Alpenverein Sektion Immenstadt hatte aufwändige Sanierungsarbeiten zu stemmen

Teilen

Zahlreiche Mitglieder wurden bei der Mitgliederversammlung für 50-jährige Mitgliedschaft bei der DAV-Sektion Allgäu-Immenstadt geehrt: (von links) der Leiter der Ortsgruppe Marktoberdorf, Wendelin Stitzinger, Alfred Kneppler, und (vorne knieend) der Leiter der Ortsgruppe Bad Wörishofen, Wolfgang Hofer, Vorsitzender Geert-Dieter Gerrens, Guenter Gall, Thomas Gall, Karl Querling, Alexander Keck, Gregor Krapp, Peter Kremsreiter, Florian Keck, Leiterin der Ortsgruppe Süd Gerda Kleinheinz, Paul Leibrecht, Gudrun Salzbrunn, Katrin Dammerboer, und Peter Brunn. © Foto: Matthias Hill

Oberallgäu – Ein Jahr im Zeichen der Bauarbeiten bei der DAV-Sektion Allgäu-Immenstadt. Die „Wegelesmacher“ melden ein Rekordjahr und haben mit dem Enzenspergerweg und einigen Passagen an der Rotspitze zwei aufwändige Sanierungsbaustellen abgeschlossen.



Gemeinsames Anpacken war angesagt bei der Sanierung des Enzenspergerwegs, wie hier am Heliport in Hinterhornbach: Der Wegbautrupp der DAV-Sektion Allgäu-Immenstadt hat ein Rekordjahr hinter sich und große Wegsanierungsprojekte abgeschlossen. © Matthias Hill

Vorsitzender Geert-Dieter Gerrens gab einen ausführlichen Rückblick über die Tätigkeit der Sektion im Jahr 2021. Dabei lobte er die Ausbildungsbereitschaft der Mitglieder. Auch im vergangenen Jahr habe die Corona-Pandemie mit den damit verbundenen Auflagen der Behörden die Tätigkeit der Sektion stark beeinträchtigt. Die Schließung sämtlicher Lifte und Aufstiegshilfen bedeutete zudem einen gewaltigen Einbruch des gelenkten Wintertourismus.





ÖPNV lahmt

Bei besten Schneebedingungen und immer wieder anhaltenden Schönwetterperioden war die Skitourensaison geradezu traumhaft, wenngleich die auswärtigen Besucher in Folge fehlender Übernachtungsmöglichkeiten täglich neu anreisten und für immer neue Staus, große Probleme beim Parken und andere Missstimmungen sorgten. Gerrens Hoffnung galt vor diesem Hintergrund der regionalen Politik: „Wir müssen diese zum Teil beängstigenden Verhältnisse ändern.“ Die Nahverkehrsangebote zwischen Kempten und dem Oberallgäu müssten verbessert werden, ein attraktiver gemeinsamer Tarif geschaffen und die Angebote offensiv kommuniziert werden: „Alle Bemühungen, die ÖPNV-Nutzung auch für Kinder, Jugendliche, Familien und andere potenzielle Nutzer zu verbessern, sind anscheinend nach dem Aus für das 100-Euro-Nahverkehrsticket auf Kreisebene wieder ins Abseits geraten.“



Große Bedeutung werde intern künftig die Klimaoffensive des DAV-Dachverbands erhalten, die auch für die Sektion unmittelbare Auswirkungen haben wird. Die Neuordnung der Situation am Grünten sowie die Begleitung der allfälligen Themen rund um Mountainbike und Umweltschutz blieben der Sektion als Themen auch in der kommenden Zeit erhalten, so Gerrens.



Schatzmeister Markus Haubelt erläuterte den Mitgliedern die finanzielle Situation der Sektion. Vor allem die Baumaßnahmen am Edmund-Probst-Haus und am Prinz-Luitpold-Haus seien finanziell herausfordernd, die Vereinsfinanzen seien aber trotz der großen Investitionen in der Balance, was auch die Rechnungsprüfer bestätigten.



Martin Berktold lieferte den Wegebericht für 2021. Die Wegmacher haben 2021 mit über 1 000 Arbeitsstunden mehr geleistet als in vielen Jahren zuvor. Ein besonderer Dank galt Martin Uhlemayr, der als großer Aktivposten bei der Sanierung des Enzenspergerwegs auftrat, die in Eigenregie vorgenommen wurde. Unter anderem an der Rotspitze wurden Wegepassagen besser gesichert, insgesamt hat die Sektion im vergangenen Jahr 450 Meter Seil an besonders ausgesetzten Stellen erneuert.



Neben den größeren Baumaßnahmen wurde auch der laufende Unterhalt an den Sektions-Wegen nicht vernachlässigt. Die Sanierung des Hindelanger Klettersteigs wurde in Zusammenarbeit mit Lacher Alpin aus Bolsterlang fertiggestellt (wir berichteten). Für das kommende Jahr stehen größere Maßnahmen an den Sektions-Wegen in der Nagelfluhkette und am Kalten Winkel unterhalb des Hochvogels an.



Chris Malina berichtete für die Jugendabteilung von rund 70 aktiven Leiterinnen und Leitern. Rund 250 Kinder sind in den verschiedenen Gruppen aktiv, es gibt in der Ortsgruppe Süd derzeit sogar eine Warteliste. Großer Wert wird auf die Ausbildung der Leiterinnen und Leiter gelegt, aktuell sind rund 10 von ihnen in Fortbildung.





Tourenprogramm

Das Tourenprogramm bei den Erwachsenen und Jugendlichen war von wechselhaften Rahmenbedingungen geprägt. Erst ab Juni konnten im Vorjahr die ersten Veranstaltungen stattfinden. Dank des großen Engagements der Leiterinnen und Leiter konnten die allermeisten Termine realisiert werden, selbst die Kletterwettspiele konnten dank einer Terminverlegung stattfinden.



Geschäftsführer Michael Fracaro sprach ein großes Lob an alle hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, die die schwierige Phase der Pandemie so geduldig und engagiert mitgetragen haben. Fracaro wünschte den neuen Referenten einen guten Start: Jürgen Stadelmann als neuen Hüttenreferenten für das Waltenbergerhaus, Max Mayr für das Prinz-Luitpold-Haus – und die sektionseigene Bücherei betreut seit einiger Zeit Helmut Kausler.



Für langjährige Mitgliedschaft wurden zahlreiche Mitglieder der DAV-Sektion Allgäu-Immenstadt für 50, 60, 70 und 75 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Als Präsent gab es Filze und Brotzeitkistchen statt der bisherigen Ehrennadeln. Zusätzlich wurden die Hüttenwarte des Kaufbeurer Hauses für ihre jahrzehntelange Tätigkeit geehrt: Johann Attenberger für 50 Jahre, Johann Rogg und Arnold Fassnacht für 30 Jahre. Auch dem langjährige Materialwart der Ortsgruppe Sonthofen, Gerhard Mörz, wurde für seine 30-jährige Tätigkeit gedankt.