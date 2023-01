In der Klinik Mindelheim kommen Babys gerne zur Welt

Das Neujahrsbaby Johanna mit ihren Eltern Kathrin und Max Lang und ihrem stolzen Bruder Sebastian (2 ½ Jahre) aus Pforzen. © Klinikverbund Allgäu

Allgäu – Schneller geht es wirklich nicht: An der Klinik Mindelheim kommt das erste Neujahrsbaby um eine Minute nach Mitternacht zur Welt.

Schneller geht es fast nicht: An der Klinik Mindelheim kam das erste Neujahrsbaby 2023 um 1 Minute nach Mitternacht zur Welt. Im Kreißsaal der Klinik Mindelheim war über den Jahreswechsel Hochbetrieb. Bereits im Laufe des Silvestertages wurden drei Babys geboren.

Gegen 17 Uhr am 31. Dezember kam dann Familie Pezolt/Dieffenbach in die Klinik Mindelheim. Sie erwarteten ihr erstes Baby und lange Zeit sah es so aus, als würden sie das Neujahrsbaby zur Welt bringen. Bei völlig unkompliziertem Geburtsverlauf erblickte der kleine Henri Alexander Dieffenbach dann auch um 1.30 Uhr das Licht der Welt. Er wog 3550 Gramm und war 54 Zentimeter groß.



Der kleine Henri Alexander mit seinen Eltern Sabrina Pezolt und Alexander Dieffenbach aus Walkertshofen. © Klinikverbund Allgäu

„So ein frühes Neujahrsbaby haben wir selten erlebt.“

Die kleine Johanna hatte es jedoch noch eiliger auf die Welt zu kommen. Familie Lang kam am Silvesterabend um kurz vor 23 Uhr in den Kreißsaal der Klinik Mindelheim. Sie erwarteten ihr zweites Baby. Die Wehen hatten gegen 19 Uhr eingesetzt und die kleine Johanna hatte es dann richtig eilig. Bereits eine Stunde später wurde sie um 0:01 Uhr geboren. Johanna war 3510 Gramm schwer und 52 Zentimeter groß.



„So ein frühes Neujahrsbaby haben wir selten erlebt“, freut sich die betreuende Hebamme beider Geburten Gerda Mross. „Auch für uns ist es immer noch ein großes Wunder, wenn ein Kind gesund und munter das Licht der Erde erblickt“, freut sich auch Dr. Andreas Ballast, der als Gynäkologe und Belegarzt an der Klinik Mindelheim dabei war.



Eine gute Adresse

Im Laufe des Neujahrstages wurden dann noch zwei weitere Kinder unter der Betreuung von Hebamme Susanne Süßmeyer und Dr. Ballast geboren (17.30 und 18.54 Uhr).

„Es war einiges los bei uns“, freut sich das gesamte geburtshilfliche Team an der Klinik Mindelheim. Nicht nur über den Jahreswechsel – schon das gesamte Jahr über wurde die Geburtshilfe der Klinik Mindelheim wieder sehr gut angenommen. So kamen wieder über 600 Kinder in Mindelheim zur Welt – „das sind die wahren Unterallgäuer“, sagt Hebamme Monika Mögele von den Mindelheimer Hebammen.



Kontinuierlich steigende Geburtenzahlen

So kam bereits am 7. Oktober die kleine Elisa als 500. Baby 2022 an der Klinik Mindelheim auf die Welt. Das 600. Baby wurde dann am 15. Dezember geboren. Um 19.52 Uhr kam Evi Louisa, mit einem Gewicht von 3650 Gramm und einer Länge von 54 Zentimeter, auf die Welt.



Die Geburtenzahlen an der Klinik Mindelheim steigen seit ein paar Jahren kontinuierlich an: Im Jahr 2020 waren es noch 611 Babys, 2021 schon 646. „2022 waren es ein paar weniger Babys: 631“, sagt Monika Mögele. „Über 600 Wunder, denen wir dieses Jahr auf die Welt helfen konnten, machen uns glücklich und stolz.“



Ausgezeichneter Ruf

Vor allem aber freuen sich die Hebammen und Gynäkologen darüber, dass die Klinik Mindelheim seit Jahren einen ausgezeichneten Ruf unter den werdenden Müttern genießt und viele Mütter auch mit ihrem zweiten und dritten Kind wieder in der Klinik Mindelheim entbinden.



Dies liegt vor allem auch an der engen und individuellen Betreuung der werdenden Mütter. Da die Hebammen die meisten Mütter schon vor der Entbindung kennen, ist ein besonderes Vertrauensverhältnis möglich. „Das ist ein großer Vorteil“, sagt Monika Mögele. „Wir freuen uns sehr, dass wir auf diese Art und Weise arbeiten und die Schwangeren begleiten können.“



Gute Betreuung

Mit zur guten Betreuung trägt die Geburtsstation der Klinik Mindelheim bei. Die Gesundheits- und Krankenpflegerinnen unterstützen die jungen Familien während des gesamten Aufenthaltes; zum Beispiel durch eine Still-Beratung oder praktische Hilfe beim ersten Wickeln und Versorgen des Babys.



Das Team der Geburtshilfe an der Klinik Mindelheim gratuliert allen Silvester- und Neujahrsbabys und deren Familien und freut sich darauf auch 2023 wieder vielen „wahren Unterallgäuern“ auf die Welt zu helfen.