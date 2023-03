Immenstadts Altbürgermeister Gerd Bischoff feierte seinen 80. Geburtstag

Immenstadt - Altbürgermeister Gerd Bischoff feierte am 18. März seinen 80. Geburtstag. Dreißig Jahre, von 1978 bis 2008, war er Immenstädter Rathauschef. Er ist damit bei einem Vergleich der Amtszeiten der örtlichen „Gemeindevorsteher und Bürgermeister seit 1807“ der Rekordhalter!

Nach Immenstadt gekommen ist der Jubilar im August 1970 durch seinen Amtsvorgänger Hubert Rabini, der den damals 27-jährigen Leiter der Bauverwaltung bei der Kemptener Stadtverwaltung als Hauptamtsleiter zur Immenstädter Stadtverwaltung holte.

Seine Stunde als Kommunalpolitiker schlug bei der Kommunalwahl im März 1978: Trotz zwei namhaften ortsansässigen Mitbewerbern erhielt Bischoff bereits im ersten Wahlgang das überzeugende Vertrauen der Wahlberechtigten. Bei den folgenden vier Bürgermeisterwahlen haben die anderen politischen Parteien und Wählergruppierungen auf die Nominierung von eigenen Kandidaten und Kandidatinnen verzichtet.

Industriestandort Immenstadt

Die an kommunalpolitischen Aktivitäten reiche Bischoff-Ära ist von zwei für die Stadtentwicklung besonders bedeutungsvollen Aufgaben geprägt: Das eine war die Ansiedlung des Bosch-Werks in Seifen und das andere die Stadtsanierung. Welche manchmal fast zu hoch erscheinenden Hürden überwunden werden mussten, hat der Altbürgermeister vor einigen Jahren in seinem Buch „Der Bosch in Immenstadt“ eindrucksvoll beschrieben.

Sein Fazit: Es war des Schweißes der Edlen wert, alle mit der Werksansiedlung verbundenen Anstrengungen auf sich zu nehmen! Damit konnten nicht nur Bosch-Arbeitsplätze im Oberallgäu gesichert, sondern darüber hinaus neue qualifizierte Arbeitsplätze in großer Zahl hinzugewonnen werden. Immenstadt rückte zum führenden Industriestandort im Landkreis Oberallgäu auf. Und viele der von der Stadt durchgeführten Vorhaben wären ohne die von Bosch geleisteten Gewerbesteuerzahlungen nicht machbar gewesen.



Aufwändige Sanierungen

Mit einer weiteren Schwerpunktaufgabe, der Stadtsanierung, war der jetzige Altbürgermeister über viele Jahre hinweg intensiv befasst. Lebens- und liebenswert sollten verschiedene, teils kräftig mit „Patina“ überzogene Bereiche wieder werden.



Fachleute hatten unter anderem Verkehrsprobleme in der Altstadt, eine größtenteils überalterte Bausubstanz, eine empfindliche Störung der Funktionsfähigkeit der Kernstadt und bei einem nicht geringen Teil der Wohnungen eine mangelhafte Ausstattung konstatiert. Es bestand also an allen Ecken und Enden ein hoher Handlungsbedarf.



Große städtebauliche Veränderungen

Binnen weniger Jahre hat sich das einst vernachlässigt wirkende Hanfwerke-Viertel zu einem ansprechenden Wohngebiet gewandelt. Mit dem Engagement von Sozialbau konnte vermieden werden, dass der Wohnungsbestand zum Spekulationsobjekt wurde. Eine gravierende Veränderung zum Besseren hat auch der sich westlich an das Hanfwerkeviertel anschließende Bereich „Im Engelfeld“ erfahren. Dort entstand ein modernes Gewerbegebiet mit pulsierendem Leben.



In der Kernstadt wurden in eineinhalb Jahrzehnten bedeutsame Sanierungsziele erreicht. Die historischen Stadtplätze Marien- und Klosterplatz samt angrenzenden Nebenbereichen wurden neu gestaltet und zu einer großen Fußgängerzone zusammengefasst. Voraussetzung für die Verkehrsfreimachung war der Bau der Tiefgarage „Klostergarten“.

Umgestaltung des Klostergartens

Nach der Aufgabe des Kapuzinerklosters durch den Orden hat die Stadt den früheren Klostergarten erworben und dort eine heute nicht mehr wegzudenkende öffentliche Parkanlage geschaffen. Verbrauchte bzw. nicht mehr benutzte Bausubstanz im Bräuhaus-/Bahnhofviertel wurde durch neue Wohn- und Geschäftshäuser ersetzt. Zwischen Färber- und Kolpingstraße sowie im sogenannten Fehrhof wurden marode Bauten beseitigt und die Bereiche mit kleinteilig gegliederten Wohn- und Geschäftshäusern aufgewertet.

Zahlreiche alte, aber erhaltenswerte Häuser wurden von der Stadt und von privaten Eigentümern saniert, darunter auch so herausragende Baudenkmale wie die ehemalige Gräfliche Hofmühle, die Villa „Edelweiß“, das Rathaus sowie das Gräfliche Amtshaus und auch die ehemaligen Schulgebäude an der Jahnstraße. Am Ende seiner Amtszeit konnte Bürgermeister Bischoff noch die sanierte Gräfliche Reitschule am jetzigen Fidel-Schlund-Platz ihrer Bestimmung als Literaturhaus Allgäu übergeben.



Durch die Stadtsanierung haben die Innenstadt und das Hanfwerkeviertel eine bei der Bürgerschaft und auch in Fachkreisen anerkannte Aufwertung erfahren und neue Strahlkraft gewonnen.



Zahlreiche Aufgabenfelder

Bei dem weitgefächerten kommunalpolitischen Aufgabenfeld ist es kaum möglich, auf die vielfältigen Aktivitäten des Jubilars in seiner 30-jährigen Bürgermeister-Amtszeit auch nur annähernd einzugehen. Ein Blick in die „Liste“: Projekt „Alpsee 2000“ am Großen Alpsee, Realisierung des Allgäuer Bergbauernmuseums in Diepolz, Dorferneuerung und Wirtschaftswegebau in den eingemeindeten Altgemeinden; Schulbaumaßnahmen in Stein, bei der Hauptschule und beim Schulzentrum an der Allgäuer Straße; Ausbau des Kindergartenangebots im Stadtzentrum und in Stein; Sportstättenbau; Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken in den Baugebieten in Stein und in Rauhenzell; Realisierung von Gewerbegebieten; Renaturierung des ehemaligen Skigebietes am Gschwender Horn und anderes mehr.

In erheblichem Maß hatte Gerd Bischoff viel Kraft und Energie in die Lösung der Verkehrsprobleme im Immenstädter Raum investiert. Beim Lückenschluss der B 19-neu auf dem Abschnitt zwischen dem Heuberg und Rauhenzell hatte es zwischen der Gemeinde Rettenberg und der Stadt Immenstadt wegen der Trassenführung einige Zeit „geklemmt“. In einer von Bischoff initiierten gemeinsamen Sitzung des Rettenberger Gemeinderates und des Immenstädter Stadtrates konnte schließlich der gordische Knoten durchschlagen werden.



Leidenschaftlicher Kommunalpolitiker

Altbürgermeister Bischoff ist es ein großes Anliegen, die stets gute Zusammenarbeit mit und das gedeihliche Arbeitsklima in den Stadtratsgremien hervorzuheben. Den in seinen 30 Bürgermeisterjahren ehrenamtlich tätig gewesenen Stadtratsmitgliedern zolle er nach wie vor hohen Respekt für ihre Bereitschaft und den Mut, Entscheidungen mit erheblicher Tragweite zu treffen.



Ein kurzes Schmunzeln entlockt ihm die Bezeichnung „Zuschuss-Weltmeister“. Er räumt ein, dass sein guter Draht zu Entscheidungsträgern in Ministerien, vor allem im Wirtschafts- sowie im Finanzministerium in München, „der Stadt nicht zum Nachteil gereicht habe“.



Politische Ämter

Als Bürgermeister hat Gerd Bischoff die Stadt in einer Reihe von Organisationen vertreten. Darüber hinaus war er noch umfangreich ehrenamtlich engagiert, so u.a. auf Landkreisebene 30 Jahre als Kreisrat im Kreistag Oberallgäu, davon 18 Jahre als CSU-Fraktionsvorsitzender im Kreistag sowie sechs Jahre als weiterer Stellvertretender Landrat.

Zehn Jahre war Bischoff Mitglied im Bezirkstag des Bezirks Schwaben. Im Finanzausschuss des Bayerischen Städtetags sowie als Vorsitzender des Städtetagbezirks Schwaben waren sein kompetenter Rat und seine umfangreiche Erfahrung ebenso gefragt wie im Hauptausschuss des Deutschen Städtetags und im Verwaltungsrat der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern oder beim Bayerischen Landkreistag.

Altbürgermeister und Ehrenbürger

Für sein langjähriges, überaus engagiertes, verdienstvolles Wirken wurden dem scheidenden Ersten Bürgermeister am 28. April 2008 auf der Grundlage einstimmiger Stadtratsbeschlüsse die Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ und die Ehrenbürgerwürde der Stadt Immenstadt verliehen.