Jubiläum: 100 Jahre Kindergarten Altstädten

Das Foto aus dem Jahr 1923 zeigt die Bauernkinder der damaligen Kinderbewahranstalt in Altstädten. © Archiv Kindergarten Mater Christi Altstädten

Altstädten/Sonthofen – Der Kindergarten Mater Christi in Altstädten feiert sein 100-jähriges Bestehen.

Am Samstag, 21. Januar, haben alle am Nachmittag Gelegenheit, in Erinnerungen (an die eigene Kindergartenzeit) zu schwelgen und sich über die aktuellen Angebote der Einrichtung zu informieren.

„Kinderbewahranstalt“ für die Heuernte

Als Sebastian Meßmang 1923 einen Teil seines Hofes zur Verfügung stellte, um eine „Kinderbewahranstalt“ für bis zu 40 Kinder einzurichten, ahnte er noch nicht, dass 100 Jahre später der Kindergarten Mater Christi, mit mittlerweile 75 Kindern, daraus entstehen würde. Sein Hauptbewegrund war damals die Unterstützung einheimischer Familien während der Heuernte.

Klosterschwestern der Borromäerinnen passten während dieser Zeit auf die Kinder auf, so dass sich die Eltern ganz der Ernte widmen konnten. Von da an war diese Einrichtung, mit Ausnahme zeitweiliger Schließungen während der Kriegsjahre, eine feste In­stitution. Im Jahre 1955 wurde dann der erste Teil des heutigen Kindergartengebäudes erbaut und eingeweiht.



Tag der Offenen Tür

Eine Erweiterung um die zweite Gruppe folgte dann im Jahr 1977. 2012 fand eine Generalsanierung statt und erst vergangenes Jahr, 2022, wurde der Kindergarten um einen Anbau für eine dritte Gruppe erweitert.



Aus diesem Anlass findet am Samstag, 21. Januar, von 13.30 bis 16 Uhr, ein Tag der offenen Tür in den Räumlichkeiten des Kindergartens Mater Christi im Alemannenweg 6 in Altstädten statt. Es erwarten die Besucher eine Spielzeugausstellung von früher und heute, ein fröhliches Kinderprogramm, ein Quiz mit tollen Preisen sowie Kaffee und Kuchen.