Investor gibt die Planungen für die Entwicklung des traditionellen Skigebietes auf

Von: Josef Gutsmiedl

Der „Wächter des Allgäus“ bekommt keine neuen Liftanlagen. © Josef Gutsmiedl

Rettenberg – Die Investorenfamilie zog jetzt die Sanierungs- und Ausbauplanungen für das traditionelle Skigebiet am Grünten endgültig zurück.

Noch im Mai 2021 waren Gemeinderat und Bürgemeister Nikolaus Weißinger optimistisch, dass das traditionelle Skigebiet am Grünten würde wiederbelebt werden können. Umso überraschender jetzt das offizielle Aus für das Projekt des ortsansässigen Investors.

Damals hatte der Gemeinderat die vier Eckpunkte eines – inzwischen modifizierten und abgespeckten – Projektes der Investorenfamilie einstimmig befürwortet. Unterm Strich wären damit nicht nur die Liftanlagen erneuert, sondern auch die Beschneiungstechnik modernisiert und erweitert worden. Auch ein Parkhaus an der Talstation war vorgesehen, sowie die Erweiterung des bestehenden Gaststätten- und Beherbergungsbetriebes.

Zwei Bürgerinitiativen gegen das Projekt

Inzwischen waren allerdings die notwendigen Grundstücksverhandlungen bereits ins Stocken geraten. Eine sogenannte „Walderlebnisbahn“ war mittlerweile aus den Planungen genommen worden. Schon kurz nach Bekanntwerden der ersten Ausbaupläne hatten sich im Sommer 2019 zwei Bürgerinitiativen gegen das Projekt gegründet.

Rettenbergs Bürgermeister Nikolaus Weißinger zeigte sich enttäuscht, dass sich die Pläne für einen Attraktivierung des Ski- und Wandergebietes am Grünten jetzt zerschlagen haben. © Josef Gutsmiedl

Anfang 2022 setzte Bürgermeister Weißinger die Gespräche mit den Investoren der „BergWelt Grünten GmbH“ fort, mit dem Ziel, einen „Gesundschrumpfungsprozess“ zu entwickeln und neue Verhandlungen mit Grundeigentümer aufzunehmen. „Das ist zunächst gut gelungen“, so erinnert sich Nikolaus Weißinger. Einige rechtliche Fragen blieben dabei ungelöst. „Eine Handvoll Eigentümer war nicht bereit einzulenken.“



Alles hängt in der „Luft“

Die „Befriedungsgespräche“ fruchteten nicht; eine Einigung vor dem Hintergrund der reduzierten Planungen scheiterte letztlich. Ende 2022 warf die Investorenfamilie schließlich das Handtuch und stoppte sämtliche weiteren Planungen für ihr BergWelt Grünten Projekt. „Ein Lift wird am Grünten nicht laufen“, folgert Bürgermeister Weißinger zum Schluss seines Blicks auf die die Chronologie. Zum Teil seien Forderungen erhoben worden, die nicht zu erfüllen gewesen wären, ergänzt Weißinger.



Wie es jetzt, nach dem Aus für die BergWelt am Grünten, weitergeht, ist offen. Wann und wer beispielsweise die alten Lift- und Beschneiungseinrichtungen abbauen soll oder muss, ebenfalls. In der „Luft“ hängt auch der – inzwischen genehmigte – Neubau der Grüntenalpe.



Naturverträgliche Alternativen gesucht

„Die Unternehmerfamilie ist weiter bereit, mit der Gemeinde zusammenzuarbeiten“, stellt der Bürgermeister fest. Jetzt müsse man „die Sache erst mal sacken lassen“ und dürfe den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern müsse vielmehr Lösungen erarbeiten. Naturverträgliche Alternativen seien schon mehrfach ins Gespräch gebracht worden. Einen „Riss“ unter den Gemeindebürgern sieht Weißinger nicht; aber doch ein komplexes Stimmungsbild in der Kommune, aber „kein Riesenproblem“.

Der Hauptwiderstand gegen die Pläne mit dem Grünten sei aber nicht aus der Gemeinde gekommen, sondern von außerhalb. Vieles sei dabei vermischt worden, kritisiert der Bürgermeister weiter. „Die Bereitschaft war da, auch die reduzierte Planung zu realisieren. Aber wenn die Flächen nicht gesichert sind, ist man chancenlos.“ Jetzt hoffe er, Weißinger, dass die Bürger den Weg zu einem naturverträglichen Tourismus mitgehen. „Sonst wird‘s schwierig.“



„Freudentag“ für die Gegner

Während Bürgermeister Weißinger aus seiner Enttäuschung kein Hehl machte, sprachen die Gegner des „Grünten-Ausbaus“ von einem „Freudentag“. So etwas Thomas Frey, der Regionalbeauftragte für Schwaben in Bund Naturschutz. Er und der Naturschutzverband seien froh, dass die „nicht zeitgemäße“ Planung jetzt vom Tisch sei, so Frey.

Alfred Karle-Fendt (von links) vom BN, Grünen-Kreisrätin Christine Mader, Adrian ioja von der BI „Rettet den Grünten“ und Thomas Frey vom BN hoffen jetzt auf eine zukunftsorientierte Entwicklung am Grünten. © Josef Gutsmiedl

Die Geschichte mache offenkundig, „dass solche Planungen, die jedes Maß verloren haben“, in den bayerischen Alpen nicht mehr umsetzbar seien. Die Förderung von Seilbahnausbauten müsse ein Ende haben. Und Adrian Gioja, Sprecher der Bürgerinitiative „Rettet den Grünten“ ergänzt: „Wir freuen uns riesig!“ Die Initiative wolle gemeinsam den Grünten „zukunftsorientiert“ entwickeln.