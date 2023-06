Hindelanger Bergwacht feiert 100. Geburtstag

Heute kaum vorstellbar: Transport mit Gebirgstrage und Rad. © Hindelanger Bergwacht

Bad Hindelang – 100 Jahre Lebensrettung und Naturschutz: Die Hindelanger Bergwacht blickt auf eine abwechslungsreiche Geschichte zurück.

In ihrem Gründungsjahr 1923 hatte die Hindelanger Bergwacht vor allem einen Auftrag – die heimische Flora und Fauna schützen. Es galt, die Natur zu bewahren vor Wanderern und Bergsteigern, die es auf dem Weg zum Gipfel oder beim Abstieg mit der Müllentsorgung und dem Artenschutz nicht so genau nahmen oder die beim Aufenthalt in Berghütten die Begriffe „Freiheitsliebe“ und „Vandalismus“ verwechselten. „In den Chroniken wird sogar von Edelweißjägern berichtet“, sagt Christian Waibel, Schriftführer der Bergwacht Hindelang. „100 Jahre später haben sich die Hauptaufgaben umfassend verändert“, fügt Bereitschaftsleiter Urban Blanz hinzu. Im Jubiläumsjahr 2023 sind die Hindelanger Bergretter und ihre Allgäuer Kameraden vor allem eines: Lebensretter.



„Die ehrenamtliche Arbeit der Hindelanger Bergwacht und ihrer Kameraden aus Unterjoch und Hinterstein ist für Bad Hindelang von essenzieller Bedeutung. Die tägliche Einsatzbereitschaft von Frauen und Männern aller Generationen sichert uns als Gemeinde und beliebter Ferienort einen nicht unerheblichen Teil unseres touristischen Angebots. Denn es muss jedem klar sein: Ohne eine gut ausgebildete Bergrettung wären Wandern, Bergsteigen oder Skifahren in diesem großen Umfang nicht möglich“, sagt die Bad Hindelanger Bürgermeisterin Dr. Sabine Rödel.



Schwierige Bedingungen

Die Idee für ein Rettungsteam hatte in den 1920er-Jahren Josef Herz. Weil der damalige „Bärenwirt“ dem Bergvandalismus und Naturfrevel Einhalt gebieten wollte und zudem eine stetige Zunahme von Berg- und Skiunfällen im beschaulichen Ostrachtal erkannte, machte er Nägel mit Köpfen: Herz gründete im Sommer 1923 mit weiteren Männern kurzerhand eine alpine Rettungsstelle des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, aus der die Hindelanger Bergrettung hervorging.

„Die Geschichten und Bilder aus den historischen Aufzeichnungen machen deutlich, wie strapaziös und zeitraubend die Rettungseinsätze seinerzeit waren – vor allem im Winter. Zumal es für eine winterliche Bergung nur die behelfsmäßige Skiverschraubung gab und einen für Tiefschnee völlig ungeeigneten Schlitten“, sagt der Bereitschaftsleiter Urban Blanz. Mit dem Aufblühen des deutschen Wirtschaftswunders in den 1950er und 1960er Jahren verbesserten sich die Rahmenbedingungen auch für die Bergretter.



Große Wertschätzung

„Die Marktgemeinde Bad Hindelang wird die große Wertschätzung und Anerkennung, die sich unsere heimischen Bergretter unter Einsatz ihres Lebens in 100 Jahren mehr als redlich verdient haben, weiter aufrechterhalten. Wir werden alle drei Bergwachten der Gemeinde Bad Hindelang auch in Zukunft aktiv dort unterstützen, wo es erforderlich ist. Das ist das Mindeste, was wir tun können für ehrenamtliche Retter, die sich immer häufiger in Gefahr begeben müssen, um Leben zu retten“, so Bürgermeisterin Sabine Rödel.



Die Zahl der Einsätze hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen: Waren es 1995 noch 100 Einsätze, musste die heimische Bergwacht 2005 bereits mehr als 300 mal ausrücken. Im Zeitraum von 2015 bis 2022 – die Corona-Jahre 2020 und 2021 ausgenommen – sind im Durchschnitt 350 Einsätze dokumentiert.



Frauenanteil steigt

Im Jubiläumsjahr 2023 verfügt die Hindelanger Bergwacht über 36 aktive Rettungskräfte. Das Team komplettieren sechs Anwärter und derzeit acht Jugendliche.



Unter den Mitgliedern sind derzeit fünf Frauen. Bereitschaftsleiter Urban Blanz: „Es freut uns sehr, dass die Anzahl der weiblichen Mitglieder stetig zunimmt und fänden es großartig, wenn noch mehr Frauen den Weg zur Bergwacht Hindelang finden würden. Unterschiede gibt es bei uns nicht – alle machen dieselbe Arbeit und jeder hilft jedem.“