Immenstadts Einzelhandelsvereinigung Im!puls wählt neue Vorstandschaft

Von: Josef Gutsmiedl

Die neue Mannschaft von Impuls! mit (von links) Kassier Johannes Scholl, Andrea Seitz (Beisitzerin), Vorstand Tobias Schaber, Stellvertretende Vorsitzende Petra Schafroth, Schriftführer Christoph Blees, Beisitzerin Andrea Krach und die Beisitzer Raphael Horn und Engelbert Rinderle. © Josef Gutsmiedl

Immenstadt – Im Zeichen der längst fälligen Neuwahlen stand die jüngste Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft pulsierendes Immenstadt Im!puls.

Im Mai war die geplante Versammlung abgesagt worden, nachdem die erforderliche Mindestbeteiligung nicht zustande gekommen war. Jetzt wählte die Versammlung Tobias Schaber zum neuen Vorstand.

So interessant Rückblicke auch seien, jetzt gelte es, nach vorne zu schauen. Das gab Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner der Arbeitsgemeinschaft Pulsierendes Immenstadt Im!puls mit auf den Weg. Zuvor hatte die scheidende Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft, Brigitte Kuschel, die vergangenen beiden Jahre Revue passieren lassen, Jahre, die vor allem von den Auswirkungen der Pandemie geprägt waren.

Untätig war die Impuls-Spitze während dieser Zeit keineswegs – im Gegenteil: mit diversen Maßnahmen und Aktionen versuchte Impuls in Zusammenarbeit mit der Stadt, den Einzelhandel „am Leben“ und am Laufen zu halten. Einige Mitgliedsbetriebe seien zwar abgesprungen, andere dagegen neu oder wieder dazugekommen, so Kuschel in ihrem Bericht für die Mitgliederversammlung.



Geholfen über die schwierigen Corona-Jahre hätten nicht nur staatliche Corona-Hilfen, sondern auch die intensive Arbeit der Vereinigung, etwa Aktionen wie Gutscheinkampagnen und Unterstützung bei der Beantragung von Hilfszahlungen sowie wichtige interne Informationsveranstaltungen.



Die Belebung der Innenstadt bleibe nach wie vor Hauptaufgabe von Impuls. „Impuls heißt dabei sein und mitmachen!“ so Kuschels Appell.



Intensivere Mitarbeit und bessere Kommunikation

Eine intensive Mitarbeit erwartet Bürgermeister Sentner von Im!puls etwa bei einem neuen ganzheitlichen städtebaulichen Entwicklungskonzept, das über die bloße Analyse der Einzelhandelsstruktur hinausgehen werde und müsse. „Da kann und muss Im!puls aktiv mitarbeiten.“ Nötigenfalls werde er die Arbeitsgemeinschaft „mehr traktieren“.



Bei der Neubesetzung der Vorstandsämter wählten die 34 stimmberechtigten Vertreter der Mitgliedsbetriebe den bisherigen Stellvertretenden Vorsitzenden Tobias Schaber einstimmig zum neuen Vorsitzenden; Stellvertreterin ist jetzt Petra Schafroth, die ebenfalls Erfahrung in dieser Rolle mitbringt.



Zwei Wahlperioden, also vier Jahre, werde er für das Amt zur Verfügung stehen, so Tobias Schaber, Chef des Trachtenmoden-Hauses Schaber, bei seinem Amtsantritt. Er hoffe allerdings schon heute auf eine Nachfolge durch andere junge Geschäftsinhaber. Als Vorsitzender erwarte er von den Mitgliedern Engagement und eine bessere interne Kommunikation. „Es gibt keine Ein-Mann-Show!“ Im!puls müsse stärker zusammenwachsen, besser zusammenarbeiten. Die nicht mehr zeitgemäße Satzung bedürfe dringend einer Neufassung und die eine oder andere Impuls-Veranstaltung müsse auf den Prüfstand, so Schabers Agenda.