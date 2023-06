Jochpass-Rennen: „Großes Event daheim“

Für Julia Prestel hat das Jochpass Oldtimer Memorial einen hohen Stellenwert

Traditionsveranstaltung vor schöner Naturkulisse: Julia Prestel mit Raphael Bayer in ihrem historischen Riley 2022 beim Jochpass Oldtimer Memorial. © privat

Bad Hindelang/Altusried – Die 25-jährige Julia Prestel geht auch im Jubiläumsjahr beim Jochpass Oldtimer Memorial an den Start und berichtet über ihre Erfahrungen im Bereich des Motorsports.

In diesem Herbst wird das Jochpass-Rennen 100 Jahre alt. Die schnellste Zeit fuhr 1923 eine Frau: Ada Otto. Auch bei der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung sind manche Auto- und Motorradfahrerinnen dabei. Eine von ihnen ist die 25-jährige Julia Prestel aus Altusried. Sie besucht zurzeit die Meisterschule mit Fachrichtung Fenster- und Fassadenbau in Karlsruhe, mit der Perspektive, das Geschäft der Eltern in Dietmannsried zu übernehmen.

Bereits als Kind zeigte sie Begeisterung für den Motorsport: Mit sechs Jahren fing sie mit dem Motocross-Fahren an. Am ersten Rennen nahm Julia in ihrem neunten Lebensjahr teil. Zunächst stand das Motorradfahren im Zentrum ihrer sportlichen Karriere. Super-Moto-Wettbewerbe, eine Mischung von Straßen- und Motocross-Rennen, wurden zu ihrer Lieblingsdisziplin. Die Ergebnisse der jungen Frau waren hervorragend: Meisterschaftstitel in der Schweiz, dritter Platz in Deutschland und fünfter bei den Europa-Meisterschaften. 2017 hat sie diese Sportart aus familiären Gründen aufgegeben.

Begeisterung für Oldtimer

2018 nahm sie das erste Mal an einem Oldtimer-Treffen teil, am Schloss Zeil, mit einem in Monaco gekauften alten Fiat 500. 2019 hatte sie die Hartmanns, eine befreundete Familie, beim Jochpass Oldtimer Memorial besucht. Max Hartmann ließ sie beim Rennen als Co-Pilotin mitfahren. Bei der Rückführung des Wagens saß sie bereits selbst am Steuer. „Wir brauchen auch so ein Auto“, soll sie auf dem Heimweg zu ihrem Vater gesagt haben.

Große Freude: Julia Prestel hat immer große Freude, wenn sie mit ihrem Riley im Allgäu - hier in Altusried - fahren kann. © privat

Die Familie fuhr nach England, um Vorkriegsautos anzuschauen. Fündig geworden sind sie jedoch in Pfronten im Allgäu. Seitdem fährt Julia Pres­tel einen Riley, Baujahr 1937. Auch beim diesjährigen Jubiläumsrennen am Jochpass wird sie mit dem historischen Fahrzeug aus Coventry an den Start gehen. Ihr Freund Raphael darf als Co-Pilot dabei sein.



Jochpass-Rennen: „Großes Event daheim“

Julias Wunsch, mit einem eigenen Auto mitzumachen, erfüllte sich erst letztes Jahr, die vorherigen Rennen konnten wegen Corona nicht stattfinden. „Das Oldtimer Memorial am Jochpass hat für mich einen hohen Stellenwert“, sagt sie. „Es ist ein großes Event, daheim und mit historischem Charakter.“ Und sie fügt hinzu: „Es wäre schade, wenn man diese Tradition nicht weiterführen würde. Für Kinder gäbe es keine Gelegenheit mehr, zu sehen, wie früher Autos ausgeschaut haben. Man sollte nicht vergessen, dass Deutschland seinen Wohlstand zum großen Teil der Autoindustrie zu verdanken hat. Die Zuschauerzahlen zeigen, dass das Interesse an diesen nachhaltigen Fahrzeugen sehr groß ist.“

„Motoren habe ich immer geliebt, mit elf lenkte ich das erste Mal ein Auto“, erinnert sich Julia Prestel. Sie fahre alles, auch LKWs. „Abends setze ich mich gerne auf mein altes Moped der Marke Kreidler und fahre einfach los, um Spaß zu haben. Fahren steht bei mir für Freiheit: einfach reinhocken, losdüsen, einen Ausflug machen. Wenn ich allein unterwegs bin, muss ich oft lachen, so viel Freude habe ich dabei.“



„Alte Autos verfügen über eine gewaltige Nachhaltigkeit“

„Früher dachte ich, alte Autos seien langsam. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie so schnell sind und früher auch so schnell waren“, erzählt die 25-Jährige. Ihr Riley kann eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h erreichen. „Mit richtigem Autofahren haben die Leute heute nichts mehr am Hut“, meint sie. „Bei alten Autos gibt es immer etwas zu basteln oder zu reparieren, aber sie verfügen über eine gewaltige Nachhaltigkeit.“



Immer großes Interesse am Auto und an einem Gespräch mit der Fahrerin: Julia Prestel (rechts) mit Horst Lichter bei den Düsseldorf Classic Days. © privat

Diese Erfahrung machte sie auch, als sie, zusammen mit ihrem Freund, zu einer Oldtimer-Party nach Sardinien gefahren ist. Nicht nur die Rally haben die beiden mitgemacht, sondern auch noch eine Insel­umrundung herangehängt. „Die 2000 Kilometer in zwei Wochen waren eine Herausforderung für Mensch und Auto. Für Gepäck gibt es in unserem Fahrzeug kaum Platz und es gibt keinen Wetterschutz. Aber wir haben durchgehalten.“ Sie erzählt weiter: „Egal, wo du hinkommst mit dem Auto, die Leute winken und du wirst angesprochen. Gute Gespräche entstehen.“



„Früher war ich das einzige Mädel“

Sie nimmt regelmäßig an Oldtimer-Veranstaltungen teil, wie an der Altmühltal Classic Car Rally oder am Gran Premio Nuvolari. „Früher war ich das einzige Mädel. Die meisten Teilnehmer gehören der Generation von meinem Vater an. Aber es freut mich, dass inzwischen auch ein paar junge Frauen und Männer mitmachen.“