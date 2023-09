„Invictus Games 2023“ zeigten in Sonthofen Flagge – Mit Sport zurück ins Leben

Trommeln für die Invictus Games 2023: Albrecht Hung (links) aus Kempten und Projektleiter Maike Hartley machten auch in Sonthofen Station. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Am 9. September ist es endlich soweit: In Düsseldorf beginnen die Invictus Games 23. Versehrte Athletinnen und Athleten aus 21 Ländern messen sich eine Woche lang kameradschaftlich in zehn Sportarten.

In der zweiten Septemberwoche finden in Düsseldorf die „Invictus Games 2023“ statt. Diese sportlichen Wettkämpfe sind ein einzigartiges Ereignis für Soldatinnen und Soldaten, die im Dienst verletzt, verwundet wurden oder erkrankt sind. Bei den Invictus Games 2023 treten nicht nur Soldatinnen und Soldaten mit körperlichen Wunden und Schädigungen an. Auch eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) kann eine Folge der Teilnahme von Kampfhandlungen sein. Sport wird allgemein als wesentliches Element der Genesung und Rehabilitation betrachtet.

Ziel der Spiele ist es, die Teilnehmenden bei ihrer Genesung und Rehabilitation zu fördern und zu unterstützen. Die Sportlerinnen und Sportler treten in bis zu zehn Sportarten gegeneinander an. Die Invictus Games sollen auch sichtbares Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung für ihren Lebensmut nach einer schwerwiegenden Verletzung oder Krankheit sein. „Diese besonderen Spiele vermitteln auch, was Einsatz bedeutet, was Menschen in Uniform bereit sind, für die Gesellschaft zu geben“, betont Mike Hartley, der seit Jahren den Invictus-Truck durch Deutschland steuert, der auf die Games aufmerksam macht.

Zuletzt Im Juli bei der Jubiläumsfeier anlässlich der zehnjährigen Namensgebung der Schule ABC-Abwehr und Gesetzliche Schutzaufgaben in der Sonthofer Jägerkaserne. Die Sportlerinnen und Sportler werfen so ein Schlaglicht auf diese Gemeinschaft und ermöglichen es der Öffentlichkeit, ihre Geschichten zu erleben und zu erfahren, was es bedeutet, unbesiegt zu sein, so die Philosophie der Invictus Games, dem großen Sportfestival der „Unbesiegten“. In Düsseldorf erstmalig in Deutschland. Die ersten Invictus Games fanden 2014 in London statt. „Erfunden“ hat diese ganz besonderen Spiele Prinz Harry, Duke of Sussex. Er ist auch Schirmherr der Stiftung Invictus Games Foundation, die hinter den Invictus Games steht und darüber hinaus internationale Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung bietet.

„Invictus Games 2023“: Zurück ins Leben

Die Bundeswehr akquiriert ihre Wettkämpferinnen und Wettkämpfer für die Invictus Games traditionell aus der Gruppe Sporttherapie an der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf. Julia Eyrich ist heuer dabei. Die 30-jährige Bundeswehroffizierin hatte vor vier Jahren einen schweren Skiunfall. Das rechte Knie ein einziger Trümmerhaufen. Sie werde sich wohl mit einem Leben im Rollstuhl abfinden müssen, so die Diagnose. Nach vielen Operationen und Reha-Maßnahmen „geriet“ die junge Frau schließlich in München an einen renommierten Sportorthopäden, der einen ganzheitlichen Ansatz suchte und fand.

„Wieder laufen können war mein großes Ziel…“, sagt sie im Rückblick. „Ich war immer ein ehrgeiziger Mensch.“ Sobald das lädierte Kniegelenk es zuließ, begann Eyrich wieder mit Sport, entdeckte das Schwimmen für sich, „verliebte“ sich in ihr Rennrad. „Zurück ins Leben. Wieder loslegen.“ Invictus bedeutet „unbesiegt“.

Respekt

Heute ist Julia Eyrich wieder „im Dienst“ an der Bundeswehr-Uni in Neubiberg. Und Athletin der Invictus Games 2023. Frau Hauptmann Eyrich startet beim Schwimm-Wettbewerb und beim Radfahren. Unter dem Motto „A Home for Respect“ wollen die Invictus-Games 2023 den Geist hinter den Spielen und die Idee nach außen tragen: Der Einsatz von Soldatinnen und Soldaten verdient gesamtgesellschaftlichen Respekt und Anerkennung. Ein Zeichen der Verbundenheit mit den Soldatinnen und Soldaten, sowie ihre Familien und Freunden. Dazu beitragen will auch das „Gelbe Band der Verbundenheit“. Als Zeichen der Wertschätzung sollen die Stoffbänder die handschriftlichen Grüße und Wünsche zu den Teilnehmern der Wettkämpfe in Düsseldorf tragen.

„Die Signaturen und Botschaften sollen Mut machen, Rückhalt der Gesellschaft vermitteln und zeigen, dass die Menschen zu ihnen stehen“, unterstreicht Albrecht Hung, der anlässlich der jüngsten Jubiläumsfeier in Sonthofen für die Invictus Games trommelte. Hung, der seit einem Unfall während seiner Bundeswehrzeit querschnittsgelähmt ist und im Rollstuhl sitzt, war bei den Invictus Games 2022 in Den Haag dabei. Der umtriebige Kemptener hat eine Mission: Er kämpft für die Interessen von Menschen mit Behinderung.

Hung war und blieb sportbegeistert. Jahrelang spielte in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga und nahm 1993 und 1995 an den Ex-Service-World-Wheelchair-Games teil – einer Art Vorgänger-Veranstaltung der Invictus Games. „Es wurde auch als Paralympics für Militärangehörige bezeichnet. Das war eine richtig tolle Sache“, sagt Hung. Er wird dabei sein in Düsseldorf und als Pressevertreter des Deutschen Bundeswehr-Verbandes die Wettkämpfe von 9. bis 16 September begleiten. Weitere Informationen unter www.invictusgames23.de