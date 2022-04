Innenentwicklungskonzept für Altstädten geht in die Planungsphase

Rundgänge mit den Bürgerinnen und Bürgern sind ein wichtiger Bestandteil bei der Dorfentwicklung. © Stadt Sonthofen, Katharina Babic

Altstädten – Unter großer Beteiligung fand im Zuge des vom Amt für ländliche Entwicklung geförderten Innenentwicklungskonzeptes „Ortsmitte Altstädten“ ein Dorfrundgang in Altstädten statt.

Dabei bot sich die Gelegenheit, ein Bild zur Situation vor Ort zu gewinnen.



In den vergangenen Monaten wurden Arbeitskreise zu den Themen „Soziales und Dorfleben“, „Bauen und Nutzungen“ sowie „Öffentlicher Raum und Straßen“ durchgeführt. Bei den Arbeitskreisen konnten sich die Altstädter Bürgerinnen und Bürger in den Prozess einbringen, Stärken und Schwächen zu ihrem Ort zusammentragen und Handlungsmöglichkeiten erarbeiten.



Sonthofens Erster Bürgermeister Christian Wilhelm begrüßte die Gruppe vor dem Haus des Gastes zum Rundgang im historisch gewachsenen Zentrum. Im Namen der Stadt Sonthofen bedankte er sich für das große Interesse und Engagement der Bürgerinnen und Bürgern und für die gelungene Zusammenarbeit im Prozess des Innenentwicklungskonzeptes „Ortsmitte Altstädten“.



Erhaltenswerte Baustruktur

Martin Hofmann vom Planungsbüro Hofmann & Dietz aus Irsee, zuständig für die fachliche Bearbeitung des Innenentwicklungskonzeptes, erläuterte an mehreren Stationen die bisherige Analyse und mögliche Planungsansätze.



Bedeutsam beim Dorfrundgang waren der Ortscharakter mit seinen prägenden Gebäuden und erhaltenswerten Baustrukturen, die Verkehrssituation an der Kreisstraße mit Bushaltestelle, aber auch in den Nebenstraßen, sowie die Parkplatzsituation.



Des Weiteren wurde die Errichtung eines Dorfplatzes und eine abschnittsweise Öffnung des verrohrten Dorfbaches erörtert. Am Ende des Rundgangs stellte Christoph Stöberl vom Fachbereich Stadtplanung das weitere Vorgehen des Innenentwicklungskonzeptes und das darauffolgende Bebauungsplanverfahren vor.



Im Anschluss wurde mit interessierten Bürgern noch der Zustand der Vereinsräume im Haus des Gastes in Augenschein genommen.



Gesamtarbeitskreis am 28 April

Die Ergebnisse des Arbeitskreises, des Dorfrundgangs, sowie der Analyse des Planungsbüros Hofmann & Dietz werden beim Gesamtarbeitskreis am 28. April im Haus Oberallgäu vorgestellt. Alle Bürgerinnen und Bürger von Altstädten sind eingeladen am Arbeitskreis teilzunehmen.



Interessierte können sich bei Katarina Babic vom Fachbereich Stadtplanung, Stadtentwicklung und Konversion, anmelden unter Telefon 08321 / 615-272, oder via E-Mail an katarina.babic@sontofen.de). Eine Einladung mit

näheren Informationen wird dann per E-Mail an alle Interessierten persönlich verschickt.