Alle Einkommen zusammengerechnet

Jobcenter Oberallgäu nimmt Stellung zum neuen Bürgergeld

Simon Reiser, Leitung des Jobcenter Oberallgäu, sieht in den angehobenen Regelsätzen des neuen Bürgergelds lediglich einen begründeten Inflationsausgleich. © Lena Fuhrmann

Oberallgäu – Wird unsere Jugend mit dem Bürgergeld zur Faulheit erzogen? Das Jobcenter Oberallgäu hat darauf eine klare Antwort.

Kontrovers ist diskutiert worden, nun steht fest: Ab 1. Januar 2023 wird Hartz IV vom „Bürgergeld“ abgelöst. Bei den Streitpunkten Schonvermögen und Sanktionsmöglichkeiten wurden Kompromisse gefunden. Befürchtungen, dass mit dem Bürgergeld die falschen Signale ausgesendet werden, bestehen aber weiterhin.

Paula Lieglein aus Sonthofen schreibt in einem Leserbrief an den Kreisbote: „Hartz 4 wird ab 1.1.2023 auf Bürgergeld umbenannt. Gleichzeitig enorm aufgestockt. Warum soll ich als arbeitsloser Jugendlicher früh aufstehen, wenn ich schon mehr als 500 Euro auf meinem Konto habe. Unsere Jugend wird zur Arbeitslosigkeit erzogen […].“ Der Kreisbote wollte deshalb wissen: Wie viele Jugendliche bekommen im Oberallgäu Hartz IV? Wie hoch ist der Regelsatz und sind sie wirklich faul? Das Jobcenter Oberallgäu hat auf diese Fragen klare Antworten.

61 Jugendliche beim Jobcenter Oberallgäu arbeitslos gemeldet

Im Allgäu waren laut Statistik der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen im Oktober 907 Personen unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet. Im Landkreis Oberallgäu waren es 181 Arbeitslose, die zwischen 15 und 25 Jahren alt waren. Davon waren 120 bei der Agentur für Arbeit (SGB III) und 61 beim Jobcenter (SGB II) arbeitslos gemeldet. „Die 120 bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldeten jungen Menschen können einen Leistungsanspruch auf Arbeitslosengeld I haben, müssen aber nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, bei der Agentur für Arbeit ohne einen Anspruch auf Arbeitslosengeld arbeitslos gemeldet zu sein, wenn die sonstigen Voraussetzungen für Arbeitslosigkeit vorliegen“, weiß Monika Ambronn von der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen, „aus der vorliegenden Statistik ist der tatsächliche Bezug von Arbeitslosengeld nicht herauslesbar.“

Eltern sind oft unterhaltspflichtig

Der Bezug von Arbeitslosengeld I sei eine Versicherungsleistung und unabhängig vom Einkommen der Eltern. Ambronn gibt ein Beispiel: „Meldet sich ein junger Mensch nach einer dreieinhalbjährigen betrieblichen Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei der Agentur für Arbeit arbeitslos, weil er von seinem Betrieb nicht in Arbeit übernommen worden ist, hat er Anspruch auf Arbeitslosengeld I, da er über die Sozialversicherungsbeiträge seines Ausbildungsgehaltes in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat. Hierbei spielt es keine Rolle, wieviel Einkommen oder Vermögen seine Eltern haben und ob sie ihm noch unterhaltsverpflichtet sind.“



Die meisten Jugendlichen seien nur kurzfristig arbeitslos gemeldet, sagt Monika Ambronn von der Arbeitsagentur, „zum Beispiel im Sommer nach der Ausbildung. Im Herbst sinken die Zahlen dann wieder.“



Alle Einkommen zusammengerechnet

Junge Menschen, die nicht in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben, zum Beispiel Studenten, erhielten kein Arbeitslosengeld. In vielen Fällen seien die Eltern dann noch unterhaltspflichtig. „Ein Leistungsanspruch auf Arbeitslosengeld II, umgangssprachlich Hartz IV genannt, besteht nur bei vorliegender Hilfebedürftigkeit, dann sind die Jobcenter zuständig“, so Ambronn. Das Einkommen der Eltern spiele dann eine Rolle.



Der Regelsatz für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren, die bei den Eltern wohnen, liegt im bisherigen Arbeitslosengeld II (Hartz IV) bei 376 Euro im Monat. Das neue Bürgergeld sieht für sie 420 Euro vor. 502 Euro Bürgergeld im Monat bekommen nur alleinstehende Erwachsene/Alleinerziehende. In einer Bedarfsgemeinschaft, zum Beispiel einer Familie, werden alle Einkommen zusammengerechnet und daraus die Höhe der Unterstützung individuell berechnet. „Arbeitslosengeld II bezieht immer die sogenannte Bedarfsgemeinschaft – niemals die Eltern oder die Kinder getrennt“, erklärt Simon Reiser, Teamleitung der Arbeitsvermittlung und seit Oktober Leitung des Jobcenter Oberallgäu.



Betreuung von Jugendlichen aus „Hartz-IV-Familien“

Das Jobcenter Oberallgäu kümmert sich auch um „erwerbsfähige Leistungsberechtigte unter 25 Jahren“. Das sind Jugendliche mit Hartz-IV-Bezug, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, gesund und arbeitsfähig sind und über kein oder zu wenig Einkommen verfügen. Im Juli 2022 waren es im Landkreis Oberallgäu 259 an der Zahl.



„Unsere Vermittlerinnen und Vermittler schreiben die Familien an, wenn das Kind das 14. Lebensjahr vollendet hat“, erklärt Simon Reiser vom Jobcenter Oberallgäu, „dann wird geprüft, ob sich das Kind bereits in der Abschlussklasse befindet und ob es gegebenenfalls Hilfen braucht, um einen erfolgreichen Schulabschluss zu machen und danach eine Ausbildung aufzunehmen oder auf eine weiterführende Schule zu gehen“.

Unterstützung auf allen Ebenen

Falls die Schulzeit bereits beendet ist, gebe es eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch im Jobcenter. „Wir nehmen frühzeitig Kontakt auf, um rechtzeitig Unterstützung anbieten zu können.“ Jugendlichen, die noch unsicher seien, was sie später einmal machen wollen, würden Perspektiven aufgezeigt und entsprechende Berufsorientierung gegeben. „Unsere Vermittler sind eng vernetzt mit den Arbeitgebern der Region.“



Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen, wenn die Eltern dabei beispielsweise nicht helfen könnten, würden die Jugendlichen über eine Förderung des Jobcenters bekommen. Ein häufiges Problem auf dem Land sei der Weg zum Ausbildungsbetrieb oder der Arbeitsstelle. In Einzelfällen könne für Volljährige der Führerschein oder der Kauf eines Autos finanziell gefördert werden. Dafür brauche das Jobcenter jedoch die Perspektive einer „konkreten Integration“, so Reiser. Das heißt: Eine sichere Einstellungszusage des Arbeitgebers muss vorliegen und drei Kostenvoranschläge von verschiedenen Anbietern gebracht werden.



Für Kunden des Jobcenters könne für den Erwerb eines Autos aktuell eine Förderung in Höhe von maximal 2500 Euro erfolgen, soweit dies für die Aufnahme einer Arbeit oder Ausbildung zwingend erforderlich sei und wirtschaftlich erscheine. Eine „Investition“, die sich rechne, wenn die Person es damit in die Erwerbstätigkeit schaffe, rechnet Reiser vor. „Das ist aber kein Instrument, das wir mit dem Salzstreuer verteilen.“



Jobcenter-Kunden sind nicht faul

Aber wie groß ist die Motivation bei den Jugendlichen Hartz-IV-Empfängern wirklich, arbeiten zu gehen? Sind sie faul? „Dieses Bild in den Köpfen der Leute ist falsch“, betont Simon Reiser, „es ist ein Irrglaube.“



Die Sprecherin der Arbeitsagentur Kempten-Memmingen, Monika Ambronn hält eine „multiple Problemlage“ für den Grund, wenn Jugendliche es nicht in ein Beschäftigungsverhältnis schafften oder nicht lange darin blieben. Der Leiter des Jobcenter Oberallgäu, Simon Reiser, sagt: „Ich glaube schon, dass sich Kinder aus Hartz-IV-Familien oftmals schwerer tun.“ Und zu Problemlagen wie psychischen Erkrankungen, Vernachlässigung, oder Elternscheidung meint er, man könne nur bedingt in die Familien hineinschauen, „es hängt davon ab, wie offen die Kunden mit uns zusammenarbeiten.“



Sanktionen nicht ausschlaggebend

Die Sanktionsthematik findet Simon Reiser in diesem Zusammenhang „schwierig“, räumt aber ein, dass das Jobcenter gewisse Steuerungsmöglichkeiten brauche. Er betont: „Die allermeisten Kunden wollen arbeiten, es geht ja auch um den Lebensinhalt!“



Gefahr, dass die neuen Regelungen des Bürgergelds zur Faulheit verführen, sieht der Leiter des Jobcenter Oberallgäu überhaupt nicht: „Was wäre das denn für ein Menschenbild?“