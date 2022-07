Jahreshauptversammlung bei der Stadtkapelle Sonthofen – Ehrungen langjähriger Aktiver

Ehrungen bei der Stadtkapelle für Bernadett Schaffenrath (vorne von links), Moritz Winnichner (10 Jahre), Sebastian Martin (30), sowie (hintere Reihe von links) Markus Geiger (25), Johanna Martin (10 Jahre), Erster Vorsitzender Herbert Martin, Roswitha Martin (50) und Dirigent Markus Buhmann; es fehlen Katharina Pauliner (25) und Manuela Artmann (30) © Benjamin Witkowski

Sonthofen – Auch das Jahr 2021 war durch die Coronamaßnahmen geprägt, Lockdowns und Hygienebestimmungen ließen kein normales Vereinsjahr zu.

Termine wurden abgesagt oder fanden erst gar nicht statt. So begann Dirigent Markus Buhmann seinen Bericht über die musikalischen Aktivitäten der Stadtkapelle.

Neue Wege mussten gesucht werden. Über eine Schulung des ASM gelang dies, und so konnte nach anfänglicher Skepsis und Einsatz von technischem Knowhow, Anfang März die erste Onlineprobe durchgeführt werden. Endlich war wieder gemeinsames Musizieren möglich, wenn auch nicht in gewohnter Weise.

Mit den ersten Lockerungen der Coronabestimmungen konnten ab Ende Mai mit kleinen Besetzungen und im Freien wieder Präsenzproben abgehalten werden – eine weitere ungewohnte Neuerung, die aber von den 47 Aktiven gut gemeistert wurde.



Im Zuge der weiteren Lockerungen konnte wieder mit größeren Besetzungen geprobt und Spielroutine für die anstehende Standkonzertsaison gesammelt werden. In Abstimmung mit der Stadt Sonthofen wurde ein Hygienekonzept erstellt welches die Sommerkonzerte ermöglichte. Auch die Bevölkerung wollte endlich wieder Blasmusik hören, daher waren alle Konzerte sehr gut besucht.



Mit dem Herbst kam Corona zurück

Im September sei die Durchführung eines Weihnachtskonzertes noch durchaus realistisch gewesen, berichtete Buhmann weiter, und so begannen Anfang Oktober die Proben für das Jahreskonzert. Leider wurde nichts daraus und auch die kurzfristig geplante Alternative eines weihnachtlichen Standkonzertes im Freien fiel schließlich Corona zum Opfer.

Trotz allem zog Dirigent Buhmann eine durchaus positive Bilanz und fasste das Jahr in Zahlen zusammen. Insgesamt gab es 45 musikalische Zusammenkünfte 14 Auftritte, 31 Präsenz- und 12 Onlineproben. Auch die beiden kleinen Gruppen der Stadtkapelle waren nicht untätig und so hatte das Blechbläserquintett elf Termine und die Alphorngruppe fünf.



Erfreut zeigte sich Buhmann über die Tatsache, dass keiner der Aktiven wegen Corona das Musizieren beendet hat und vier neue Musikerinnen und Musiker zur Stadtkapelle gekommen sind. Dies ist aktuell keine Selbstverständlichkeit.



Für den kommenden Herbst ist eine musikalische Wanderung am Kalvarienberg geplant, bei dem das Publikum die Stadtkapelle begleitet und an verschiedenen Stationen kurze Konzerte von verschiedenen Gruppierungen dargeboten werden.



Umbau in Eigenleistung mit viel Unterstützung

Ganz im Zeichen vom Umbau des neuen Proberaums stand der Bericht des ersten Vorsitzenden Herbert Martin. Stadtkapelle und Jugendblaskapelle erhalten von der Stadt den Pavillon am Gymnasium als neuen Proberaum. Nach längeren Verzögerungen ging es im September endlich los und mit viel Eigenleistung und Unterstützung heimischer Firmen wurde der Umbau durchgeführt.

Die Räumlichkeiten wurden den Bedürfnissen der beiden Kapellen angepasst, und in nächster Zeit stehen die Arbeiten vor dem Abschluss. Bis Anfang Juni wurden insgesamt 1 250 ehrenamtliche Helferstunden von den Musikern für den Umbau geleistet. Eine tolle Gemeinschaftsleistung beider Vereine, so Vorsitzender Martin weiter. Eine bislang einmalige Sache in der über 200-jährigen Geschichte der Stadtkapelle.



Er bedankte sich bei der Stadt Sonthofen für den Zuschuss, der „gut angelegt“ sei. Derzeit sei man noch circa 8 000 Euro unter der Kostenschätzung, allerdings seien die Arbeiten noch nicht abgeschlossen. Neben dem städtischen Zuschuss haben beide Kapellen 35 000 Euro aus den Vereinskassen für den Umbau bereitgestellt.



Bangen um den Nachwuchs

Wie bei vielen anderen Vereinen so ist auch bei der Stadtkapelle der fehlende Nachwuchs ein wichtiges und ernstes Thema. Auch hier hat Corona Spuren hinterlassen, berichtet Jugendleiterin Nina Hartmann. Derzeit hat die Stadtkapelle zehn Jugendliche unter 18 Jahren in ihren Reihen, vier sind noch in Ausbildung, einer spielt im Vororchester „Brasselbande“.

Auch hier ein Bangen und Hoffen was Auftritte und Proben anbelangt, und auch hier wurde mit Onlineproben neue Wege begangen. Dirigent Vincenz Kling konnte trotz aller Schwierigkeiten die Kinder begeistern und motivieren, und so fieberten ihrem ersten öffentlichen Auftritt beim Maibauaufstellen in Sonthofen erwartungsvoll entgegen, den sie mit Bravour meisterten.



Vorstände in ihren Ämtern bestätigt

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt waren die turnusmäßigen Neuwahlen. In ihren Ämtern bestätigt wurden: Vorsitzender Herbert Martin, Stellvertretender Vorsitzender Robert Ascherl, Kassiererin Martina Schmidt, Schriftführerin Corinna Prey, Zeugwart Sebastian Martin, Kleiderwartin Katharina Pauliner, die Revisoren Corina Hörmann und Alfons Werner sowie Chronistin Tanja Wechs. Markus Buhmann wurde für weitere zwei Jahre als Erster Dirigent verpflichtet.

Ehrungen zum Schluss



Für Jugendleiterin Nina Hartmann und Notenwart Georg Martin, die beide nicht mehr kandidierten, wurden mit Melanie Singer und Andreas Winnichner zwei Posten neu besetzt.



Zum Abschluss der Versammlung wurden die folgenden Jubilare jeweils für ihre langjährige Mitgliedschaft bei der Stadtkapelle Sonthofen geehrt:

10 Jahre: Johanna Martin, Bernadett Schaffenrath und Moritz Winnicher

25 Jahre: Katharina Pauliner und Markus Geiger

30 Jahre: Manuela Artmann und Sebastian Martin – und schließlich Roswitha Martin für 50 Jahre bei der Stadtkapelle Sonthofen.