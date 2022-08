In Fischen dreht sich alles um Handwerk, Kunst und regionale Spezialitäten

Fotografien aus drei Jahrzehnten dokumentieren den früheren Alltag der Handwerker in der Region. © Christian Heumader

Fischen – Am Samstag, 3. und Sonntag, 4. September, verwandelt sich der Ortskern von Fischen im Allgäu zum Treffpunkt für Genießer und Kunstbegeisterte, der traditionelle Käse- und Handwerkermarkt steht zwei Tage lang auf dem Programm.

Die Höhepunkte in diesem Jahr sind die „Käsepräsentation von Roswitha Boppeler“ am Sonntagnachmittag sowie die Ausstellung „Hand-Arbeit – Fotografien aus drei Jahrzehnten von Christian Heumader“, die bis 12. September im Kurhaus Fiskina Fischen zu sehen ist.



Des Weiteren sorgen von 10 bis 18 Uhr auf zwei Bühnen im Kurpark und am Anger sowie im Heimathaus Musikkapellen und Trios für feinsten Allgäuer Musikgenuss. Knapp 50 Markthändler bieten Allgäuer Spezialitäten wie Käse von regionalen Sennereien und den umliegenden Sennalpen, Wurst, Spirituosen und Liköre aus eigenen Brennereien, selbstgemachte Marmelade sowie Honig von heimischen Imkern zum Verkauf.

Marktleben und Zauberei

Ebenso präsentieren sie traditionelle Handwerkskunst, Dekorationsartikel, Felle, Holzartikel und Blumenschmuck. Von den Ausstellern werden Einheimische und Gäste an beiden Tagen ab 10 Uhr an ihren Ständen in der Hauptstraße, Am Anger und rund um das Kurhaus Fiskina begrüßt. Die Fischinger Einzelhändler haben am Samstag bis 16 Uhr und am Sonntag bis 17 Uhr ihre Türen geöffnet.



Kinder aufgepasst: Die magische Zaubershow von Zauberer Thomasius findet an beiden Tagen jeweils um 14.30 Uhr im Kurhaus statt, das Kasperltheater von Marie-Luise-Kaiser immer um 13 und 16 Uhr. Mit dem alljährlichen Käse- und Handwerkermarkt am ersten Septemberwochenende startet der Heilklimatische Kurort der Premium-Class in die Wanderhauptsaison, den goldenen Herbst.



Viel Hand-Arbeit

Mit der Ausstellung „Hand-Arbeit“ beleuchtet Christian Heumader Facetten des einst alltäglichen Handwerks, das Können, die Fertigkeiten und das Wissen und den perfekten Umgang mit Rohstoffen.

Heumader ist Allgäuer, er ist Fotograf und er ist einer, der miterlebt hat, wie sich bäuerliche Erwerbsarbeit mitsamt dem zugehörigen Handwerk verändert hat, teilweise Fertigkeiten ganz verschwinden ließ. Heumader hat mit seinen Fotografien, Bild- und Tonaufnahmen der vergangenen Jahrzehnte vieles dem Vergessen entrissen und ihm Wertschätzung bewahrt.

In einer großen Retrospektive beleuchten Filme des Bayerischen Rundfunks den Schaffensprozess weiterer Dokumentationsthemen von Christian Heumader über seine Allgäuer Heimat. Am Sonntag, 4. September, um 15 Uhr erläutert die Käse-Sommelière Roswitha Boppeler im Kurpark von Fischen die Herstellung, die Besonderheiten und die Unterschiede der berühmten Allgäuer Käsesorten, die im Anschluss selbstverständlich verkostet werden können.