Johannis-Kindergarten in Sonthofen ist zweifacher Vorreiter in Bayern

Hohe Auszeichnungen: Verleihung der Europa-Urkunde durch Europaministerin Melanie Huml (Mitte) und des Zertifikats „Bewegte Kita“ durch Prof. Dr. Ulrike Ungerer-Röhrich (2. von rechts), umringt von Kita-Mitarbeitenden, sowie Susanne Beckers (2. von links, Kita-Geschäftsführerin), Ursula Schopp (3. von links, Leiterin Johannis-Kita), Christina Gerbig-Feick (4. von rechts, Leiterin Kinderhaus Regenbogen). © Hans Ehrenfeld

Sonthofen – Hoher Besuch im Sonthofer Johannis-Kindergarten: Bayerns Staatsministerin für Europa-Angelegenheiten, Melanie Huml, zeichnete als ersten Kindergarten im Freistaat den Johannis Kindergarten mit der „Europa-Urkunde“ aus – und übergab zugleich die Zertifizierung „Bewegungs-Kita“.

Endlich war der große Moment gekommen, auf den die Mitarbeitenden der Johannis Kita so lange hin gefiebert hatten: Bayerns Europaministerin Melanie Huml betrat die Bühne mit der einzigartigen Europa-Urkunde. „Ich bin heute da, weil Sie so tolle Arbeit leisten“, so die Staatministerin in ihrer Laudatio. „Ihre Bewerbung hat absolut überzeugt. Und das Motto für die europäische Erziehung ihrer Kindergartenkinder: ‚Europa sind wir!‘, das ist herausragend! Wir haben in jüngster Zeit leider erfahren müssen, dass Europa nicht weit weg ist, irgendwo im Vorschriftendschungel. Wir mussten erkennen, dass Europa ganz nah ist, dass wir alle Europa sind.“

Es sei wichtig, die anderen Nationen, Kulturen und Sprachen in Europa kennen und schätzen zu lernen. Dafür gebe es die Erasmus-Programme. „Herzlichen Dank für Ihre vorbildliche pädagogische Arbeit im Allgemeinen wie zum Beispiel als Bewegungs-und Inklusions-Kita. Herzlichen Dank für Ihr europäisches Engagement im Besonderen!“ gratulierte Europaministerin Melanie Huml. „Vielen Dank für ihr Motto: Europa sind wir!“



„Lernen am Unterschied“

Auf Initiative der Sonthofer Erziehungsexpertin und Geschäftsführerin der evangelischen Kindertagesstätten, M.A. Susanne Beckers, wurde im Jahr 2019 in Sonthofen das Erasmus+Projekt „GANZer TAG“ aus der Taufe gehoben. Mitarbeitende des Sonthofer Kinderhauses Regenbogen tauschten sich dabei drei Jahre lang mit Pädagogen aus den Partnerländern Rumänien, Polen, Griechenland und Österreich zum Thema Inklusion in der Ganztagsbetreuung aus. Das Motto lautete: „Lernen am Unterschied“. Sie sahen zum Teil große Unterschiede und nahmen sehr viele positive Ansätze mit. Im Jahr 2021 wiederum erhielt der Johannis Kindergarten als einziger Kindergarten in Bayern bereits eine Erasmus-Akkreditierung.

Der Vizepräsident des Bayerischen Landtages, Thomas Gehring (Grüne), lobte die Johannis Kindertagesstätten, insbesondere die Geschäftsführerin Susanne Beckers, weil dort ein großartiges weltoffenes, europäisches Profil vermittelt werde. „Sie leisten in der vorschulischen Erziehung einen sehr wichtigen Beitrag für ein gutes europäisches ‚Mitanond‘!“, so der Abgeordnete. „Und dann setzen sie mit der Bewegungs-Kita noch eins drauf!“



„Erasmus-Neugierde“

Da in der Johannis-Kita über 21 Nationalitäten zusammenkommen, bewege sich die „Erasmus-Neugierde“ für alles Neue für die meisten Mitarbeitenden im Normalbereich, erläuterte Geschäftsführerin Susanne Beckers. Pädagogische Schwerpunkte wiederum, wie Inklusion und Bewegung würden die Vielfalt an Angeboten sehr erhöhen. Als jüngst zertifizierte Bewegungs-Kita setze man auf neue Bewegungsanreize. Außerdem gebe es regelmäßig zusätzliche qualifizierte Sportangebote der Turn- und der Volleyballabteilung des TSV Sonthofen. Der Johannis Kita-Alltag ist so bunt und abwechslungsreich.

Prof. Dr. Ulrike Ungerer-Röhrich vom Institut für Qualitätsentwicklung und Gesundheitsförderung in Institutionen der frühen Bildung an der Universität Bayreuth, informierte zum Thema „Bewegung in Kitas – europäische Impulse“. Bewegung sei ein wichtiger Faktor für die physische und psychische Gesundheit, gerade von Kindern. Deshalb sollte bereits in Kindertagesstätten viel Raum für Bewegung angeboten werden. Es sollte ein sicheres, bewegungsfreundliches Umfeld für drinnen und draußen geben, dazu vielfältige Materialien.