Aus Patagonien ins Allgäu: Bäckerei in Westerhofen bildet eine junge Argentinierin aus

Von: Lajos Fischer

Aluhé Constanza Catella aus Argentinien macht in der Bäckerei Kornblume in Westerhofen eine dreijährige Ausbildung. © Lajos Fischer

Westerhofen – Aluhé Constanza Catella aus Argentinien fand eine Ausbildungsstelle im Allgäu. Sie findet den Bäckerberuf großartig und schätzt die Allgäuer Traditionen.

Das deutsche duale Ausbildungssystem wird weltweit bewundert und vielfach kopiert. Wie jedoch das bekannte Sprichwort sagt: Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Das hochgepriesene deutsche Handwerk kämpft hierzulande immer mehr mit Nachwuchsproblemen. Aber die internationale Bekanntheit bringt ab und zu positive Überraschungen. Thomas Baustetter, Inhaber der Vollwert-Bäckerei Kornblume in Westerhofen, erreichte beispielsweise im Frühjahr 2022 eine Bewerbung aus Patagonien.

Aluhé Constanza Catella suchte eine Ausbildungsstelle im Bäckerhandwerk. „Ich wollte aber nicht zu einem normalen Bäcker“, erklärt die 24-Jährige gegenüber dem Kreisbote. Sie hatte vor, die traditionelle Allgäuer Brotkultur zu erlernen. Voraussetzung: natürliche Zutaten und Bioqualität.



Gesundheit: zentrales Thema in der Familie

„Seit ein paar Jahren versuche ich keine tierischen Produkte zu essen“, berichtet die junge Auszubildende. Das sei in Argentinien schwierig, weil das entsprechende Angebot kleingehalten werde. In ihrer Familie spiele das Thema Gesundheit eine zentrale Rolle. Nicht nur weil die Eltern damit beruflich verbunden sind – der Vater als Arzt, die Mutter als Biologielehrerin -, sondern auch, weil sie hinter den zahlreichen Gesundheitsproblemen von ihrem Papa falsche Ernährung vermutet. „Ich habe versucht, ihm gesundes Essen zuzubereiten“, erzählt Catella.

In Deutschland achte man viel mehr auf Ernährung, meint sie. „Hier ist die Oma fast 100. Dort sind die meisten Menschen mit 60 Jahren alt, sie sehen aus wie hier die mit 80.“ In Argentinien müsse man zehn bis zwölf Stunden arbeiten, um leben zu können. Hier habe man mehr Freizeit und nutze diese für Bewegung und Sport.



Liebe zum Allgäu

Bereits 2018 lernte die damals 20-Jährige das Allgäu kennen und lieben gelernt, als sie zehn Monate als Au-pair in Sonthofen verbrachte. „Ich muss nochmal kommen, ich will hier wohnen“, habe sie damals beschlossen.



Zurück in Argentinien fing sie an, in Córdoba Design zu studieren. Als wegen Corona alles nur noch online gelaufen sei, habe sie nach einem Jahr das Handtuch geworfen. Die Pandemie machte 2020 auch ihren Reiseplänen nach Deutschland einen Strich durch die Rechnung. Catella fing an, in einem Reisebüro als Sekretärin zu arbeiten. „Es war jeden Tag das Gleiche, ich wollte was anderes machen“, sagt sie heute.



Vorstellungsgespräch per Whatsapp

Als es ihr 2021 gelang, ihre „deutsche Familie“ in Sonthofen zu besuchen, sprachen sie auch darüber. Der Plan, eine Ausbildungsstelle im Allgäu zu suchen, sei entstanden. Während dieses Aufenthalts habe ihr „deutscher Vater“ die Idee gehabt, zum Einkaufen in die Bäckerei nach Westerhofen zu fahren – mit weitreichenden Folgen. „Du bist vegetarisch und umweltbewusst, das könnte dir gefallen“, erinnert sich die junge Argentinierin an seine Worte. „Ich war begeistert von der Vielfalt. Wir haben viel gekauft und ich habe alles aufgegessen, auch die erste Dinkelvollkornbreze meines Lebens“, fährt sie fort.



Sie war bereits wieder in Argentinien, als ihr Sonthofer Gastgeber bei seinem Freund in Westerhofen nachgefragte, ob er sich vorstellen könne, ihr ehemaliges Au-pair auszubilden. Das Vorstellungsgespräch per Whatsapp habe eine halbe Stunde gedauert. Die notwendigen „Papiere“ zu bekommen sei viel aufwändiger gewesen, erzählt Thomas Baustetter. „In einem Monat war alles passiert: Ich habe in Argentinien gekündigt, hatte einen Ausbildungsvertrag und die nötigen Dokumente. Seit August 2022 bin ich hier“, fasst die Auszubildende zusammen.



Mapuche-Herkunft

Auf ihre indigene Herkunft mütterlicherseits weist der Vorname „Aluhé“ hin, der in der Sprache Mapudungun „Seele“ bedeutet. Die Provinz Neuquén in Nordpatagonien – die Familie Catella wohnt in der gleichnamigen Hauptstadt – war überwiegend vom Stamm der Mapuche besiedelt, bis General Julio Argentino Roca im Zuge der sogenannten „Wüstenkampagne“ zwischen 1877 und 1880 die indigenen Stämme aufs Brutalste vernichtete.

Die Mapuche waren bis dahin die Einzigen, denen es gelang, zunächst gegen die Inkas, dann gegen die Spanier, ihre Unabhängigkeit zu bewahren. In Neuquén existieren heute etwa 50 Mapuche-Gemeinschaften, es gibt Schulen und Kultureinrichtungen, die versuchen, die überlieferten Traditionen am Leben zu erhalten.



Constanza liebt das Landleben

Ihre Familie wolle sie bald besuchen, die Eltern seien glücklich, weil sie wissen, dass sie dort lebe, wo sie selber hinwollte. Ihre Constanza habe nicht nur einen Job gefunden, sondern eine Tätigkeit, die ihr gefalle. „Ich mache alles gern mit meinen Händen“, betont die 24-Jährige. Das könne sie hier tun, außerdem hat ihre Arbeit viel mit dem Thema Ernährung zu tun: „Die Bäckerei ist für mich perfekt.“



„Ich mag keine großen Städte“, setzt sie fort. In Neuquén mit etwa 300.000 Einwohnern gebe es zu viel Stress und man müsse viel fahren. Das Allgäu finde sie wunderschön, sie liebe die Landschaft: die Iller, die Berge, die Seen, Oberstdorf. „Von unserem Haus aus – sie wohnt in einer WG in Sonthofen – haben wir eine schöne Aussicht. Die frische Luft finde ich mega!“



Deutsche Freunde

Viele Argentinier meinten, die Leute in Deutschland seien kalt und unfreundlich. „Ich habe hier bis jetzt nur sympathische Menschen kennengelernt. Sie sind immer freundlich zu mir“, sagt sie begeistert. Auch ein paar Freunde habe die Frau aus Patagonien bereits: „Bis jetzt sind sie alle Deutsche.“



Die junge Argentinierin arbeitet vier Tage die Woche in der Bäckerei, donnerstags geht sie in die Berufsschule. Ihre Arbeitszeit dauert von Mitternacht bis acht Uhr in der Früh. Von Samstagmorgen bis Montagabend habe sie ein langes Wochenende: Zeit zum Wandern, ihre deutsche Gastfamilie und Freunde zu treffen oder die bayerische Bierkultur kennenzulernen.



Berufsausbildung

In Argentinien müsse man neben dem Studium arbeiten. Demzufolge dauere es viele Jahre, bis man einen Abschluss in der Hand halte. „Hier dauert es drei Jahre und ich bin fertig mit der Ausbildung“, schildert sie die Vorteile ihrer Entscheidung.



„Am Anfang hatte ich keine Ahnung über gar nichts“, erinnert sie sich. Sie lerne jede Woche etwas Neues, wundere sich noch immer über das breite Sortiment und nehme immer mehr wahr, wieviel Arbeit dahinterstecke. Sie habe nicht gedacht, dass man sich als Bäcker so viel theoretisches Wissen aneignen müsse.



Begeisterung und Motivation

Zum dualen Bildungssystem gehört auch die sogenannte überbetriebliche Lehrlingsunterweisung. Diese umfasst insgesamt sechs Wochen und wird von der Handwerkskammer Schwaben angeboten. Thomas Baustetter lobt seine Auszubildende wegen ihrer sehr guten Noten dort. Es sein kein Wunder, da sie großes Interesse und viel Begeisterung zeige: „Es macht Spaß, jemandem mit dieser Motivation etwas beizubringen.“



Thomas Baustetter zeigt seiner Auszubildenden, wie man im Allgäu Weihnachtsstollen zubereitet. © Lajos Fischer

Zu Constanzas Ausbildung gehören neben den speziellen Fachkenntnissen auch viele landeskundliche Elemente wie Geschichte, Geografie, Kultur und Sprache. Einen Deutschkurs habe sie nie belegt, sie eigne sich alles in der Praxis an, meist mit viel Spaß verbunden. In der heutigen Schicht habe sie den Spruch „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“ gelernt, erzählt sie. Und der Lieblingsspruch ihres Ausbilders sei: „Fünf Minuten vor der Zeit ist des Bäckers Pünktlichkeit.“



Allgäuer Traditionen

Die Allgäuer Traditionen habe die junge Argentinierin teilweise wortwörtlich am eigenen Leibe erfahren. 2018 seien ihre Beine nach einer Begegnung mit Klausen blau und schwarz gewesen. „Dieses Jahr habe ich besser aufgepasst, ich musste nämlich danach arbeiten“, erzählt sie lächelnd.

Sie sei auch überrascht gewesen, dass Weihnachten hierzulande nicht am 24. Dezember wie in Argentinien, sondern bereits im November anfange: mit Lebkuchen, Weihnachtsbäckerei und Weihnachtsmärkten. „Hier hat auch jedes Gebäck eine eigene Tradition und ist mit einer Geschichte verbunden“, meint Catella. „Ihr habt für alles einen Grund, immer!“



Argentinische Tradition ins Allgäu gebracht

Auf die Frage, was die Auszubildende in den Betrieb einbringe, kommt die Antwort von ihrem Ausbilder prompt: „Gute Laune, viel Spaß und Spanischunterricht.“ Sie hätten vorgehabt, ein argentinisches Gebäck auf den Markt zu bringen, aber es sei nicht leicht, die passenden Zutaten zu besorgen. Die in Argentinien allgegenwärtige „Dulce de leche“, ein süßes Milchprodukt, fehle beispielsweise. Aber das Vorhaben werde nicht aufgegeben.

Catella probiert auch zu Hause immer wieder neue Back-Kreationen aus. Sie verbinde das Gelernte mit Inspirationen aus der Online-Welt und versuche daraus etwas Eigenes zu entwickeln.



Messi und Co.

Heimweh habe sie noch nicht. „Vielleicht kommt es im Sommer“, meint sie. Auf die Frage, was ihr hier fehle, antwortet sie lachend: guter Fußball. „Vor der WM habe ich keinen Fußball angeschaut. Beim Finale war jedoch jeder dabei. Unglaublich! Jeder konnte mitfühlen und mitfiebern. Alle auf der ganzen Welt hatten die gleichen Gefühle. Alle schauten das Gleiche an, wir waren Teil eines Ganzen und alle wollten das Gleiche: ein Tor.“ Der Kontakt zu Familie und Freunden war allgegenwärtig – am Handy. „Nach dem gewonnenen Spiel feierten die Leute in der Stadt, viele sangen, tranken, jubelten – diesmal wirklich zusammen.“

In Argentinien sei normalerweise alles gespalten: Ein Teil des Landes denke so, die andere Hälfte anders, nicht nur über Politik und Wirtschaft, sondern auch über die Lebensweise usw. Es gebe entweder Weiß oder Schwarz, aber kein Grau dazwischen. „Diesmal habe ich das erste Mal erlebt, dass das ganze Land zusammenhielt, einfach durch ein Fußballspiel.“



Zukunftspläne

Nach der Ausbildung wolle Aluhé Constanza Catella ein paar Jahre im Allgäu bleiben. Und dann? „Eine eigene Bäckerei zu haben wäre mega! Ob hier, weiß ich noch nicht. Hauptsache: vegan, bio, ökologisch und teilweise glutenfrei. Das will ich machen“, sagt sie selbstbewusst. Keiner zweifelt daran, dass sie es hinbekommt.