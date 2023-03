Inhaber des traditionsreichen Betriebs findet keinen Nachfolger

Von: Lajos Fischer

Eine Geschäftsaufgabe, die schmerzt: Angelika und Thomas Burger schließen Ende März ihren Elektrobetrieb. © privat

Sonthofen – In Sonthofen schließt wieder ein Traditionsgeschäft: Thomas Burger, Inhaber von Elektro Hummler in der Völkstraße, gibt Ende März seinen Betrieb endgültig auf.

Bis dahin werden Handelsware, Installationsmaterial und Dekoartikel zu reduzierten Preisen verkauft. Für die Zeit des Räumungsverkaufs werden auch die Öffnungszeiten erweitert (Mo.–Fr. 9–18 Uhr, Sa. 9–12 Uhr).

Josef Hummler, der Schwiegervater des jetzigen Inhabers, leitete seit 1961 das Geschäft, das damals dem Allgäuer Elektrohaus gehörte. 1986 übernahm er den Laden, der seitdem Elektro Hummler heißt. 2005 gab er den erfolgreichen Betrieb an Thomas Burger und seine Frau Angelika weiter. Neben dem Ladengeschäft gehörten eine Reparaturwerkstatt und die Sparte Elektroinstallation zum Unternehmen.



Mühsame und erfolglose Suche nach einem Nachfolger

„Wir haben uns seit längerer Zeit Gedanken gemacht über die Nachfolge“, berichtet Burger. „Vor allem Kollegen und die eigenen Mitarbeiter haben wir gezielt angesprochen.“ Seit einem Jahr seien sie in allen möglichen Plattformen auf der Suche gewesen. Es habe auch ein paar gute Bewerber gegeben, die aber schließlich alle aus eigenen Gründen abgesprungen seien.



Der Grund für die Aufgabe sind gesundheitliche Probleme: die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung. Thomas Burger könne die für die Geschäftsführung notwendige Energie auf die Dauer nicht mehr einbringen. Gleichzeitig seien die Belastungen seit der Pandemie durch Bürokratismus und Lieferengpässe viel größer geworden. „Das kommt zur normalen Arbeit alles noch oben drauf“, berichtet er.



Langjährige Kunden bedauern die Schließung

„Mir tut es in der Seele weh, dass so ein Geschäft aus Sont­hofen verschwindet, und das sage ich nicht nur als Inhaber“, so Burger. „Zwischen Oberstdorf und Kempten waren wir die einzigen, die in dieser Konstellation für die Kunden zur Verfügung standen.“ Er sei immer froh und dankbar gewesen über die langjährigen Beziehungen zu Privat- und Geschäftskunden und über das gewachsene Vertrauen. „Sie bedauern äußerst, dass wir aufhören.“ Er werde vor allem die netten Gespräche im Geschäft und die damit verbundenen sozialen Kontakte sehr vermissen.



Über die Zukunft könne er sich erst dann Gedanken machen, wenn die höchst arbeitsintensive Geschäftsauflösung abgewickelt sei und seine Gesundheit sich wieder stabilisiere. „Ich freue mich, dass unsere Mitarbeiter alle eine neue Stelle gefunden haben und bedanke mich auch bei ihnen für ihre Unterstützung“, sagt Thomas Burger.