt Kemptener Straße: Hier soll 2023 ein neuer breiter und sicherer Radweg gebaut werden. © Lutz Bäucker

Immenstadt – Das vom Autoverkehr geplagte Immenstadt möchte die Schwachstellen für Radfahrer beseitigen und lässt sich dabei auch vom ADFC Oberallgäu beraten.

Eine Befahrung durch die Experten und Mitarbeiter der Stadtverwaltung deckte einige Schwachstellen in Immenstadt und einigen Handlungsbedarf auf.

Bürgermeister Nico Sentner hat Großes vor: „Wir möchten gern fahrradfreundlicher werden“, sagt er. „Aber wir wissen, bis dahin ist noch viel zu tun.“ Neben Bürgermeister und Radfan Sentner schwangen sich auch Bauamtsleiter Christoph Wipper und Verkehrsreferent Reinhold Hüppy in den Sattel, um dem ADFC einige besonders markante Brennpunkte in punkto Radfahren zu zeigen.



Erster Stopp der kleinen Rundfahrt in der Bahnhofstraße. „Hier ist Tempo 10 vorgeschrieben“, sagt Wipper und deutet auf das entsprechende Hinweisschild. „Trotzdem fahren viele Autos mit Tempo 30 oder mehr durch.“ Gefährlich für die vielen Radler, die vom Bahnhof auf dem beliebten Bodensee-Königsee-Radweg in die Stadtmitte rollen.

Unpraktikable Lösungen

Nicht optimal gelöst ist auch der Übergang hinüber zum Bahnhofsgelände. Hier müssen die Radler eigentlich einen Zebrastreifen nutzen, der aber zwingt zu einem unnatürlichen Schlenker.“ Unpraktikabel!“ urteilt der ADFC, „das nehmen die wenigsten Radler an.“ Drüben am Bahnhof will Nico Sentner die Abstellmöglichkeiten bald verbessern: „Wir haben bereits 30 neue felgenschonende Bügel gekauft, die werden demnächst installiert.“

Bisher werden die meisten Räder ungeordnet hingestellt, das wirkt wenig einladend und schreckt gerade Besitzer teurer Pedelecs ab. „Mit der Deutschen Bahn verhandeln wir gerade über eine Überdachung der neuen Stellplätze“, verrät Sentner. „Die wünschen wir uns sehr.“ Über das Förderprogramm REACT EU werden bis Mitte 2023 am Bahnhof zudem Fahrradboxen mit Lademöglichkeit und Schließfunktion installiert.

Fahrradweg für die Sonthofener Straße

Weiter geht’s in die Sonthofener Straße. Mit bis zu 15 000 Fahrzeuge täglich, darunter viele Lastwagen, eine der schwierigsten Stellen im Immenstädter Verkehr. Zumal viele Pendler und Schüler hier mit dem Fahrrad unterwegs sind. Derzeit weichen sie oft auf den begleitenden Fußweg stadteinwärts aus. Doch das ist erstens nicht erlaubt und zweitens gefährlich. Der Weg ist schmal und streckenweise in schlechtem Zustand. Christoph Wipper hat eine große Lösung vor Augen: „Wir verbreitern diesen Weg und bauen ihn zu einem sicheren Radweg aus, klar getrennt vom Autoverkehr.“ Den nötigen Förderantrag habe die Stadt schon gestellt, ergänzt Sentner.

Kemptener Straße auch nicht besser

Ähnlich wie in der Sonthofener Straße ist die Situation in der Kemptener Straße: extrem viel Verkehr, völlig unbefriedigende Infrastruktur für die stetig zunehmende Zahl von Radfahrern. Stadteinwärts müssen sie teilweise einen schmalen Weg zusammen mit Fußgängern nutzen, stadtauswärts Richtung Stein steht ihnen lediglich ein durch weiße Streifen markierter Radschutzstreifen zur Verfügung. Große Augen beim ADFC. „Da fährt doch keiner drauf!“ Hüppy, Wipper und Sentner nicken. Sie haben vom Bauausschuss bereits grünes Licht für die weitergehende Planung eines neuen breiten Radweges (Länge 1,2 Kilometer) mit Nutzung in beiden Richtungen bekommen. Dafür wird wie in der Sonthofener Straße die Fläche für den Autoverkehr etwas verringert und nach Osten verschoben. Ein Bordstein mit Sicherheitsstreifen und eventuell darauf angebrachte Mini-Poller sollen die Radler klar von den Autos trennen und sicher fahren lassen. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein, sofern das staatliche Bauamt mitspielt.

Dazu passt die künftige Möglichkeit für Radfahrer, am Aufgang zur neuen Zollbrücke, ihre Räder nicht mehr umständlich tragen zu müssen, sondern bequem schieben zu können.

Immenstadt will fahrradfreundlich werden

Auch innerstädtisch soll den Radfahrern mehr Wertschätzung und mehr Sicherheit verschafft werden. Deutlichere Markierungen und Hinweisschilder auf den Verlauf von Radstrecken empfiehlt der Fahrradclub, Lademöglichkeiten für E-Biker wurden bereits geschaffen (unter anderem durch speziell in Immenstadt selbst entwickelte mobile Einheiten), mehr Abstellanlagen und die mögliche Optimierung der Bahnhofstraße hin zu einem freundlicheren Zustand für Radler und Fußgänger stehen auf dem Plan der Stadt.

Ein Mobilitätskonzept für Immenstadt wird gerade erarbeitet, Fördergelder sind beantragt. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt Sentner und ruft seine Mitbürger dazu auf, jetzt an der wichtigsten bundesweiten Umfrage zum Thema Radfahren teilzunehmen. „Sagen Sie uns bitte Ihre Meinung dazu, wie Radfahren bei uns in Immenstadt ist – ganz einfach bis Ende November unter www.fahrradklima-Test.adfc.de“