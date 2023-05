In den Ferien geht es schneller ins Bergbauernmuseum

Teilen

Ein Museums-Shuttle bringt in den Ferien Gäste ins Bergbauermuseum. © Josef Gutsmiedl

Oberallgäu – Der Landkreis Oberallgäu und die Stadt Immenstadt finanzieren gemeinsam einen „Museums-Shuttle“, der an Ferien-Werktagen zwischen Immenstadt, Diepolz und Missen zusätzliche Bus-Fahrmöglichkeiten bieten soll. Das sorgt dafür, dass Besucher per ÖPNV bis zu fünf Stunden im Museum bleiben können.

„Als besucherstärkstes Museum in Bayerisch Schwaben mit 70 000 Besuchern pro Jahr liegt es uns am Herzen, möglichst viele Besucher mit dem ÖPNV begrüßen zu können“, umreißt der Museumsvereins-Vorsitzende Siegfried Zengerle die Intention der neu geschaffenen Verbindung, die um 11 Uhr in Immenstadt zum Museum startet und um 16.30 Uhr die Rückreise antritt.



Dieser „Museums-Shuttle“ sorgt für Abhilfe bei einem Fahrplan-Dilemma, das den an Ferientagen fehlenden Schulbussen geschuldet ist: Es gab bis dato an Ferientagen zwar einen einzigen für die Besucher relevanten Buskurs zum Bergbauernmuseum von Immenstadt aus, dieser startete um 11.50 Uhr und erreichte das Bergbauernmuseum um 12.04 Uhr – was aber auch gleichzeitig die letzte Abfahrtmöglichkeit in Richtung Immenstadt war. Spätere Fahrtmöglichkeiten gab es nur mit längeren Umstiegen und Wartezeiten an Straßenkreuzungen, waren also keinesfalls geeignet für Familien, die den Großteil der Gäste ausmachen.



Kurze Wartezeiten

In Zeiten des Deutschlandtickets und hoher Spritpreise sei, so Zengerle, die Einführung des Zusatzverkehrs „fast schon eine Ehrensache: Wir sind– froh um jeden Besucher, der mit dem Bus kommt!“



Die Fahrten sind so konzipiert, dass die Besucher in den Pfingst- und Sommerferien mit dem Bayern-Ticket in München, Augsburg oder Ulm nach 9 Uhr starten können, bei der Rückfahrt ergeben sich kurze Wartezeiten an die Regional-Express-Züge nach Ulm oder München. Alle Fahrten sind auf den Internetseiten der Bahn und der mona abrufbar.

Ein Gemeinschaftsprojekt

Die Bereitstellung des „Museums-Shuttles“ wurde gemeinsam mit dem Konzessionsträger „Komm mit – Morent“ erarbeitet und wird vom Landkreis gemeinsam mit der Stadt Immenstadt finanziert.



Bürgermeister Nico Sentner freut: „Mit der neuen Buslinie möchten wir einen weiteren Beitrag zur Verbesserung des ÖPNV-Netz in Immenstadt leisten. Gerade der Individualverkehr ist in den Sommermonaten eine echte Herausforderung im Bergstättgebiet, jetzt konnten wir ein zusätzliches Angebot schaffen. Ich möchte allen Beteiligten danken, die bei der Umsetzung dieser neuen Buslinie mitgewirkt haben.“



Eine Ausweitung des zusätzlichen Fahrangebots auf Samstage, Sonntage und Feiertage erscheint den Projektpartnern wünschenswert, aber derzeit nicht realisierbar. Der Grund: An Wochenend- und Feiertagen ist es derzeit aussichtslos, qualifizierte Busfahrer herzubekommen.