Jugendparlament tagt in Sonthofen über Lebensqualität im Alpenraum

Voller Erwartung: Die YPAC-Delegation des Gymnasiums Sonthofen. © Benedikt Greindl

Sonthofen – Das Jugendparlament zur Alpenkonvention tagt Anfang März am Gymnasium Sonthofen. Hier werden Ideen gesammelt, wie die Lebensqualität im Alpenraum verbessert werden kann.

„Jugend spricht mit!“ Das beweisen 80 Schülerinnen und Schüler aus sieben Alpenländern, die vom 6. bis 10. März gemeinsam mit Politikern Ideen und Forderungen für eine harmonischere und attraktivere Lebensqualität im Alpenraum entwerfen.



Das Gymnasium Sonthofen und die Stadt Sonthofen bieten als Gastgeber des 17. Jugendparlaments zur Alpenkonvention (YPAC) den passenden Rahmen für die Schüler aus den sieben Alpenländern Österreich, Slowenien, Italien, Frankreich, Liechtenstein, Schweiz und Deutschland. Diese wollen ihre Ideen zu konkreten Forderungen zum Thema „Lebensqualität im Alpenraum“ weiterentwickeln und in die Politik einbringen.



Politisch engagierte Jugendliche

Die politisch engagierten Jugendlichen werden dazu in international besetzte Komitees eingeteilt, die sich mithilfe von Experten über ökologische und ökonomische Gesichtspunkte informieren und konkrete Vorstellungen zur Verbesserung der Lebensqualität im Alpenraum erstellen. Hierbei werden vor allem die Themenbereiche alpiner Tourismus, gesellschaftliches Zusammenleben, ökologische Herausforderungen und kulturelles Leben in den Alpen in den Vordergrund der auf Englisch geführten Diskussionen gestellt.



Am Ende der Woche wird über die Resolutionen abgestimmt, welche dann an Politikern aller Ebenen weitergegeben werden. Dass diese Methode der Jugendpartizipation erfolgreich ist, zeigen die Entwicklungen der Stadt Sonthofen, die auch durch die Impulse des YPAC zur Radstadt geworden ist oder nun beim Bau von Spielplätzen auf behindertengerechte Einrichtungen achtet.



Präsentation der Ergebnisse am Freitag, 10. März

Am Freitag, 10. März, von 10 bis 12 Uhr präsentieren die Teilnehmer des YPAC im Haus Oberallgäu der Öffentlichkeit und den geladenen Gästen aus der Politik die beschlossenen Resolutionen. Alle Sonthofer Bürger sind ebenfalls herzlich eingeladen, sich Einblicke in die Ideen für eine verbesserte Lebensqualität im Alpenraum zu verschaffen.