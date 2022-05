Immenstädter Freibad bleibt auch in dieser Saison warm

Von: Josef Gutsmiedl

Das Schwimmbecken im Immenstädter Freibad bleibt auch in dieser Saison beheizt. © Josef Gutsmiedl

Immenstadt – Auf wenig Gegenliebe stieß der jüngste Antrag, auf beheizte Becken im Freibad Kleiner Alpsee zu verzichten.

Die Stadtratsfraktionen der Grünen und „die Aktiven“ denken dabei nicht allein ans Energiesparen, sondern auch an die Gaslieferungen aus Russland: Es sei nicht vertretbar, so die Anmerkung in der Antragsbegründung, dass man über „unser Badevergnügen“ den Krieg gegen die Ukraine indirekt mitfinanziere. Das Freibad solle so geöffnet sein, dass für Badegäste ein Baden im Kleinen Alpsee möglich bleibe. Die Mehrheit im Stadtrat hält diesen indirekten Boykott allerdings für verfehlt und verweist auf die soziale Bedeutung des beliebten Freibades.



Von „Aktionismus und Populismus“ spricht Stadtrat Hannes Blaschke (Freie Wähler) und kritisiert den Antrag. Was die Antragsteller als „Badespaß“ einstuften, sei immerhin eines der touristischen Aushängeschilder der Stadt und biete Einheimischen wie Gästen vielfältige Möglichkeiten für Sport, Freizeit und Geselligkeit. Den Krieg Russlands werde man mit Abstellen der Heizung nicht stoppen. „Wir sollten lieber Energie sparen wo es wirksam ist“, forderte Blaschke. Die Beheizung des Freibades verbrauche gerade einmal soviel Erdgas wie 100 Haushalte in der Stadt. „Mit einem Tempolimit könnten wir 20 000 Freibäder beheizen!“



Nach Auskunft der Stadtwerke benötigt das Freibad – je nach Witterung – rund 375 000 Kilowattstunden Erdgas jährlich. Mit der Abschaltung der Heizung allein gehe es ohnehin nicht, gibt Bürgermeister Nico Sentner zu bedenken. Der Personaleinsatz bleibe unverändert bestehen. Es sei besser, das 9-Euro-Ticket für den Stadtbus zu forcieren.



Aktion ohne Wirkung

Thomas Wurmbäck (CSU) hält den Vorstoß für „Symbolpolitik“. Wirkung werde diese Aktion nicht zeigen. Stattdessen nehme man den Kindern und Jugendlichen das beliebte Freibad, wo es für viele nach der Corona-Pandemie ohnehin weniger Urlaubsmöglichkeiten gebe. Gerade finanziell weniger gut gestellte Familien treffe die Einschränkung besonders. Positive Anreize, wie ein attraktiver Stadtbus, womöglich in Kombination mit einem Parkticket, seien zielführender. Falls es tatsächlich soweit komme, dass die Gaslieferungen aus Russland ausfielen, müsse man die Situation ohnedies neu überdenken.



SPD-Stadträtin Vera Huschka sieht im Antrag von Grünen und „die Alternativen“ das „alte Ziel“, das Freibad zu einer bloßen Badestelle ohne Infrastruktur umzubauen. Die SPD-Fraktion wisse um die sozialen Aspekte, denen das Freibad Rechnung trage.



Anders dagegen Rosi Oppold (Grüne). Das Argument, man wolle den Leuten „den Spaß verderben“, sei an den Haaren herbeigezogen. Vielmehr gehe es „um kleine Dinge, die zeigen: damit sind wir nicht einverstanden“. Die Stadt könne sich überdies beides leisten: ein Freibad ohne Heizung und einen attraktiven Bustarif. Das Hallenbad, so der Hinweis im Antrag, soll weitergeführt werden und gegebenenfalls auch im Sommer betrieben werden.



Absurde Diskussion

Enttäuscht über eine sich entwickelnde „absurde Diskussion“ zeigt sich Florian Hierl (die Aktiven) und beklagt die Vorwürfe und barsche Wortwahl einiger Vorredner, die den gemeinsamen Antrag kategorisch ablehnten. Er, Hierl, halte es für zumutbar, die Saison ohne Beckenheizung zu bestreiten. Es dürfe keine Frage der Energiemenge sein. Der Antrag bedeute zudem nicht, dass man „das Freibad in die Knie zwingen“ wolle.